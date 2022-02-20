Leon nhà Hồ Ngọc Hà luôn giành đồ chơi với Lisa nhưng ở bên anh hai Subeo lại trở thành mèo ngoan

Với chị ba Lisa và anh hai Subeo, cậu út Leon lại có hai thái cực vô cùng khác biệt

Cứ mỗi lần Hồ Ngọc Hà đăng clip, hình ảnh Leon chơi cùng với các thành viên trong gia đình là lại khiến mọi người bật cười. Đặc biệt, với chị ba Lisa và anh hai Subeo, cậu nhóc lại có hai thái cực vô cùng khác biệt.

Có lẽ vì Lisa và Leon là sinh đôi nên cậu út chẳng "kiêng nể" gì mà suốt ngày tranh giành đồ chơi với chị gái. Hồ Ngọc Hà nhiều lần tiết lộ rằng cô phải đau đầu vì Lisa và Leon ở cạnh nhau kiểu gì cũng "chí chóe". Bằng chứng là đã có không ít clip Leon giành đồ vật Lisa đang cầm trên tay, chị ba vừa khóc vừa giữ thế nào cậu bé cũng không "buông tha".

Những phút giây hiếm hoi Lisa và Leon tình cảm, hòa thuận khi chơi cùng nhau còn khiến Hà Hồ phải bất ngờ.

Trong khi đó, đối với anh hai Subeo, Leon lại dành cả một "bầu trời dịu dàng". Mỗi khi ở bên Subeo, Leon đích thị là một cậu em ngoan ngoãn, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, hướng ánh mắt yêu thích về phía anh hai. Nhóc tỳ còn chủ động ôm, quấn quít anh hai khiến ai nhìn cũng "tan chảy".

Mới đây, Leon còn dậy sớm để đưa anh hai Subeo đi học. Trên xe cậu bé còn tình cảm hôn anh hai khiến mẹ Hà vô cùng hài lòng.

Nhìn 3 cục vàng của nhà Hồ Ngọc Hà, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận như:

-Mỗi nhóc tỳ một vẻ đáng yêu, cưng quá

- Nhìn mặt Leon xạo quá nha, thấy anh hai là mèo mướp liền à

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