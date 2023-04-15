Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần

Gần đây, MC Thanh Mai luôn xuất hiện trong các bộ cánh với gam màu thanh nhã ngày càng trẻ trung, thanh lịch khiến bao chị em xuýt xoa, ganh tỵ
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Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, "Nữ hoàng ảnh lịch" luôn đa dạng hóa phong cách khiến khá giả không khỏi ngơ ngất trước nhân sắc ngày càng mặn mà, lên hương của cô.
Ở độ tuổi trung niên, trong khi phần lớn chị em phụ nữ bắt đầu giấu mình trong những bộ đồ “kín cổng cao tường” để che đi tuổi tác và sự lão hóa thì Thanh Mai vẫn không ngại thử mình với những style mới mẻ, những gam màu trẻ trung, rực rỡ nhất.
Để giữ được vóc dáng đó, cô cho biết luôn dành mỗi ngày một giờ đồng hồ để tập thể dục, ăn nhiều rau xanh, hạn chế các món chiên xào, đồ ăn nhiều đường tinh luyện và muối.
Cô phối áo thun cao cổ ôm sát phối cùng chân váy xòe rộng. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc vòng cổ bản lớn đính đá cầu kỳ, mang thêm cho nữ MC vẻ đẹp quyền lực, sang trọng.
Sự ăn ý giữa các phụ kiện đi kèm cho thấy độ nhạy bén của người đẹp đối với thời trang. Thật khó tin chỉ vài tháng nữa, Thanh Mai sẽ tròn 50 tuổi!
Gần đây, cô thường diện áo thun với chân váy mini sáng màu, set đồ thường chỉ thấy ở các cô gái đôi mươi, khoe khéo vòng eo 59cm cùng đôi chân thon dài không tì vết. Đôi bốt trắng cùng mũ lưỡi trai tiệp màu mang lại cảm giác năng động cho nữ doanh nhân trong khi màu xanh lam nổi bật của chiếc áo thun hàng hiệu thể hiện độ “chịu chơi”, đầu tư của người đẹp.