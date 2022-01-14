Lily Chen lần đầu nói về cuộc khẩu chiến với Lệ Quyên, từ chối nhắc đến Ngọc Trinh vì một lý do?

Vài tháng trước, Lily Chen là nhân vật khiến mạng xã hội dậy sóng khi liên tục gây hấn với Ngọc Trinh và dính luôn scandal đấu đá với Lệ Quyên. Tuy nhiên, cô kiên quyết giữ im lặng không giải thích thêm về câu chuyện này và lặng mất tăm một thời gian.

Vào chiều ngày 13/1, Lily Chen đã chính thức tái xuất trong buổi live concert cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Nữ ca sĩ cho biết từ giờ, cô muốn mọi người nhớ đến mình qua sản phẩm âm nhạc và những điều tích cực thay vì thị phi như trước. Người đẹp cũng lần đầu nói rõ ngọn nguồn chuyện khẩu chiến với lệ Quyên trên mạng xã hội thời gian trước: "Tin nhắn ban đầu là tôi nhắn cho chị Quyên là: "Em rất ngưỡng mộ chị Quyên", không biết vì lí do gì sau đó tin nhắn lại tràn lan trên mạng xã hội. Tôi hiểu nhầm chị Quyên và lúc sau tôi nhắn tin nói chuyện với chị, vấn đề cũng được rõ ràng vì do chị Quyên thích tôi nên làm vậy, không có mâu thuẫn gì cả. Đến bây giờ tôi và chị Quyên cũng không có mâu thuẫn gì với nhau, không xích mích, cũng không lời qua tiếng lại.

Đối với tôi, tôi không quen nói để người khác hiểu, tôi tự cảm nhận và tự suy nghĩ. Từ nhỏ đến nay, tôi rất ít chia sẻ cho người khác, những gì tôi nghĩ tôi chỉ để trong đầu và tự tôi chịu đựng những cảm xúc đó. Khi tôi bị nhìn nhận sai, tôi nghĩ từ từ khán giả sẽ thương, sẽ hiểu câu chuyện này. Thật ra tôi không làm gì sai trong chuyện này cả, tôi không đăng cuộc nói chuyện giữa tôi và chị Quyên lên mạng. Chị ấy chụp màn hình đăng lên nên tôi buồn. Tôi buồn vì tôi rất thần tượng chị Quyên, chị ấy như tấm gương tôi noi theo, tôi chỉ không hiểu tin nhắn riêng tư lại phải công khai nên tôi thấy buồn. Sau đó tôi vội vàng hành xử chưa đúng và tôi đã sai. Khi nhận thấy bản thân sai, tôi đã xin lỗi chị Quyên rất nhiều, thậm chí tôi nhờ người khác xin lỗi hộ, đỡ lời cho tôi. Tôi biết tôi hành xử như vậy rất trẻ con nhưng chị Quyên vẫn không muốn kết bạn lại với tôi. May mắn chị Quyên đã nói là chị hiểu hết.

Sau mọi chuyện, tôi và chị Quyên không có liên lạc với nhau, không kết bạn, không tương tác nên không nói chuyện với nhau".

Tuy nhiên, cô từ chối nói về Ngọc Trinh

Dù thẳng thắn nói về chuyện giữa mình và Lệ Quyên nhưng Lily Chen lại từ chối nói về Ngọc Trinh: "Tôi nghĩ chuyện này cũng tế nhị nên tôi sẽ không chia sẻ. Tôi cũng không muốn câu chuyện này diễn ra vì rất đau đầu. Chuyện tình cảm riêng tư, cá nhân, tôi không muốn xuất hiện trên báo hay bất kì trang mạng xã hội nào nữa, tôi muốn mọi chuyện khép lại. Concert hôm nay tôi cũng muốn tập trung làm sản phẩm âm nhạc và nghiêm túc với nghề. Tôi hy vọng các anh chị báo chí sẽ thương và giúp tôi, để mọi người nhìn nhận về tôi và hiểu tôi hơn. Tôi mong những điều tiêu cực đó sẽ tan biến đi và không xuất hiện nữa".

Được biết, trước đó, Lily chen và Ngọc Trinh bị CĐM đưa lên bàn cân vì ồn ào "xài chung bồ", sở hữu xế hộp sang - xịn - mịn giống hệt nhau. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Ngọc Trinh không hề lên tiếng và vẫn giữ thái độ thản nhiên tận hưởng cuộc sống xa xỉ.