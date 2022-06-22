Cô giáo tiếng Anh gây bão mạng nhờ body gợi cảm miễn chê, gương mặt "thần tiên" khiến dân mạng điêu đứng

Cô giáo trẻ có nhiều tài lẻ: Nói được 3 ngoại ngữ – Anh, Nhật, Tây Ban Nha và chơi 4 nhạc cụ. Người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện áo tắm, khoe khéo đường cong nảy nở.

Trần Đinh Thanh Nhàn được cư dân mạng biết đến và ưu ái gọi với biệt danh “ Cô giáo Tiếng Anh quyến rũ nhất MXH Việt” nhờ sở hữu ngoại hình ấn tượng.

Những thiết kế bikini được Thanh Nhàn chưng diện thường có đường xẻ hông cao hun hút, tôn vòng 3 quyến rũ.

Đầu năm 2018, người đẹp bỗng nổi như cồn nhờ tấm ảnh mặc áo dài trắng đứng trên bục giảng trông thanh lịch và nền nã.





Trái lại với tấm ảnh áo dài , ảnh đời thường của cô nàng “gây sốc” bởi vóc dáng gợi cảm, gu thời trang bốc lửa. Cô được mệnh danh là “nữ giáo viên quyến rũ nhất Việt Nam”.









Trên mạng xã hội, Thanh Nhàn nhận được nhiều sự quan tâm hơn, lượt tương tác dưới mỗi hình ảnh hay bài đăng đều rất cao. Cô nàng chia sẻ, sự nổi tiếng đem đến cho cô rất nhiều thứ và chẳng cô chẳng hề mất mát điều gì.





Tuy vậy, đối với Thanh Nhàn, sự nổi tiếng đi kèm với tai tiếng. Gái xinh này từng bị gièm pha rất nhiều về gu ăn mặc quyến rũ, trong khi danh xưng cô giáo thường gắn liền với hình ảnh đoan trang, kín đáo.

Thanh Nhàn chia sẻ: “Mình từng phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích về gu ăn mặc, tuy nhiên, điều đó không khiến cuộc sống riêng bị xáo trộn. Mình phải quen với việc đó thôi. Càng trưởng thành mình càng nhận ra, bản thân nên tiếp thu ý kiến đóng góp từ mọi người, tiết chế cách ăn mặc hơn khi là một cô giáo”.





Thanh Nhàn được gia đình và bạn bè ủng hộ hết mình trong cả sự nghiệp lẫn phong cách riêng đang theo đuổi. Thay vì bận tâm vì những lời gièm pha từ bên ngoài, cô muốn tập trung thời gian cho công việc.