Bảo Anh – Hồ Quang Hiếu là một trong số ít những cặp đôi trong làng giải trí Việt công khai tình cảm và dám thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề tế nhị khi yêu. Chuyện tình cảm riêng tư của làng giải trí vốn thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội. Đặc biệt, những vấn đề nhạy cảm lại càng khiến sự tò mò, hiếu kỳ của khán giả bị kích thích nhiều hơn.

Bảo Anh từng khiến dư luận xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về chuyện ân ái khi yêu. Cụ thể, khi được hỏi về “kỹ năng” và “kích cỡ” thì yếu tố nào mang tính chất quyết định, bạn gái Hồ Quang Hiếu đã mạnh miệng trả lời: “Cả hai”.