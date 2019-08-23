Liên Bỉnh Phát bất ngờ 'đòi cưới' Hoàng Yến Chibi

Từ những phút đầu tiên, buổi premiere “Ngôi Nhà Bươm Bướm” đã gây ấn tượng mạnh với tiết mục nhảy của dàn drag-queens. Dàn cast chính cũng đã khiến những người có mặt “cưng xỉu” bởi loạt biểu cảm nhắng nhít ngay trên thảm đỏ. Theo đó, NSƯT Thành Lộc cũng nhanh chóng có những màn “giao lưu” duyên dáng với khách mời và camera.

Ngoài dàn diễn viên trong phim, buổi ra mắt quan viên hai họ của gia đình “Ngôi Nhà Bươm Bướm” còn thu hút đông đảo báo chí cùng nhiều khách mời đặc biệt như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Ngọc Huyền, cặp vợ chồng nghệ sĩ Lý Hải – Minh Hà, đạo diễn Lê Hoàng, nghệ sĩ Long Nhật, nghệ sĩ Lê Giang, ca sĩ Trúc Nhân, Jun Phạm, Hải Triều, Song Luân, Duy Khánh Zhou Zhou, Lãnh Thanh, Phi Thanh Vân, diễn viên Minh Anh, Kyo York, Tiêu Châu Như Quỳnh và nam diễn viên người Thái – Pak Narapat.

Trong khi đó, nghệ sĩ Quang Minh khiến nhiều người thích thú với tạo hình bảnh bao. Dẫu đã bước qua độ tuổi U50 nhưng nghệ sĩ Quang Minh vẫn giữ được phong độ. Trước câu hỏi đâu là điều khó nhất khi đóng với NSƯT Thành Lộc, Quang Minh hài hước: “Là tôi phải tưởng tượng mình yêu Thành Lộc đắm đuối”.

Được biết, vai diễn của NSƯT Thành Lộc trong phim là vai đồng tính đầu tiên của anh trên màn ảnh rộng. Với khả năng biến hoá, kỹ thuật khắc hoạ tâm lý nhân vật nhuần nhuyễn, nhiều khán giả mong chờ Hồ Ngọc Hân của NSƯT Thành Lộc sẽ đem lại nhiều cảm xúc thăng hoa và truyền tải những thông điệp “cầu vồng” ý nghĩa.

Liên Bỉnh Phát và NSƯT Thành Lộc tại buổi ra mắt phim

Bên cạnh những tên tuổi gạo cội, sự góp mặt của cặp đôi trai tài gái sắc: Liên Bỉnh Phát – Hoàng Yến Chibi cũng giúp buổi premiere “Ngôi Nhà Bươm Bướm” gây được nhiều sự chú ý bởi loạt khoảnh khắc đáng yêu “muốn xỉu” của cả hai trên thảm đỏ.

Và ngay trong buổi ra mắt quan viên hai họ, “chú rể” Liên Bỉnh Phát đã chứng minh danh hiệu “mầm non giải trí” khi bất ngờ khoe giọng với ca khúc “Mãi Mãi Bên Nhau” với mục đích “hỏi cưới” Hoàng Yến Chibi. Đây cũng là ca khúc trong phim “Ngôi Nhà Bươm Bướm”.

Mặt khác, trả lời cho nghi ngại rằng một cá tính mạnh mẽ như Liên Bỉnh Phát liệu có dung hoà với nét diễn tự nhiên, nhẹ nhàng của Hoàng Yến Chibi, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh khẳng định: “Với tôi, đây là sự kết hợp thú vị. Dù là Phát hay Yến thì đây là kiểu vai diễn mới mẻ trên màn ảnh. Ngoài ra, phản ứng hóa học của cả hai cũng là điều tôi tin khán giả sẽ bất ngờ”. Chính điều này khiến không chỉ fan của “bé Bỉnh” hay Hoàng Yến Chibi mà còn những người yêu điện ảnh mong đợi xem liệu cả hai có trở thành cặp đôi mới trên màn ảnh?

Tuy nhiên, đáng tiếc nghệ sĩ Hồng Đào đã vắng mặt tại buổi ra mắt. Được biết, do lịch trình làm việc nên nghệ sĩ Hồng Đào không thể có mặt tham dự. Liên tiếp hai bộ phim “lên sóng” đều mang thông điệp ý nghĩa dành cho LGBTQI+, cũng như đều xuất hiện trong vai trò người mẹ, nhiều khán giả đã gọi đùa nghệ sĩ Hồng Đào là: bà mẹ quốc dân của cộng đồng LGBTQI+. Thế nên, sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Đào trong “Ngôi Nhà Bươm Bướm” với vai trò một trong các mắt xích gỡ rối cho hai gia đình càng được nhiều người hâm mộ háo hức chờ đón.

Dàn diễn viên trong phim Ngôi Nhà Bươm Bướm

Bên cạnh đó, nhà sản xuất “Ngôi Nhà Bươm Bướm” cũng công bố các suất chiếu sớm tại các cụm rạp trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 28/08 đến ngày 29/08. Đây cũng là món quà nhỏ mà ê-kíp “Ngôi Nhà Bươm Bướm” muốn gửi tặng cho các tín đồ điện ảnh trước sự mong đợi của khán giả dành cho bộ phim.