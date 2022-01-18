Lệ Quyên gây sốt vì diện bikini khoe mặt mộc siêu đỉnh nhưng lại mất điểm vì một thứ

Lệ Quyên lộ rõ khuyết điểm ở hình ảnh mới nhất mà cô đăng tải.

Mới đây, trên Story ở trang Instagram cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ cũng đã hình ảnh khoe body cực xịn xò khi diện bikini thả mình trong hồ bơi ở biệt thự triệu đô. "Nữ hoàng phòng trà" tự tin để mặt mộc không chút son phấn nhưng khiến nhiều người phải trầm trồ vì quá tươi tắn và trẻ trung. Tuy nhiên, khi ở hình ảnh chính diện thì Lệ Quyên lại bị mất điểm. Nguyên nhân là cô đã diện một chiếc áo bikini dạng ôm sát khiến vòng 1 trở nên "bé tẹo", kém cuốn hút hơn hẳn bình thường.

Trước đó, cũng không ít lần cô nàng diện những bộ trang phục làm mình trở nên kém hấp dẫn và càng làm rõ hơn khuyết điểm vòng 1 không quá "nảy nở". Lệ Quyên ắt hẳn nên khắc phục điều này để ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.

Lệ Quyên mất điểm vì vòng một lép kẹp

Tuy nhiên, mặt mộc của nữ ca sĩ lại quá đỉnh

Thời gian gần đây, Lệ Quyên nhiều lần khiến dân tình xuýt xoa vì sở hữu body thon gọn, nảy nở. Vì biết được lợi thế cơ thể nên Lệ Quyên cũng rất chịu khó diện những bộ bikini táo bạo khoe 3 vòng "căng đét". Nào ngờ chỉ vì một chiếc áo phản chủ đã khiến nữ ca sĩ hơi mất điểm.

Ảnh: Chụp màn hình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-gay-sot-vi-dien-bikini-khoe-mat-moc-sieu-dinh-nhung-lai-mat-diem-vi-mot-thu-446598.html