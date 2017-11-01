Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ giữa tin đồn thiếu gia Phan Thành có tình mới

Chiều 31/10, hot girl Midu bị bắt gặp xuất hiện cùng một chàng trai lạ và liên tục dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm trên mức bạn bè. "Bạn trai mới" của Midu có dáng vẻ khá cao ráo, điển trai và rất tâm lý khi đi bên cạnh nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng.

Trong suốt buổi chiều, người đàn ông bí ẩn mặc áo đen ân cần chăm sóc chu đáo cho bạn gái cũ của thiếu gia Phan Thành. Anh tháp tùng Midu đến spa, kiên nhẫn chờ cô làm đẹp xong xuôi rồi đưa đến một địa điểm tổ chức sự kiện.