Choáng với nhan sắc hiện tại của 'người đẹp bí ẩn' 2 lần giành vương miện Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Thiên Nga là người đẹp duy nhất 2 lần giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Hơn 20 năm sau khi đăng quang, cô vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút vượt thời gian.

Nguyễn Thiên Nga được xem là hoa hậu đặc biệt nhất của quốc gia khi 2 lần giành được vương miện Hoa hậu Việt Nam. Sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng cân đối với số đo 3 vòng chuẩn 84-60-90 và chiều cao đáng mơ ước 1m70, Thiên Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1996. Thời điểm này, nàng hậu sinh năm 1975, đang là sinh viên Trường đại học Ngoại thương TP. HCM.

Sau 3 năm, Nguyễn Thiên Nga lại tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1999, đây là cuộc thi duy nhất được tổ chức vào năm lẻ nhằm tìm kiếm người xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham gia thi Hoa hậu Hữu nghị Thế giới.

Nhờ kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân, Thiên Nga lại một lần nữa giành ngôi vị cao nhất và trở thành người đẹp duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Sau khi sở hữu hàng loạt vương miện, Thiên Nga có tham gia một số hoạt động trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, sau đó người đẹp quyết định sang Mỹ du học và dần rút lui khỏi showbiz Việt. Theo Ngoisao.vn, hiện tại nàng hậu sinh năm 1975 đã lập gia đình và định cư tại Mỹ. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung mà nhiều người ao ước.