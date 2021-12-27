Sau cuộc dạo chơi với các bộ cut-out táo bạo, Thùy Tiên 'đẹp nao lòng' với tà áo dài xanh hòa bình, đặc biệt là điểm nhấn tinh tế

Hậu trường 27/12/2021 10:10

Diện trên mình bộ áo dài truyền thống màu xanh hòa bình, Thùy Tiên đẹp nứt lòng với fan Miss Grand ngay trên đất Thái.

Sau khi đăng quang ngôi vị Miss Grand International 2021, Thùy Tiên chưa từng làm người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng vì sự đầu tư nghiêm túc về trang phục và trí tuệ. Mới đây, đúng như lời hứa trước đó, Thuỳ Tiên đã thay đổi chiến lược thời trang vô cùng khóe léo sau khi đăng quang để xứng đáng là nàng hoa hậu Hòa bình Quốc tế đẹp nhất nhì lịch sử.

Sau cuộc dạo chơi với các bộ cut-out táo bạo, Thùy Tiên 'đẹp nao lòng' với tà áo dài xanh hòa bình, đặc biệt là điểm nhấn tinh tế - Ảnh 1
Thuỳ Tiên khéo léo chọn hình bồ câu nhấn nhá cho bộ áo dài của mình - Ảnh: Internet

Trên diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh Thuỳ Tiên diện bộ áo dài truyền thống màu xanh tượng trưng cho hoà bình. Đáng chú ý hơn, trên bộ áo dài còn có chi tiết mang thông điệp rất ý nghĩa khiến các fan sắc đẹp không khỏi xao xuyến.

Sau những buổi dạo chơi với những bộ cánh cut-out táo bạo thì được biết đây là lần đầu tiên sau đăng quang, Thùy Tiên diện áo dài kín đáo trên đất Thái ghi điểm tuyệt đối. Người đẹp khéo léo nhấn nhá trên tà áo dài hình ảnh chim bồ câu - một biểu tượng cho sự hòa bình, hữu nghị, hợp tác, điều này rất đúng với tiêu chí cuộc thi mà cô vừa đăng quang.

Sau cuộc dạo chơi với các bộ cut-out táo bạo, Thùy Tiên 'đẹp nao lòng' với tà áo dài xanh hòa bình, đặc biệt là điểm nhấn tinh tế - Ảnh 2
Thuỳ Tiên ghi điểm tuyệt đối khi diện áo dài Việt Nam trên đất Thái - Ảnh: Internet

Được biết, bộ áo dài này được chuẩn bị gấp rút trong 4 ngày để kịp gửi sang Thái Lan cho Thùy Tiên. Cô sẽ cùng với ê-kíp của mình đến những địa điểm nổi tiếng, ý nghĩa của xứ sở chùa Vàng để chụp bộ ảnh kỉ niệm cùng với chiếc áo dài này. 

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