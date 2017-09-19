Để làm hài lòng bạn gái Bảo Anh trong chuyện giường chiếu, Hồ Quang Hiếu nhất định phải đáp ứng 2 yếu tố không thể thiếu dưới đây.
Bảo Anh – Hồ Quang Hiếu là một trong số ít những cặp đôi trong làng giải trí Việt công khai tình cảm và dám thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề tế nhị khi yêu. Chuyện tình cảm riêng tư của làng giải trí vốn thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội. Đặc biệt, những vấn đề nhạy cảm lại càng khiến sự tò mò, hiếu kỳ của khán giả bị kích thích nhiều hơn.
Bảo Anh từng khiến dư luận xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về chuyện ân ái khi yêu. Cụ thể, khi được hỏi về “kỹ năng” và “kích cỡ” thì yếu tố nào mang tính chất quyết định, bạn gái Hồ Quang Hiếu đã mạnh miệng trả lời: “Cả hai”.
Hiện tại, nữ ca sĩ đã công khai hẹn hò với Hồ Quang Hiếu, dân mạng đã xâu chuỗi tình tiết và đưa ra nhiều kết luận thú vị về 2 điều nam ca sĩ cần có để đáp ứng bạn gái.
Về phía Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ từng thú nhận rằng, khi tốt nghiệp cấp 3 anh theo học tại Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội, lúc này nam ca sĩ yêu một cô gái cùng trường và anh đã vượt qua tình yêu trong sáng thời sinh viên để làm "chuyện ấy". Nam ca sĩ tiết lộ năm đó anh khoảng 19 tuổi.