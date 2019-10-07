Kim Lý - Hà Hồ tình tứ đi sự kiện, đập tan tin đồn rạn nứt

Chiều 6/10 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall, sự kiện làm đẹp của Hồ Ngọc Hà và Hương Giang đã diễn ra đầy sôi động, hào hứng với sự dõi theo của hàng ngàn bạn trẻ, đông đảo khách mời và giới truyền thông.

Ngoài Hà Hồ, Hương Giang, các sao Việt khác cũng lên đồ đẹp mắt và vui vẻ đến chúc mừng hai đại mỹ nhân showbiz hợp tác cùng nhau. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nam diễn viên Kim Lý, người luôn sát cánh cùng “Nữ hoàng giải trí” trong những sự kiện quan trọng. Lần này, anh tiếp tục tháp tùng Hà Hồ tại buổi giới thiệu son. Trong suốt event, anh liên tục dõi theo và dành cho Hà Hồ ánh mắt quan tâm, tình cảm. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, cả hai sẽ về chung nhà vào cuối năm.

Hồ Ngọc Hà và Hương Giang chọn cho mình bộ cánh quyến rũ, nổi bật nhất. Nếu “Nữ hoàng giải trí” diện đầm cúp ngực sang trọng, sexy thì Hoa hậu Hương Giang khoe dáng với bộ cánh công chúa màu hồng – trắng nữ tính, ngọt ngào, khéo léo khoe bờ vai mảnh khảnh. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng diện style makeup nhẹ nhàng tinh tế với màu son kem lì thời thượng nằm trong bộ sưu tập mới “ra lò”.

Kim Lý tháp tùng Hồ Ngọc Hà tại sự kiện ra mắt son

Phát biểu trong sự kiện về hành trình gần 2 năm lấn sân sang kinh doanh mỹ phẩm, Hồ Ngọc Hà cho biết: “Cũng tại địa điểm này một năm về trước, Hà cho ra mắt dòng son Hongocha’s Secret và ngay sau thời điểm ra mắt hàng chục ngàn thỏi son đã được bán ra. Hôm nay Hà đứng đây và nhìn lại chặng đường một năm vừa qua có quá nhiều điều tuyệt vời đó là sự hãnh diện và niềm tin rất lớn cho 1 thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Đối với Hà, sản phẩm S.Girls lần này là một sự cải tiến lớn so với Hongocha’s Secret, chất son phải đạt được tiêu chuẩn 3M – Mỏng – Mềm – Mịn, màu son cũng như kiểu dáng sản phẩm phải trendy, hợp xu hướng thế giới".

Sau cuộc trò chuyện ngắn của Hà Hồ là màn xuất hiện táo bạo, độc đáo đi từ thang cuốn xuống chưa từng có của Hương Giang. Người đẹp không giấu được niềm vui khi đến với buổi ra mắt dòng son mang tên mình. Nàng hậu thông minh, sắc sảo của V-biz cho hay cô và đàn chị Hà Hồ đã làm việc với nhau suốt 3 tháng để cùng “thai nghén” nên đứa con chung là bộ sưu tập “S.Girls by Hương Giang”.

Hai vợ chồng Jay Quân - Chúng Huyền Thanh cũng có mặt tại sự kiện

Hương Giang chia sẻ: “Chưa bao giờ Giang phấn khích như hôm nay vì cuối cùng Giang cũng đã có một dòng sản phẩm làm đẹp chỉn chu, chất lượng mang tên mình để gửi đến fan và người tiêu dùng. Giang không mong gì hơn là các bạn sẽ đón nhận nó, sẽ dùng lần lượt 7 màu son cho 7 ngày trong tuần và cảm thấy xinh đẹp, tự tin và hạnh phúc hơn mỗi ngày khi ngắm mình trong gương".

Cũng trong sự kiện, nhiều mỹ nhân Việt, beauty blogger đã có cơ hội trải nghiệm bộ sản phẩm son kem lì collab của Hà Hồ và Hương Giang.