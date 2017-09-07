Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn

Phi Thanh Vân thường xuyên diện trang phục bó sát, khoe thân hình đồng hồ cát sau phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp đã bất ngờ bị “soi” khi diện đầm sexy lộ vòng 2 to bất thường.

“Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân lại tiếp tục gây chú ý khi diện váy dây, khoét sâu ngực khoe vòng 1 khủng xuất hiện trong buổi họp báo công bố live concert Trăm năm không quên, kỷ niệm 17 năm ca hát của ca sĩ Quang Hà.

Bà mẹ một con khiến mọi người không thể rời mắt với vẻ sexy, nóng bỏng sau ca đại phẫu toàn thân.

Tuy nhiên, nhiều dân mạng tinh ý đã soi ra vòng 2 của “Nữ hoàng thị phi” lộ ngấn mỡ, to khác thường. Người đẹp khiến khán giả hoài nghi về số đo 60 cm của vòng 2 được cô tiết lộ sau cuộc đại trùng tu.

Phi Thanh Vân ăn mặc trễ nải, khoe vòng 1 'khủng' bên cạnh ca sĩ Quang Hà Phi Thanh Vân tiếp tục khoe vòng 1 nóng bỏng sau “dao kéo” khi dự họp báo công bố live concert của ca sĩ Quang Hà.

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