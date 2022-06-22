Gặp Lâm Khánh Chi tại thảm đỏ, Hương Giang chạy đến ôm chầm, xóa tan tình đồn cạch mặt!

Giải trí 22/06/2022 16:18

Khoảnh khắc Hương Giang thân thiết bên Lâm Khánh Chi khiến dân tình thích thú, phá tan tin đồ cạch mặt của hai mỹ nhân chuyển giới Việt.

Vừa qua, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hương Giang chạy đến ôm chầm Lâm Khánh Chi cực thân thiết trên thảm đỏ. Cả hai nói chuyện thoải mái, vui vẻ khiến dân tình phấn kích, xóa tan tin đồn cạch mặt. 

Gặp Lâm Khánh Chi tại thảm đỏ, Hương Giang chạy đến ôm chầm, xóa tan tình đồn cạch mặt! - Ảnh 1
Hương Giang chủ động chạy đến ôm chầm đang chị khiến dân tình phấn khích (FBMQLV)

Được biết, trước đây Hương Giang và Lâm Khánh chi là cặp chị em thân thiết của Showbiz Việt. Tuy nhiên, năm 2016 tin đồn cả hai cạch mặt bắt đầu lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Tại thời điểm này, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân đoạn ghi âm được cho là của Hương Giang với những lời lẽ tục tĩu nhằm xúc phạm đến danh dự của cô. 

Gặp Lâm Khánh Chi tại thảm đỏ, Hương Giang chạy đến ôm chầm, xóa tan tình đồn cạch mặt! - Ảnh 2
Gặp Lâm Khánh Chi tại thảm đỏ, Hương Giang chạy đến ôm chầm, xóa tan tình đồn cạch mặt! - Ảnh 3
Hương Giang cùng Lâm Khánh Chi cười nói thân thiết xóa tan tin đồn cạch mặt (FBMQLV)

Sau này, người hâm mộ cho rằng hai người đẹp đã cạch mặt. Đồng thời, trong các sự kiện Lâm Khánh Chi và Hương Giang nhiều lần ngó lơ nhau. Tuy nhiên, vào đêm chung kết của Miss International Queen 2020, Hương Giang gây bắt ngờ khi mời Lâm Khánh Chi làm ban giám khảo. Tại đây, Lâm Khánh Chi không ngần ngại dành nhiều lời khen cho đàn em. 

Gặp Lâm Khánh Chi tại thảm đỏ, Hương Giang chạy đến ôm chầm, xóa tan tình đồn cạch mặt! - Ảnh 4
Trước đó, Hương Giang từng mời Lâm Khánh Chi làm ban giáo khảo trong đêm chung kết  MIQ Việt Nam 2020 (FBMQLV)

Được biết, trong khoảng thời gian Hương Giang gặp phải scandal cùng với antifan, Lâm Khánh Chi cũng từng lên tiếng bênh vực và dành lời khuyên. Nói về Hương Giang, Lâm Khánh Chi chia sẻ: “Tôi thấy Hương Giang có đủ yếu tố: Thông minh, xinh đẹp, tài giỏi chỉ có khuyết điểm là Hương Giang còn trẻ nên hơi có tính ganh đua, háo thắng. Nếu Hương Giang biết kiềm chế thì sẽ trở thành một người chuyển giới đầy hoàn hảo, tuyệt vời trong mắt tôi. Nói 1 cách công tâm, sau Hương Giang thì đến thời điểm này tôi chưa thấy ai đủ yếu tố để trở thành 1 Hoa hậu chuyển giới cả, mỗi người thiếu 1 chút.” 

Lâm Khánh Chi diện bikini khoe vóc dáng ở tuổi 44, dân tình bất ngờ khi số đo ba vòng được chính chủ bật mí!

Lâm Khánh Chi diện bikini khoe vóc dáng ở tuổi 44, dân tình bất ngờ khi số đo ba vòng được chính chủ bật mí!

Vừa qua, Lâm Khánh Chi đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở độ tuổi 44. Tại đây, mỹ nhân chuyển giới được dân tình khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng ngày càng “thăng hạng” của mình.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hương Giang Lâm Khánh Chi Hoa hậu chuyển giới Hương Giang

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