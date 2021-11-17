Cụ thể trang trang cá nhân của nữ ca sỹ Minh Hằng, ngày 16/11 cô đăng loạt hình ảnh căng đét khi diện trang phục ren lưới xuyên thấu, nhìn rõ mồn một 3 vòng khiến dân tình trầm trồ khen ngợi hết lời.

Không còn là cô "Bé Heo" tròn trịa, đầy đặn như ngày nào, thời gian gần đây ca sỹ Minh Hằng ngày càng hướng đến phong cách quyến rũ, sexy hơn. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Minh Hằng không ngại khoe da thịt và đường cong nóng bỏng để chụp ảnh "sống ảo" chứng minh độ hot khiến dân tình toát mồ hôi hột.

Đặc biệt, trang phục cắt xẻ "hư hỏng" khiến cư dân mạng hoảng hồn, giật mình mất 3 giây vì nghĩ cô đang nude bên trong. Có vẻ nữ ca sĩ đã chọn phần trang phục lót cùng màu da nên rất dễ nhầm lẫn.

Không ai nghĩ ở độ tuổi 34, Minh Hằng có vẻ như sở hữu nhan sắc “lão hóa ngược”, sự trẻ trung, nặng động cùng nét cuốn hút “vạn người mê” của diễn viên “Ngôi nhà hạnh phúc” khiến không ít người ganh tỵ.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, Minh Hằng cũng rất siêng tập thể dục, rèn luyện mỗi ngày và ăn uống có chế độ khoa học.

Trong suốt sự nghiệp của mình, hình ảnh Minh Hằng không ít lần trở nên lạ lẫm trong mắt công chúng với nghi án lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ bởi vẻ ngoài thất thường. Có lúc gương mặt cứng đờ thiếu tự nhiên, khi chiếc mũi quá nhỏ, nhất là chiếc cằm thị phi hiếm khi ở đúng vị trí.

Sau bao nhiêu biến cố, có thể nói, sau hơn 17 năm gia nhập giới giải trí, Minh Hằng đã có màn "lột xác" đáng kinh ngạc. Từ "bé Heo" mập mạp, tròn trịa ngày nào, nay đã trở thành "nữ thần" quyến rũ hàng đầu showbiz Việt. Sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng tên tuổi danh tiếng trong sự nghiệp, Minh Hằng càng khẳng định vị thế khó ai thay thế được của mình trong làng giải trí.