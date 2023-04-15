Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần

Giải trí 15/04/2023 08:36

Gần đây, MC Thanh Mai luôn xuất hiện trong các bộ cánh với gam màu thanh nhã ngày càng trẻ trung, thanh lịch khiến bao chị em xuýt xoa, ganh tỵ

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, "Nữ hoàng ảnh lịch" luôn đa dạng hóa phong cách khiến khá giả không khỏi ngơ ngất trước nhân sắc ngày càng mặn mà, lên hương của cô. 

Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần - Ảnh 1
Sở hữu vòng eo 59cm, MC Thanh Mai không ngại thử thách bản thân với nhiều trang phục gợi cảm, trẻ trung - Ảnh: Internet

Ở độ tuổi trung niên, trong khi phần lớn chị em phụ nữ bắt đầu giấu mình trong những bộ đồ “kín cổng cao tường” để che đi tuổi tác và sự lão hóa thì Thanh Mai vẫn không ngại thử mình với những style mới mẻ, những gam màu trẻ trung, rực rỡ nhất.

Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần - Ảnh 2
MC sinh năm 1973 chinh phục mọi gam màu - Ảnh: Internet

 Để giữ được vóc dáng đó, cô cho biết luôn dành mỗi ngày một giờ đồng hồ để tập thể dục, ăn nhiều rau xanh, hạn chế các món chiên xào, đồ ăn nhiều đường tinh luyện và muối.

Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần - Ảnh 3
Cô phối áo thun ôm sát cùng chân váy midi họa tiết trắng đen. Chi tiết trễ vai và phần tay áo cut-out thú vị đem đến cho Thanh Mai vẻ gợi cảm, trẻ trung, trong khi thiết kế chân váy midi bồng nhẹ cùng thắt lưng bản to đem đến sự cân đối, tinh tế cho cả set đồ - Ảnh: Internet

 

Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần - Ảnh 4
Thanh Mai thường sáng tạo để mix&match thêm một số phụ kiện để bị gắn với định kiến nhàm chán, khiến người mặc thêm tuổi - Ảnh: Internet

 

Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần - Ảnh 5
Công chúng khen sự phối hợp ăn ý giữa các tông màu - Ảnh: Internet

Cô phối áo thun cao cổ ôm sát phối cùng chân váy xòe rộng. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc vòng cổ bản lớn đính đá cầu kỳ, mang thêm cho nữ MC vẻ đẹp quyền lực, sang trọng.

Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần - Ảnh 6
Chiếc vòng cổ hòa hợp với màu của áo thun và chân váy - Ảnh: Internet

Sự ăn ý giữa các phụ kiện đi kèm cho thấy độ nhạy bén của người đẹp đối với thời trang. Thật khó tin chỉ vài tháng nữa, Thanh Mai sẽ tròn 50 tuổi!

Bất ngờ gu thời trang 'hack tuổi' của 'Mỹ nhân ảnh lịch' Thanh Mai khi bước qua tuổi tứ tuần - Ảnh 7
Phong cách áo thun với chân váy mini sáng màu luôn được cô ưu tiên - Ảnh: Internet

Gần đây, cô thường diện áo thun với chân váy mini sáng màu, set đồ thường chỉ thấy ở các cô gái đôi mươi, khoe khéo vòng eo 59cm cùng đôi chân thon dài không tì vết. Đôi bốt trắng cùng mũ lưỡi trai tiệp màu mang lại cảm giác năng động cho nữ doanh nhân trong khi màu xanh lam nổi bật của chiếc áo thun hàng hiệu thể hiện độ “chịu chơi”, đầu tư của người đẹp.

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