Trong bài đăng của mình, doanh nhân này cho hay bản thân vốn là người sống kín đáo và ít giao thiệp. Tuy nhiên, vì sự việc riêng tư nổ ra quá ầm ĩ nên anh có nghĩa vụ phải hạ màn toàn bộ "drama" xoay quanh đời tư. Bên cạnh đó, Shark Bình cảm thấy rất tiếc vì sự việc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiều người. Anh mong tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc tại đây.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Shark Bình vừa đăng tải dòng trạng thái thông báo chính thức về việc hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Cuối cùng sau 3 năm ròng rã chờ đợi, hôm nay vị doanh nhân này đã chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ là bà Đào Lan Hương.

"Chưa thấy cuộc ly hôn nào mà đc mọi người chúc mừng nhiều như cuộc ly hôn của Shark. Ắt hẳn mọi người cũng đồng tình vì có nguyên do chính đáng của nó. Em xin đc thả câu haha chúc mừng anh. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với ng cũ, ng mới và cả người thân của Shark".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Dưới nội dung bài viết, đa số cộng đồng mạng gửi lời chúc mừng đến Shark Bình đã chính thức độc thân, không còn ràng buộc bởi giấy tờ hôn nhân. Một bình luận chia sẻ: "Kể từ nay 2 Bác cứ chụp ảnh lên sóng cõi face thoải mái cùng nha, cứ không phải anh đăng trước chị đăng sau. Chúc 2 Bác hạnh phúc viên mãn và có cái đám cưới to đùng, chuẩn happy family".

Một số bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng của Shark Bình

Nhiều người tỏ ra nhẹ nhõm khi biết Shark đã ly hôn: "Vậy là bỏ dc vợ chính thức rồi đúng không anh. Đỡ tội chị Oanh mang tiếng con giáp 13, từ nay anh chị cứ việc hạnh phúc thôi. Ai ghét thì ghét, ai yêu thì yêu thôi".

Nhiều cư dân mạng tỏ ra đồng cảm và gửi lời chúc tới Shark Bình và Phương Oanh

Một bình luận đồng cảm: "Mình nghĩ đời một con người chỉ được sống có một lần, nên phải mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Do đó vợ chồng sống với nhau mà không còn hạnh phúc thì chia tay.

Kể cả sống với nhau 30 hay 40 hay 50 năm mới "lòi ra" những mâu thuẫn làm mất hạnh phúc. Đừng nghĩ vì con cái mà cố sống với nhau, như vậy cuộc sống ko khác gì địa ngục, kể cả sông trên đống tiền. Mình nghĩ hơn ai hết con cái nó sẽ hiểu lý do mà bố mẹ phải chia tay vì bản thân chúng sau cũng làm bố làm mẹ và cũng phải mưu cầu hạnh phúc".

"Chúc mừng Shark Bình đã thoát được Drama "sống ngay thẳng và tử tế, luôn bảo vệ sự thật và lẽ phải, thì may mắn ắt sẽ tới" chúc cho Shack Bình và Phương Oanh mãi mãi hạnh phúc nhé."

Cư dân mạng bình luận chúc mừng Shark Bình 'độc thân'.

Ngày 26/8/2022, diễn viên Phương Oanh xác nhận đang hẹn hò với Shark Bình. Nữ diễn viên Quỳnh búp bê khẳng định khi đến với nhau, cô và Shark Bình vẫn độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Điều đáng nói, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ của Shark Bình lại khẳng định cả hai chưa ly hôn khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.

Shark Bình sánh đôi cùng nữ diễn viên "Quỳnh búp bê"

Lùm xùm nổ ra, cư dân mạng chia làm hai phe, một bên bênh vực vợ cũ của Shark và cho rằng Phương Oanh là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác. Bên còn lại thì ủng hộ chuyện tình giữa Shark Bình và nữ diễn viên sinh năm 1989. Hiện tại, Shark Bình đã có thông báo chính thức về việc ly hôn, mong muốn kết thúc chuỗi Drama suốt khoảng thời gian dài vừa qua.