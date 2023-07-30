HOT: Anti-fan yêu cầu tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi

Chưa dừng lại, trên một group anti-fan có hơn 140.000 thành viên, đông đảo người kêu gọi với những scandal vừa qua, ban tổ chức nên tước vương miện hoa hậu của Ý Nhi. Nguyên nhân được đưa ra là Ý Nhi có thái độ ứng xử chưa phù hợp, sớm "mắc bệnh ngôi sao". Trong khi đó, người đẹp Bình Định chỉ mới vừa đăng quang một cuộc thi nhan sắc, chưa có bất cứ cống hiến cụ thể nào dành cho cộng đồng và xã hội.

Chỉ sau 1 tuần đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi lớn trong cộng đồng. Loạt nhóm anti-fan của người đẹp Bình Định liên tục được lập ra trên Facebook, số lượng thành viên cũng tăng lên không ngừng.

Ý Nhi là nàng hậu hiếm hoi hứng chịu hàng loạt chỉ trích của công chúng ngay khi vừa đội vương miện. Nguyên nhân cô tham gia phỏng vấn và có một số phát ngôn khiến dân tình "không ai đỡ nỗi".

Bên cạnh đó, nhiều anti-fan đề nghị ban tổ chức hủy suất thi Miss World 2024 của Ý Nhi. Họ cho rằng Ý Nhi còn nhiều hạn chế về ứng xử, tiếng Anh và đặc biệt với loạt ồn ào hiện tại sẽ không thể đại diện nước nhà chinh chiến quốc tế.

Đầu tiên là lời chia sẻ của tân hoa hậu về bạn trai Anh Kiệt. "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình", cô cho biết.

Lần thứ hai, Ý Nhi tiếp tục hứng chịu chỉ trích với một phát ngôn khác về bạn bè cùng trang lứa. Hoa hậu Ý Nhi biết: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Người đẹp liên tục nhận chỉ trích sau nhiều phát ngôn với báo chí.

Ngay sau đó, tân hoa hậu lên tiếng xin lỗi công chúng. Cô lý giải mình thiếu tỉnh táo, chín chắn dẫn đến diễn đạt thiếu ý khiến cho khán giả hiểu lầm.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định. Cô từng theo học tại Trường Trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ và Trường Trung học phổ thông Hoài Ân. Hiện tại, cô là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đăng quang ngôi vị Á khôi 2 tại cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2023 cùng giải phụ Người đẹp Truyền thông.

Ý nhi livestream xin lỗi khán giả.

Với tư cách là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô đã chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2024. Tuy nhiên, trước làn sóng sóng tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng mạng, vị trí này của cô đang gặp 'nguy hiểm'.