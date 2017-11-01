Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ giữa tin đồn thiếu gia Phan Thành có tình mới

Giải trí 01/11/2017 10:27

Hot girl Midu bị nghi đã có bạn trai mới sau tin đồn thiếu gia Phan Thành đang yêu một hot girl khác: Xuân Thảo.

Chiều 31/10, hot girl Midu bị bắt gặp xuất hiện cùng một chàng trai lạ và liên tục dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm trên mức bạn bè. "Bạn trai mới" của Midu có dáng vẻ khá cao ráo, điển trai và rất tâm lý khi đi bên cạnh nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng.

Trong suốt buổi chiều, người đàn ông bí ẩn mặc áo đen ân cần chăm sóc chu đáo cho bạn gái cũ của thiếu gia Phan Thành. Anh tháp tùng Midu đến spa, kiên nhẫn chờ cô làm đẹp xong xuôi rồi đưa đến một địa điểm tổ chức sự kiện.

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ
Midu xuất hiện ở bãi giữ xe...

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ
... lên xe cùng bạn trai...

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ
.... Cả hai chuyển đến một spa để làm đẹp.. 

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ
... Đến tối, cặp đôi mới trở ra để di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện - Ảnh: Kênh 14

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ
Chàng trai lạ luôn đi bên cạnh Midu suốt buổi chiều... 

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ
... Và liên tục dành cho nữ diễn viên nhiều cử chỉ tình cảm - Ảnh: Kênh 14

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ
Phải chăng Midu đang ngầm công khai bạn trai mới giữa tin đồn thiếu gia Phan Thành đã có người yêu? - Ảnh: Kênh 14

Vài ngày trước, tình cũ Midu gây chú ý khi đăng tải bức ảnh đang ôm cô gái giấu mặt cùng dòng chú thích bỏ ngỏ: "Anh mơ...". Trả lời thắc mắc của bạn bè và fan, thiếu gia Phan Thành khẳng định đã tìm được một nửa của mình và đang cùng người đó "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". 

Ngay sau chia sẻ của Phan Thành, cư dân mạng bắt đầu phát động cuộc tìm kiếm danh tính cô gái bí ẩn. Cuối cùng, người bị tình nghi nhiều nhất chính là cô nàng hot girl xinh xắn có tên Xuân Thảo, khá nổi tiếng ở TP.HCM. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, tinh khôi, Xuân Thảo còn được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ vì rất năng động và giỏi giang.

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ
Cô gái bên tay trái chính là hot girl Xuân Thảo - người tình tin đồn của thiếu gia Phan Thành. Ảnh: Internet

Phan Thành bị nghi có tình mới, Midu tâm sự: "Đàn ông thường nhanh quên, dễ dàng bị những điều mới mẻ thu hút"

Phan Thành bị nghi có tình mới, Midu tâm sự: "Đàn ông thường nhanh quên, dễ dàng bị những điều mới mẻ thu hút"

Chia sẻ của Midu đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

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