Hậu 'toang' mối quan hệ 'chị chị em em', HH Phương Lê đòi tiền làm răng của Đặng Thu Thảo, phản ứng đàn em thế nào?

Giải trí 24/01/2022 10:00

Cuộc chiến của HH Phương Lê và hai chị em HH Đại dương Đặng Thu Thảo lại khiến mọi người thêm một phen mệt mỏi.

Tối 23/1, chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã có màn livestream để nói về ồn ào của em gáu với Hoa hậu Phương Lê cực căng. Đáp trả Đặng Thùy Trang, Hoa hậu Phương Lê đã đăng dòng trạng thái lên fanpage mĩ phẩm chính thức thuộc quyền sở hữu của mình để đòi tiền làm rằng từ Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo.

Nội dung status như sau: "Thảo trả 80 triệu tiền làm răng để chị mua quà cho mấy em bé nghèo. Răng nhân tướng học nha khoa làm cho em thiết kế đúng chỉ số nhân tướng học cung tài lộc (tiền tài) quá hiệu quả, giờ em giàu quá, từ một người 5 triệu không có phải mượn, giờ đã lên giám đốc mua nhà biệt thự show chậu ầm ầm. Nhớ lúc chưa làm răng chả ai mời cũng không có nụ cười như bây giờ, quá thay đổi tuyệt vời phải không em?"

Hậu 'toang' mối quan hệ 'chị chị em em', HH Phương Lê đòi tiền làm răng của Đặng Thu Thảo, phản ứng đàn em thế nào? - Ảnh 1

Hậu 'toang' mối quan hệ 'chị chị em em', HH Phương Lê đòi tiền làm răng của Đặng Thu Thảo, phản ứng đàn em thế nào? - Ảnh 2

Hoa hậu Phương Lê công khai đòi tiền làm răng từ hoa hậu Đặng Thu Thảo

Bị đàn chị réo thẳng tên, đòi tiền làm răng, Hoa hậu Đại dương 2014 cũng có phản hồi ngay và luôn. Cô đăng tải câu chuyện sưu tầm trên mạng với ngụ ý là: "Lùi một bước biển rộng trời cao". Cô còn nói thêm: "Suy cho cùng khi bạn được khen bạn không thể phản kháng nên khi bạn bị chê thì bạn cũng không có gì phải phản kháng. Chỉ sợ đời quá bình yên khiến bản thân ngu mụi, cám ơn bão sóng gió để biết trưởng thành hơn". Đi kèm dòng trạng thái là hình ảnh trang điểm kĩ lưỡng toát lên nhan sắc mặn mà của nàng Hậu. 

Hậu 'toang' mối quan hệ 'chị chị em em', HH Phương Lê đòi tiền làm răng của Đặng Thu Thảo, phản ứng đàn em thế nào? - Ảnh 3

Hậu 'toang' mối quan hệ 'chị chị em em', HH Phương Lê đòi tiền làm răng của Đặng Thu Thảo, phản ứng đàn em thế nào? - Ảnh 4

Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đáp trả cực sâu cay 

Còn về phần chị gái của Đặng Thu Thảo cũng có chia sẻ đầu tiên sau màn livestream rằng: "Mình giỏi viết hơn nói và từ trước giờ quan điểm sống: "Việc mình mình làm không nhìn vô người khác. Dĩ hoà vi quý không được thì cũng không xúc phạm ai cả. Cái miệng vạ cái thân! Chúc cho ai thích chửi vu khống và đặt điều ng khác trong live stream gặp may mắn. Hôm nay xả hết những cái sót lại năm cũ, năm mới đón nhận lại n may mắn". 

 

Hậu 'toang' mối quan hệ 'chị chị em em', HH Phương Lê đòi tiền làm răng của Đặng Thu Thảo, phản ứng đàn em thế nào? - Ảnh 5
Chị gái Đặng Thu Thảo cũng có chia sẻ khá ẩn ý trên trang cá nhân sau màn livestream

Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình.

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch?

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch?

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang vẫn miệt mài đăng status đá đểu chỉ trích hoa hậu Thùy Tiên mỗi ngày.

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