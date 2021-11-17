Hở bạo đã đành, Minh Hằng diện đồ ngày càng "hư hỏng”, mới nhìn mà toát mồ hôi, sơ hở là "lộ hàng"

Giải trí 17/11/2021 14:07

Trang phục cắt xẻ "hư hỏng" khiến cư dân mạng hoảng hồn, giật mình mất 3 giây vì nghĩ Minh Hằng đang nude bên trong

Không còn là cô "Bé Heo" tròn trịa, đầy đặn như ngày nào, thời gian gần đây ca sỹ Minh Hằng ngày càng hướng đến phong cách quyến rũ, sexy hơn. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Minh Hằng không ngại khoe da thịt và đường cong nóng bỏng để chụp ảnh "sống ảo" chứng minh độ hot khiến dân tình toát mồ hôi hột.

Cụ thể trang trang cá nhân của nữ ca sỹ Minh Hằng, ngày 16/11 cô đăng loạt hình ảnh căng đét khi diện trang phục ren lưới xuyên thấu, nhìn rõ mồn một 3 vòng khiến dân tình trầm trồ khen ngợi hết lời.

Hở bạo đã đành, Minh Hằng diện đồ ngày càng 'hư hỏng”, mới nhìn mà toát mồ hôi, sơ hở là 'lộ hàng' - Ảnh 1

Đặc biệt, trang phục cắt xẻ "hư hỏng" khiến cư dân mạng hoảng hồn, giật mình mất 3 giây vì nghĩ cô đang nude bên trong. Có vẻ nữ ca sĩ đã chọn phần trang phục lót cùng màu da nên rất dễ nhầm lẫn.

Hở bạo đã đành, Minh Hằng diện đồ ngày càng 'hư hỏng”, mới nhìn mà toát mồ hôi, sơ hở là 'lộ hàng' - Ảnh 2

Không ai nghĩ ở độ tuổi 34, Minh Hằng có vẻ như sở hữu nhan sắc “lão hóa ngược”, sự trẻ trung, nặng động cùng nét cuốn hút “vạn người mê” của diễn viên “Ngôi nhà hạnh phúc” khiến không ít người ganh tỵ.

Hở bạo đã đành, Minh Hằng diện đồ ngày càng 'hư hỏng”, mới nhìn mà toát mồ hôi, sơ hở là 'lộ hàng' - Ảnh 3

Để có được thành quả như ngày hôm nay, Minh Hằng cũng rất siêng tập thể dục, rèn luyện mỗi ngày và ăn uống có chế độ khoa học.

Hở bạo đã đành, Minh Hằng diện đồ ngày càng 'hư hỏng”, mới nhìn mà toát mồ hôi, sơ hở là 'lộ hàng' - Ảnh 4

Trong suốt sự nghiệp của mình, hình ảnh Minh Hằng không ít lần trở nên lạ lẫm trong mắt công chúng với nghi án lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ bởi vẻ ngoài thất thường. Có lúc gương mặt cứng đờ thiếu tự nhiên, khi chiếc mũi quá nhỏ, nhất là chiếc cằm thị phi hiếm khi ở đúng vị trí. 

Hở bạo đã đành, Minh Hằng diện đồ ngày càng 'hư hỏng”, mới nhìn mà toát mồ hôi, sơ hở là 'lộ hàng' - Ảnh 5

Sau bao nhiêu biến cố, có thể nói, sau hơn 17 năm gia nhập giới giải trí, Minh Hằng đã có màn "lột xác" đáng kinh ngạc. Từ "bé Heo" mập mạp, tròn trịa ngày nào, nay đã trở thành "nữ thần" quyến rũ hàng đầu showbiz Việt. Sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng tên tuổi danh tiếng trong sự nghiệp, Minh Hằng càng khẳng định vị thế khó ai thay thế được của mình trong làng giải trí.

‘The Champion’ - Gameshow về boxing quy tụ 50 nghệ sĩ Việt Nam tham dự

‘The Champion’ - Gameshow về boxing quy tụ 50 nghệ sĩ Việt Nam tham dự

Vào đầu tháng 12 này, game show về boxing mới toanh mang tên “The Champion - Nhà Vô Địch” chính thức đổ bộ trên sóng truyền hình. Đặc biệt, đây là gameshow quy tụ 50 nghệ sĩ “hot hòn họt” của showbiz Việt, hứa hẹn là chương trình gây bão trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   #Ca sỹ Minh Hằng #Ca sỹ #Ca sỹ sexy

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc