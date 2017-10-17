Hồ Quang Hiếu đau khổ viết tâm thư, khẳng định đã chia tay Bảo Anh vì lý do không ai ngờ đến này

Giải trí 17/10/2017 09:00

Sau nhiều lần lộ nghi án rạn nứt, Hồ Quang Hiếu vừa chính thức thông báo đến fan rằng đã chia tay Bảo Anh. Trong bức tâm thư dài, Hồ Quang Hiếu thừa nhận còn yêu bạn gái cũ nhưng vì giữa cả hai đã hết sự đồng điệu, không còn tiếng nói chung để cùng nhau đi tiếp đoạn đường đời.

Rạng sáng ngày 17/10, Hồ Quang Hiếu bất ngờ đăng tải bức thư tình cuối cùng gửi đến Bảo Anh và trải lòng tâm sự về chuyện tình yêu đầy đủ ngọt bùi cay đắng giữa hai người.

Mở đầu bài chia sẻ, Hồ Quang Hiếu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua và bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không thể cùng Bảo Anh viết tiếp giấc mơ còn dang dở:

 “Sáng nay thức giấc mà trong lòng thật trống trải, 1 ngày thật buồn khi hình ảnh về em luôn hiện ra và gợi lên trong anh những kỷ niệm đẹp, có cả những nụ cười, những giọt nước mắt mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.

Tối qua cả anh và em đã có một buổi nói chuyện thật dài về nhau. Anh vẫn còn nhớ, trước khi yêu nhau, chúng ta đều nhận được những lời khuyên mà đa số là về sự chia ly của những cặp đôi, khi cả hai đều làm nghệ thuật.... Chúng ta hẹn ước với nhau biết bao dự định cho tương lai hai đứa, mặc cho những lời khuyên can ấy. Chúng ta luôn xác định rằng tình cảm của cả hai dành cho nhau là thật…” - Hồ Quang Hiếu trải lòng.

Hồ Quang Hiếu đau khổ viết tâm thư, khẳng định đã chia tay Bảo Anh vì lý do không ai ngờ đến này - Ảnh 1
Chuyện tình đẹp như mơ giữa Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh đã chính thức khép lại khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: FBNV

Dù từng nói với nhau vô vàn lời hẹn ước, từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh đẹp cho tương lai nhưng cuối cùng thì Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh vẫn phải chấp nhận buông tay nhau vì duyên còn nhưng nợ đã hết.

“Nhưng có lẽ trong thời gian này khoảng cách và quan niệm sống của cả hai đã thôi không còn đồng điệu. Đôi khi trong cuộc sống này duyên đã đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chúng ta không có nợ, và khoảng cách giữa chúng ta không xa nhưng thật ra chẳng bao giờ gần được nữa. Vì vậy, không có đường tắt nào cho việc lãng quên những gì không thể. Chúng ta sẽ phải học cách không còn nhớ đến nó nữa.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi như quỹ đạo vốn có của nó. Một ngày sẽ có sáng, có tối, có bắt đầu, có kết thúc. Tình yêu cũng vậy, có lúc thăng hoa, có lúc sụp đổ, đôi khi sự sụp đổ lại là một khởi đầu mới, quan trọng là chúng ta có bản lĩnh để xây dựng lại nó hay không.

Chúng ta đều đã được dạy từ khi bé là làm thế nào để yêu nhưng không ai dạy cho ta… cách ngừng yêu một ai đó. Anh biết em chính là người con gái tuyệt vời, em là một người con gái hoàn hảo trên tất cả các phương diện đối với riêng anh” - Hồ Quang Hiếu dành những lời có cánh để nói về bạn gái cũ.

Cuối bức tâm thư, giọng ca Con bướm xuân khẳng định nếu được chọn lại thì vẫn nguyện được gặp và yêu Bảo Anh. Dù không còn sánh đôi nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp, đồng thời gửi lời chúc Bảo Anh sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc của đời mình.

Hồ Quang Hiếu đau khổ viết tâm thư, khẳng định đã chia tay Bảo Anh vì lý do không ai ngờ đến này - Ảnh 2

Hồ Quang Hiếu đau khổ viết tâm thư, khẳng định đã chia tay Bảo Anh vì lý do không ai ngờ đến này - Ảnh 3
Nguyên văn bức tâm thư của Hồ Quang Hiếu - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Bảo Anh Hồ Quang Hiếu Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chia tay

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