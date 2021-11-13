"Gây choáng" như Đăng Khôi: Bất ngờ tặng vợ nhà khủng kỷ niệm 8 năm ngày cưới khiến Thụy Anh ngơ ngác mất hồn

Thay vì chỉ hẹn hò chúc mừng ngày kỷ niệm 8 năm bên nhau, nam ca sĩ đã bí mật set up, dẫn dắt vợ đến nơi căn hộ anh mới mua làm quà tặng. "Món quà tặng vợ ngày 13/11/2021, đánh dấu kỷ niệm 8 năm đám cưới vợ chồng mình. Hành trình tình yêu của vợ chồng mình, chúng ta sẽ cố gắng mỗi ngày để càng thêm hoàn thiện và hạnh phúc hơn nhé. Hôm nay là ngày của vợ. Yêu vợ. 13/11/2013 - 13/11/2021", Đăng Khôi chia sẻ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ là người có sở thích làm điều bất ngờ cho bà xã vào những dịp đặc biệt.

Căn hộ mà Đăng Khôi tặng vợ nằm tọa lạc trong một khu đô thị nổi tiếng dành cho giới nhà giàu của TP.HCM.

Đây là căn góc view sông, view bến du thuyền, rộng 160m2, vị trí cực đẹp.

Đăng Khôi và Thủy Anh về chung nhà năm 2013. Trong 8 năm chung sống, cặp vợ chồng khiến ai cũng trầm trồ với tổ ấm giàu có, hạnh phúc bên 2 con trai.

Cảnh hồ bơi trong khu chung cư đẹp như khu nghỉ dường cao cấp. Nói về cảm nhận của mình trước món quà bất ngờ của chồng, Thủy Anh hạnh phúc chia sẻ: "Chồng toàn làm vợ đau tim thôi, năm nào kỷ niệm ngày cưới cũng bất ngờ, ngơ ngác. Vợ chỉ biết nói rằng cảm ơn chồng vì tất cả".