Để đáp ứng Bảo Anh trong chuyện giường chiếu, Hồ Quang Hiếu nhất định phải sở hữu 2 yêu cầu này

Giải trí 19/09/2017 11:07

Để làm hài lòng bạn gái Bảo Anh trong chuyện giường chiếu, Hồ Quang Hiếu nhất định phải đáp ứng 2 yếu tố không thể thiếu dưới đây.

Bảo AnhHồ Quang Hiếu là một trong số ít những cặp đôi trong làng giải trí Việt công khai tình cảm và dám thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề tế nhị khi yêu. Chuyện tình cảm riêng tư của làng giải trí vốn thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội. Đặc biệt, những vấn đề nhạy cảm lại càng khiến sự tò mò, hiếu kỳ của khán giả bị kích thích nhiều hơn.

Bảo Anh từng khiến dư luận xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về chuyện ân ái khi yêu. Cụ thể, khi được hỏi về “kỹ năng” và “kích cỡ” thì yếu tố nào mang tính chất quyết định, bạn gái Hồ Quang Hiếu đã mạnh miệng trả lời: “Cả hai”.

Để đáp ứng Bảo Anh trong chuyện giường chiếu, Hồ Quang Hiếu nhất định phải sở hữu 2 yêu cầu này - Ảnh 1
Bảo Anh từng gây sốc khi trả lời thẳng thắn rằng giữa kỹ năng và kích cỡ thì... cả hai đều rất quan trọng - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ ca sĩ đã công khai hẹn hò với Hồ Quang Hiếu, dân mạng đã xâu chuỗi tình tiết và đưa ra nhiều kết luận thú vị về 2 điều nam ca sĩ cần có để đáp ứng bạn gái.

Về phía Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ từng thú nhận rằng, khi tốt nghiệp cấp 3 anh theo học tại Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội, lúc này nam ca sĩ yêu một cô gái cùng trường và anh đã vượt qua tình yêu trong sáng thời sinh viên để làm "chuyện ấy". Nam ca sĩ tiết lộ năm đó anh khoảng 19 tuổi.

Để đáp ứng Bảo Anh trong chuyện giường chiếu, Hồ Quang Hiếu nhất định phải sở hữu 2 yêu cầu này - Ảnh 2
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ở cùng khách sạn khi đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet

Để đáp ứng Bảo Anh trong chuyện giường chiếu, Hồ Quang Hiếu nhất định phải sở hữu 2 yêu cầu này - Ảnh 3
Bảo Anh thân mật với bạn trai khi đi lưu diễn, du lịch dài ngày - Ảnh: Internet

Để đáp ứng Bảo Anh trong chuyện giường chiếu, Hồ Quang Hiếu nhất định phải sở hữu 2 yêu cầu này - Ảnh 4
Bảo Anh từng bị bắt gặp khi qua đêm ở nhà bạn trai... - Ảnh: Internet

Để đáp ứng Bảo Anh trong chuyện giường chiếu, Hồ Quang Hiếu nhất định phải sở hữu 2 yêu cầu này - Ảnh 5
... Sáng hôm sau, nữ ca sĩ được người nhà bạn trai chở ra ngoài - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Bảo Anh Hồ Quang Hiếu Bảo Anh - Hồ Quang Hiếu chuyện ấy bảo anh tiết lộ chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 37 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 37 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 37 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ