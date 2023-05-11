Hot girl Xoài Non: Muốn độc lập tài chính, không cần giữ tiền của chồng cũng không sợ chồng đem tiền cho gái

Giải trí 11/05/2023 14:14

Thường được cư dân mạng gọi bằng những cái tên 'vợ streamer giàu nhất Việt Nam', ăn bám chồng,... Nhưng nữ streamer khẳng định cô có thể tự kiếm tiền và không cần xài tới tiền của chồng.

cuộc sống hôn nhân của streamer Xoài Non (tên thật: Phạm trang, sinh năm 2002) luôn là đề tài nóng trong giới hâm mộ streamer. Cô và chồng là streamer Xemesis cách cô 13 tuổi đã kết hôn được 3 năm. Thời điểm cô công khai mối quan hệ yêu đương cho tới khi lấy chồng luôn có những lùm xùm xung quanh khiến nữ streamer không khỏi đau đầu. 

Theo chia sẻ của nữ streamer, cô và chồng quen nhau trong một sự kiện dành cho streamer, khi ấy Xoài Non mới 16 tuổi. Cả hai có dịp gặp lại trong buổi khai trương quán của PewPew. Hai người ngay lập tức bị thu hút và có hẹn riêng nhau rất nhiều sau đó.

 

Hot girl Xoài Non: Muốn độc lập tài chính, không cần giữ tiền của chồng cũng không sợ chồng đem tiền cho gái - Ảnh 1
 Xoài Non và Xemesis vẫn còn mặn nồng như thưở mới yêu.

Bỏ qua mọi tin đồn về việc Xemesis ăn chơi và đào hoa, cô nàng vẫn chấp nhận yêu và tiến tới hôn nhân với nam streamer đình đám. Cô chia sẻ đó là thời niên thiếu bồng bột của anh nên tôi chấp nhỏ bỏ qua, ai cũng từng có khoảng thời gian như thế. Quan trọng hơn sau thời gian tìm hiểu thì tôi thấy anh rất tốt, thế là đủ.

Vấn đề tài chính giữa hai vợ chồng luôn là đề tài được cư dân mạng quan tâm. Xoài Non vẫn hay được gắn cho mác là cưới chồng vì tiền, vợ đại gia,... Nhưng nữ streamer chia sẻ khi mới cưới thì Xoài Non và Xemesis tiền của ai người đó xài. Cho tới gần đây khi cả hai có kế hoạch sinh em bé thì mới bắt đầu có quỹ chung.

Hot girl Xoài Non: Muốn độc lập tài chính, không cần giữ tiền của chồng cũng không sợ chồng đem tiền cho gái - Ảnh 2
 Người ta vẫn hay nói Xoài Non là ăn bám chồng nhưng liệu sự thực có như vậy?

Từ thời điểm yêu chồng đến nay cưới nhau đã 3 năm, Xoài Non vẫn luôn ái ngại trong việc xài tiền của chồng vì sợ mang tiếng đào mỏ. Nữ streamer chia sẻ cô không kiểu phải người hay kiểm soát chồng nên vấn đề tài chính và đời sống cô đều để Xemesis được thoải mái "Có người còn nói rằng, tôi không sợ chồng cho người con gái khác tiền hay sao mà không quản tiền chồng, nhưng thú thực tôi không lo về điều này', nữ streamer chia sẻ.

Hot girl Xoài Non: Muốn độc lập tài chính, không cần giữ tiền của chồng cũng không sợ chồng đem tiền cho gái - Ảnh 3
 Nữ streamer rất e ngại khi xài tiền của chồng

Chi tiêu trong gia đình thì vợ chồng tôi không đặt nặng chuyện ai là người phải trả tiền cả, ai mua cũng được vì thực ra kinh tế của chúng tôi không đến nỗi nào. Hiếu kiếm ra tiền và tôi cũng vậy, rất độc lập về kinh tế.

Trước những bình luận có phần tiêu cựcnói Xoài non không đi làm cũng có chồng nuôi, nữ streamer chia sẻ thời gian đầu cô rất buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực đó nhưng dần dà cô nhận ra nếu ai muốn hiểu mình thì không cần gào thét họ cũng sẽ hiểu, hiện tại cô chỉ muốn sống tốt và thời gian sẽ chứng minh đâu là điều đúng đắn.

Hot girl Xoài Non: Muốn độc lập tài chính, không cần giữ tiền của chồng cũng không sợ chồng đem tiền cho gái - Ảnh 4
 Nữ streamer tự tin bỏ ngoài tai mọi lùm xùm và sống thật tốt

Không lâu trước đây, Xoài non cũng thổ lộ từ năm 16 tuổi cô đã có thể tự kiếm chút tiền tiêu vặt, cô làm đủ mọi nghề để kiếm được đồng tiền. Hiện tại dù gia đình chồng có điều kiện nhưng nàng dâu trẻ vẫn làm rất nhiều việc khác nhau như mẫu ảnh, gắn link tiếp thị liên kết, đóng quảng cáo và phim ngắn,... tự kiếm tiền lo cho bản thân.

Trước khi làm vợ 'streamer giàu nhất Việt Nam', Xoài Non từng làm qua nhiều công việc kiếm tiền ít ỏi

Trước khi làm vợ 'streamer giàu nhất Việt Nam', Xoài Non từng làm qua nhiều công việc kiếm tiền ít ỏi

Bà xã Xemesis thoải mái chia sẻ với người hâm mộ về quãng thời gian còn đi học, chưa nổi tiếng như hiện tại.

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