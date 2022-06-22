Gặp Lâm Khánh Chi tại thảm đỏ, Hương Giang chạy đến ôm chầm, xóa tan tình đồn cạch mặt!

Được biết, trước đây Hương Giang và Lâm Khánh chi là cặp chị em thân thiết của Showbiz Việt. Tuy nhiên, năm 2016 tin đồn cả hai cạch mặt bắt đầu lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Tại thời điểm này, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân đoạn ghi âm được cho là của Hương Giang với những lời lẽ tục tĩu nhằm xúc phạm đến danh dự của cô.

Hương Giang cùng Lâm Khánh Chi cười nói thân thiết xóa tan tin đồn cạch mặt (FBMQLV)

Sau này, người hâm mộ cho rằng hai người đẹp đã cạch mặt. Đồng thời, trong các sự kiện Lâm Khánh Chi và Hương Giang nhiều lần ngó lơ nhau. Tuy nhiên, vào đêm chung kết của Miss International Queen 2020, Hương Giang gây bắt ngờ khi mời Lâm Khánh Chi làm ban giám khảo. Tại đây, Lâm Khánh Chi không ngần ngại dành nhiều lời khen cho đàn em.

Trước đó, Hương Giang từng mời Lâm Khánh Chi làm ban giáo khảo trong đêm chung kết MIQ Việt Nam 2020 (FBMQLV)

Được biết, trong khoảng thời gian Hương Giang gặp phải scandal cùng với antifan, Lâm Khánh Chi cũng từng lên tiếng bênh vực và dành lời khuyên. Nói về Hương Giang, Lâm Khánh Chi chia sẻ: “Tôi thấy Hương Giang có đủ yếu tố: Thông minh, xinh đẹp, tài giỏi chỉ có khuyết điểm là Hương Giang còn trẻ nên hơi có tính ganh đua, háo thắng. Nếu Hương Giang biết kiềm chế thì sẽ trở thành một người chuyển giới đầy hoàn hảo, tuyệt vời trong mắt tôi. Nói 1 cách công tâm, sau Hương Giang thì đến thời điểm này tôi chưa thấy ai đủ yếu tố để trở thành 1 Hoa hậu chuyển giới cả, mỗi người thiếu 1 chút.”