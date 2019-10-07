Kim Lý - Hà Hồ tình tứ đi sự kiện, đập tan tin đồn rạn nứt

Giải trí 07/10/2019 15:00

Giữa lùm xùm "đường ai nấy đi", mới đây cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý vừa tình tứ cùng nhau tham dự 1 sự kiện.

Chiều 6/10 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall, sự kiện làm đẹp của Hồ Ngọc HàHương Giang đã diễn ra đầy sôi động, hào hứng với sự dõi theo của hàng ngàn bạn trẻ, đông đảo khách mời và giới truyền thông. 

Nhiều fan hâm mộ thậm chí còn vây kín xung quanh hàng giờ đồng hồ để chờ đợi sự xuất hiện của hai nhân vật chính là Hồ Ngọc Hà, Hương Giang cùng dàn sao Việt nổi tiếng gồm: Xuân Lan, Kim Lý, Lý Quí Khánh, chuyên gia trang điểm quốc tế đến từ New York Hung VanNgo, Quốc Thiên, Jay Quân, Chúng Huyền Thanh, Fung La, Ngọc Thanh Tâm, Khải Đăng, Mộng Thường…

Kim Lý - Hà Hồ tình tứ đi sự kiện, đập tan tin đồn rạn nứt - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà và Hương Giang tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà và Hương Giang chọn cho mình bộ cánh quyến rũ, nổi bật nhất. Nếu “Nữ hoàng giải trí” diện đầm cúp ngực sang trọng, sexy thì Hoa hậu Hương Giang khoe dáng với bộ cánh công chúa màu hồng – trắng nữ tính, ngọt ngào, khéo léo khoe bờ vai mảnh khảnh. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng diện style makeup nhẹ nhàng tinh tế với màu son kem lì thời thượng nằm trong bộ sưu tập mới “ra lò”.

Ngoài Hà Hồ, Hương Giang, các sao Việt khác cũng lên đồ đẹp mắt và vui vẻ đến chúc mừng hai đại mỹ nhân showbiz hợp tác cùng nhau. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nam diễn viên Kim Lý, người luôn sát cánh cùng “Nữ hoàng giải trí” trong những sự kiện quan trọng. Lần này, anh tiếp tục tháp tùng Hà Hồ tại buổi giới thiệu son. Trong suốt event, anh liên tục dõi theo và dành cho Hà Hồ ánh mắt quan tâm, tình cảm. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, cả hai sẽ về chung nhà vào cuối năm.

Kim Lý - Hà Hồ tình tứ đi sự kiện, đập tan tin đồn rạn nứt - Ảnh 2
Kim Lý tháp tùng Hồ Ngọc Hà tại sự kiện ra mắt son

Phát biểu trong sự kiện về hành trình gần 2 năm lấn sân sang kinh doanh mỹ phẩm, Hồ Ngọc Hà cho biết: Cũng tại địa điểm này một năm về trước, Hà cho ra mắt dòng son Hongocha’s Secret và ngay sau thời điểm ra mắt hàng chục ngàn thỏi son đã được bán ra. Hôm nay Hà đứng đây và nhìn lại chặng đường một năm vừa qua có quá nhiều điều tuyệt vời đó là sự hãnh diện và niềm tin rất lớn cho 1 thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Đối với Hà, sản phẩm S.Girls lần này là một sự cải tiến lớn so với Hongocha’s Secret, chất son phải đạt được tiêu chuẩn 3M – Mỏng – Mềm – Mịn, màu son cũng như kiểu dáng sản phẩm phải trendy, hợp xu hướng thế giới".

Sau cuộc trò chuyện ngắn của Hà Hồ là màn xuất hiện táo bạo, độc đáo đi từ thang cuốn xuống chưa từng có của Hương Giang. Người đẹp không giấu được niềm vui khi đến với buổi ra mắt dòng son mang tên mình. Nàng hậu thông minh, sắc sảo của V-biz cho hay cô và đàn chị Hà Hồ đã làm việc với nhau suốt 3 tháng để cùng “thai nghén” nên đứa con chung là bộ sưu tập “S.Girls by Hương Giang”.

Kim Lý - Hà Hồ tình tứ đi sự kiện, đập tan tin đồn rạn nứt - Ảnh 3
Hai vợ chồng Jay Quân - Chúng Huyền Thanh cũng có mặt tại sự kiện

Hương Giang chia sẻ: “Chưa bao giờ Giang phấn khích như hôm nay vì cuối cùng Giang cũng đã có một dòng sản phẩm làm đẹp chỉn chu, chất lượng mang tên mình để gửi đến fan và người tiêu dùng. Giang không mong gì hơn là các bạn sẽ đón nhận nó, sẽ dùng lần lượt 7 màu son cho 7 ngày trong tuần và cảm thấy xinh đẹp, tự tin và hạnh phúc hơn mỗi ngày khi ngắm mình trong gương".

Cũng trong sự kiện, nhiều mỹ nhân Việt, beauty blogger đã có cơ hội trải nghiệm bộ sản phẩm son kem lì collab của Hà Hồ và Hương Giang.

NS Xuân Hương kể chuyện Thanh Bạch và 'người ấy' liếc mắt đưa tình: 'Đắm đuối thiệt làng xóm ơi'

NS Xuân Hương kể chuyện Thanh Bạch và 'người ấy' liếc mắt đưa tình: 'Đắm đuối thiệt làng xóm ơi'

Nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục viết chương 5, kể về những góc khuất trong cuộc sống hôn nhân với MC Thanh Bạch. Lần này, cô hé lộ thêm nhiều tình tiết đầy bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hương Giang Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 6 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng