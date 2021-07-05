Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ

Giải trí 05/07/2021 16:11

Những hình ảnh hiếm hoi của ca sĩ Kim Ngân bên người thân, đặc biệt là con trai nhỏ được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho nữ nghệ sĩ một thời vang danh.

Kim Ngân từng là một ca sĩ rất nổi tiếng, đắt show tại hải ngoại vào thập niên 80. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng cùng phong cách trình diễn bốc lửa, quyến rũ, khiến bao người phải si mê. Bản thân cô cũng từng lấy chồng và có hai con gái. Thế nhưng, sau khi li hôn chồng và không sống cùng hai con gái đầu, Kim Ngân bắt đầu phát bệnh, hóa điên rồi đi lang thang đến tận bây giờ. Thời gian qua, những góc khuất về cuộc đời của cô được nữ nghệ sĩ hài Thúy Nga chia sẻ thu hút sự chú ý của dư luận. 

Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 1
Ca sĩ Kim Ngân già nua, sống chật vật ở hiện tại - Ảnh: Internet

 Những ngày gần đây, hình ảnh hiếm hoi về đời sống trước khi bị bệnh của ca sĩ Kim Ngân bất ngờ được chia sẻ. Ai nấy không khỏi xót xa trước số phận trớ trêu, biến một người từ bình thường, có cuộc sống hạnh phúc như bao người trở thành hoang tưởng, lang thang xin ăn.

Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 2

Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 3
Ca sĩ Kim Ngân thuở còn bé: Internet

 Nữ ca sĩ Kim Ngân kết hôn ở Mỹ năm 1982, khi đó cô mới chỉ 19 tuổi. Hình ảnh cưới được chia sẻ lại dễ dàng thấy được phong cách đậm chất miền Tây Nam Bộ. Chồng nữ ca sĩ Kim Ngân khi đó là Nguyễn Tiến Bắc - con trai bà Dương Thị Thanh Lam, giám đốc của trung tâm phát hành băng nhạc Thanh Lan. 

Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 4
Kim Ngân từng là "người tình trong mộng" của bao chàng trai thời bấy giờ - Ảnh: Internet

 Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ và chồng sớm chào đón 2 cô con gái tên Mai Khanh và Thúy Anh. Năm 1993, sau 11 năm chung sống, vợ chồng Kim Ngân ly hôn. 

Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 5
Kim Ngân mặc áo dài truyền thống trong đám cưới - Ảnh: Internet
Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 6
Kim Ngân và 2 con gái đầu: Internet

Sau đó, Kim Ngân tiếp tục có thêm một cậu con trai. Khi con trai được 1 tuổi thì bị đưa đi. Mất con, tinh thần của Kim Ngân hoảng loạn, dần không ổn định và cuộc sống lúc này cũng khó khăn hơn.

Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 7
Kim Ngân rạng rỡ ẵm con trai - Ảnh: Internet
Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 8
Gương mặt cậu bé rất bụ bẫm - Ảnh: Internet

 Bên cạnh những hình ảnh bên chồng con, nhiều khoảnh khắc ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của Kim Ngân cũng được hé lộ. Trong đó đáng chú ý là bức ảnh ca sĩ Kim Ngân mặc áo dài màu xanh, nhan sắc xinh đẹp tuyệt đỉnh, lúc này cô mới chỉ ngoài 20 tuổi. Sau khi được nhạc sĩ Trường Hải dìu dắt, Kim Ngân thay đổi phong cách và gây bất ngờ với phong cách cá tính. Nữ ca sĩ ăn mặc thời thượng hơn và hợp trend bấy giờ.

Lộ ảnh hiếm Kim Ngân rạng rỡ xinh đẹp bên chồng con khi chưa hóa điên, sống sung sướng vạn người mơ - Ảnh 9
Thời điểm đỉnh cao nhan sắc của Kim Ngân - Ảnh: Internet

 Những hình ảnh thời còn tấm bé của Kim Ngân cũng cho thấy cô được trưởng thành trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã sở hữu gương mặt xinh xắn. Chặng đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của Kim Ngân trải đầy hoa hồng cho tới khi cô kết hôn. Từng là tuyệt sắc giai nhân, gia đình êm ấm, sự nghiệp thăng hoa nhưng cuối đời, Kim Ngân lại ngậm ngùi sống cuộc sống của người điên dại. Ai nấy đều mong rằng, với sự giúp đỡ của danh hài Thúy Nga và người thân, nữ ca sĩ sẽ sớm hồi phục tinh thần.

Giữa ồn ào với Kim Ngân, Thúy Nga chia sẻ 'Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống', dân mạng bênh vực: 'Làm ơn mắc oán'

Giữa ồn ào với Kim Ngân, Thúy Nga chia sẻ 'Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống', dân mạng bênh vực: 'Làm ơn mắc oán'

Việc Thúy Nga giúp đỡ đàn chị trong quá khứ luôn khiến cư dân mạng cảm thấy xúc động. Tuy nhiên một số lại cho rằng nữ danh hài đang lợi dụng đàn chị để PR khiến cô vừa đăng một ‘tút’ mới gây chú ý lên trang cá nhân.

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