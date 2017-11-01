Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ giữa tin đồn thiếu gia Phan Thành có tình mới

Hot girl Midu bị nghi đã có bạn trai mới sau tin đồn thiếu gia Phan Thành đang yêu một hot girl khác: Xuân Thảo.
- Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này
- Thiếu gia Phan Thành đã tìm được tình yêu mới sau gần 2 năm chia tay Midu
Chiều 31/10, hot girl Midu bị bắt gặp xuất hiện cùng một chàng trai lạ và liên tục dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm trên mức bạn bè. "Bạn trai mới" của Midu có dáng vẻ khá cao ráo, điển trai và rất tâm lý khi đi bên cạnh nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng.
Trong suốt buổi chiều, người đàn ông bí ẩn mặc áo đen ân cần chăm sóc chu đáo cho bạn gái cũ của thiếu gia Phan Thành. Anh tháp tùng Midu đến spa, kiên nhẫn chờ cô làm đẹp xong xuôi rồi đưa đến một địa điểm tổ chức sự kiện.
Vài ngày trước, tình cũ Midu gây chú ý khi đăng tải bức ảnh đang ôm cô gái giấu mặt cùng dòng chú thích bỏ ngỏ: "Anh mơ...". Trả lời thắc mắc của bạn bè và fan, thiếu gia Phan Thành khẳng định đã tìm được một nửa của mình và đang cùng người đó "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ".
Ngay sau chia sẻ của Phan Thành, cư dân mạng bắt đầu phát động cuộc tìm kiếm danh tính cô gái bí ẩn. Cuối cùng, người bị tình nghi nhiều nhất chính là cô nàng hot girl xinh xắn có tên Xuân Thảo, khá nổi tiếng ở TP.HCM. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, tinh khôi, Xuân Thảo còn được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ vì rất năng động và giỏi giang.