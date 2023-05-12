Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50

Giải trí 12/05/2023 07:26

Dù đã trải 50 xuân xanh, thân hình của MC Thanh Mai vẫn khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Trước khi làm MC cho chương trình 'Sức sống mới', Thanh Mai từng là diễn viên nổi đình đám vào những năm thập niên 90 với những tác phẩm như 'Cô thủ môn tội nghiệp', 'Người đi tìm dĩ vãng',... Ở tuổi 50, nữ MC vẫn tự tin khoe vóc dáng đầy bốc lửa của mình.

Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50 - Ảnh 1
 Vẻ đẹp bất chấp thời gian của MC Thanh Mai

Vào những năm thập niên 90, vẻ đẹp mặn mà của Thanh Mai đã làm nức lòng khán giả màn ảnh nhỏ một thời. Vẻ đẹp của nữ MC thời bấy giờ là nét đẹp chuẩn mực của người phụ nữ Á Đông trong bộ áo dài truyền thống.

Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50 - Ảnh 2
 Cô diễn viên Thanh Mai vào thập niên 90  

 

Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50 - Ảnh 3

 MC Thanh Mai thả dáng với bộ đồ quần vợt thời trẻ 

 

Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50 - Ảnh 4
 Nữ diễn viên, MC thời son sắc được biết tới là một trong những người đẹp luôn hút trọn sự quan tâm của công chúng bởi diện mạo xinh đẹp, mang nét riêng khó mà hòa lẫn với ai

Quá khứ là vậy nhưng cho đến tận bây giờ dường như thời gian đã bỏ quên cô diễn viên Thanh Mai năm nào. Ở cái tuổi 50 đáng lẽ dấu hiệu thời gian phải rất rõ với những nếp nhắn, nét chân chim nhưng MC Thanh Mai vẫn rất phơi phới nhưu tuổi đôi mươi, thậm chí nét đẹp của cô bây giờ lại là nét đẹp của người phụ nữ hiện đại.

Điều đáng chú ý là số đo ba vòng của nữ MC ở tuổi 50. MC Thanh Mai có số đó 3 vòng hoàn hảo: 90 - 58 - 92 cm. Đây là chỉ số không phải người nào cũng đạt được. Cộng thêm thân hình săn chắc, nuột nà thì không ai có thể rời mắt khỏi cô được.

Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50 - Ảnh 5
 Nữ MC thả dáng nhìn nuột nà không thua bất kì hot girl gen z nào

Theo như tìm hiểu, MC Thanh Mai ở tuổi 50 có tiết lộ bí quyết để có ba vòng hài hòa là chăm tập thể thao và ăn uống khoa học. Bên cạnh đó, mỹ nhân đình đám còn chú trọng giữ tinh thần thoải mái, suy nghĩ tích cực vì đó là món quà tốt nhất cho sức khỏe. 'Tôi nghiêm khắc chăm chút ngoại hình vì muốn tôn trọng khán giả, đem lại hình ảnh chỉn chu nhất dù ở vị trí doanh nhân hay diễn viên', Thanh Mai chia sẻ về quan niệm làm đẹp của mình ở tuổi trung niên.

Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50 - Ảnh 6
 50 tuổi, MC Thanh Mai có số đó 3 vòng hoàn hảo: 90 - 58 - 92 cm. Đây là chỉ số không phải người nào cũng đạt được.

 

Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50 - Ảnh 7
 Với thân hình và nhan sắc này, liệu ai nói rằng Thanh Mai đã ở tuổi ngũ tuần?

Thỉnh thoảng, Thanh Mai sẽ nhịn ăn gián đoạn để thanh lọc cơ thể, đồng thời sử dụng một số liệu pháp thẩm mỹ.Nhờ vậy, chị sở hữu thân hình thon thả, giàu sức sống. MC Thanh Mai cho biết rằng mình ủng hộ việc phụ nữ tận dụng công nghệ làm đẹp để nâng tầm bản thân một cách chừng mực.

Đỏ mắt với thân hình bốc lửa của MC Thanh Mai ở tuổi 50 - Ảnh 8
 Để có được sắc vóc như vậy, MC Thanh Mai thường xuyên luyện tập thể thao, duy trì chế độ ăn hợp lý, đặc biệt là chú trọng ăn rau xanh và hoa quả, hạn chế đồ chiên xào.

Ngoài ra MC Thanh Mai cũng cực kì chăm chút cho những bộ đồ của mình. Ở tuổi 50, cô xuất hiện chỉn chu trước công chúng với dáng vẻ thanh lịch, sang trọng khác với thời trẻ người ta đặt biệt danh cho cô là Tắc kè hoa.

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