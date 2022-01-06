Sướng như 'quý tử' nhà Lệ Quyên: Cha mẹ ly hôn nhưng vẫn nhận được quan tâm 'đặc biệt', vừa làm một điều khiến CĐM ngỡ ngàng

Mới đây, hôm 5/1 chồng cũ của Lệ Quyên là Đức Huy đăng tải hình ảnh bé Lê Kỳ Anh gặp gỡ con trai riêng Nam Lê cùng nhau ăn uống vô cùng thân thiết trên trang cá nhân kèm chia sẻ: "Một ngày thật vui bên gia đình và các con".

Không thua kém chồng cũ, Lệ Quyên cũng đăng tải lên story cá nhân khoảnh khắc cô dẫn quý tử Lê Kỳ Anh đi mua sắm kèm chia sẻ đầy tự hào: "Anh ấy mặc được đồ người lớn rồi". Trong loạt story còn cho thấy Lệ Quyên đã mạnh tay chi tiền mua hàng tá áo hàng hiệu từ thương hiệu đình đám, giá trị đắt đỏ cho con trai.

Đức Huy vừa chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng các con vô cùng ấm áp.

Lệ Quyên không tiếc tay mua loạt áo hàng hiệu đắt đỏ cho chàng quý tử thay đổi phong cách.

Lệ Quyên và Đức Huy từng là cặp đôi đẹp, hạnh phúc được ngưỡng mộ nhất nhì Vbiz. Thế nhưng cặp đôi bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng lẫn tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cố gắng bù đắp cho con trai Lê Kỳ Anh những điều tốt đẹp nhất để cậu bé không phải thiệt thòi khi cha mẹ không còn ở bên nhau.

Lệ Quyên và Đức Huy từng là một cặp đôi cực kỳ mặn nồng, cả hai chia tay trong êm đẹp và luôn dành hết sự yêu thương để bù đắp cho con trai.

Lệ Quyên công khai yêu tình trẻ Lâm Bảo Châu và cặp đôi nhận được rất nhiều sự chúc phúc từ người hâm mộ.

Cậu bé Lê Kỳ Anh không chỉ được học trường quốc tế có học phí đắt đỏ mà còn được sống trong nhung lụa, đầy sang chảnh nhất nhì làng giải trí Vbiz. Cách đây không lâu, cậu bé còn được Đức Huy tặng cho một chiếc xế hộp.