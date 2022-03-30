Diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Trần mặc áo dài đến dự lễ trao giải Oscar khiến fan nước nhà "phổng mũi"

Giải trí 30/03/2022 21:40

Diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Trần đến thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2022 hôm thứ Hai trong bộ áo dài truyền thống màu xanh lá cây của nhà thiết kế Thái Nguyễn.

Cùng với bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, trang phục của nhà Kelly Marie Trần còn có khăn đóng, một phụ kiện đặc trưng của áo dài truyền thống Việt Nam.

Diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Trần mặc áo dài đến dự lễ trao giải Oscar khiến fan nước nhà 'phổng mũi' - Ảnh 1
Kelly Marie Trần trong bộ áo dài do Thái Nguyễn thiết kế

Theo một bài đăng trên Facebook của Thái Nguyễn, anh cho biết thiết kế của anh là chiếc áo dài truyền thống đầu tiên được mặc trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar.

Diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Trần mặc áo dài đến dự lễ trao giải Oscar khiến fan nước nhà 'phổng mũi' - Ảnh 2


Thái Nguyễn đã gửi lời cảm ơn đến Kelly vì đã mang văn hóa Việt Nam ra thế giới. Anh viết "Tôi rất biết ơn vì khoảnh khắc lịch sử này"

Diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Trần mặc áo dài đến dự lễ trao giải Oscar khiến fan nước nhà 'phổng mũi' - Ảnh 3

Kelly Marie Trần nổi tiếng với vai Rose Tico trong “Star Wars: The Last Jedi” (2017) và “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019). Cô cũng tham gia lồng tiếng cho Raya trong bộ phim hoạt hình Đông Nam Á của Disney “Raya and the Last Dragon”, được phát hành vào tháng 3 năm 2021.

“Raya and the Last Dragon” đã được đề cử cho Phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay.

Ảnh: Facebook nhân vật

Theo Yahoo!news

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