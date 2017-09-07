Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn

Giải trí 07/09/2017 13:57

Phi Thanh Vân thường xuyên diện trang phục bó sát, khoe thân hình đồng hồ cát sau phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp đã bất ngờ bị “soi” khi diện đầm sexy lộ vòng 2 to bất thường.

“Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân lại tiếp tục gây chú ý khi diện váy dây, khoét sâu ngực khoe vòng 1 khủng xuất hiện trong buổi họp báo công bố live concert Trăm năm không quên, kỷ niệm 17 năm ca hát của ca sĩ Quang Hà.

Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn - Ảnh 1
Phi Thanh Vân diện váy dây, sexy đến dự họp báo công bố live concert Trăm năm không quên, kỷ niệm 17 năm ca hát của ca sĩ Quang Hà - Ảnh: Internet

Bà mẹ một con khiến mọi người không thể rời mắt với vẻ sexy, nóng bỏng sau ca đại phẫu toàn thân.

Tuy nhiên, nhiều dân mạng tinh ý đã soi ra vòng 2 của “Nữ hoàng thị phi” lộ ngấn mỡ, to khác thường. Người đẹp khiến khán giả hoài nghi về số đo 60 cm của vòng 2 được cô tiết lộ sau cuộc đại trùng tu.

Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn - Ảnh 2
Tại buổi họp báo, dân mạng đã tinh ý soi được vòng 2 của Phi Thanh Vân trông đầy ngấn mỡ và rất kém thon gọn - Ảnh: Internet

Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn - Ảnh 3
Dù đã chi hơn nửa tỉ đồng cho ca đại phẫu thuật nhưng người đẹp vẫn để lộ "bụng bia" thế này - Ảnh: Internet

Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn - Ảnh 4
Có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt khi so sánh vòng 2 của diễn viên Cô gái xấu xí mới đây với bộ ảnh bikini cô tung ra cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn - Ảnh 5
Trước đó, bà mẹ một con từng tiết lộ số đo 3 vòng của mình khá chuẩn, là: 93-60-104... 

Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn - Ảnh 6
... Song, nhìn vào loạt ảnh này dân mạng hoài nghi Phi Thanh Vân đã "khai khống" số đo cơ thể - Ảnh: Internet

Khoe vòng 1 khủng tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị bóc phốt vì lộ bụng bia kém thon gọn - Ảnh 7
Đây không phải lần đầu người đẹp xuất hiện với "bụng bia" kém thon gọn - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân ăn mặc trễ nải, khoe vòng 1 'khủng' bên cạnh ca sĩ Quang Hà

Phi Thanh Vân ăn mặc trễ nải, khoe vòng 1 'khủng' bên cạnh ca sĩ Quang Hà

Phi Thanh Vân tiếp tục khoe vòng 1 nóng bỏng sau “dao kéo” khi dự họp báo công bố live concert của ca sĩ Quang Hà.

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