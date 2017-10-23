Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 bất ngờ khoe ảnh con trai mới sinh đẹp như thiên thần

Giải trí 23/10/2017 17:03

Trên trang Facebook cá nhân, "Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu" 2016 Thu Ngân bất ngờ chia sẻ ảnh hạnh phúc bên chồng đại gia và cậu con trai mới sinh vô cùng đáng yêu.

Thu Ngân và đại gia Doãn Văn Phương quen nhau khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Cặp đôi có 6 tháng tìm hiểu để đi đến quyết định về chung nhà.

Mới đây, Hoa hậu Thu Ngân khiến fan ngạc nhiên khi tiết lộ cô vừa sinh con trai đầu lòng. Trên trang Facebook cá nhân, nàng hậu sinh năm 1996 hạnh phúc khoe ảnh con trai đáng yêu kèm dòng trạng thái: “Để đây và không nói gì thêm”.

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 bất ngờ khoe ảnh con trai mới sinh đẹp như thiên thần - Ảnh 1
Hoa hậu Thu Ngân chia sẻ ảnh con trai trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Bài viết của Hoa hậu gốc Hải Phòng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận. Không ít bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mạng đã gửi lời chúc mừng đến bà mẹ trẻ và doanh nhân Doãn Văn Phương.

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 bất ngờ khoe ảnh con trai mới sinh đẹp như thiên thần - Ảnh 2
Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nàng hậu sinh năm 1996 - Ảnh: Internet

Mẹ Hoa hậu gốc Hải Phòng tiết lộ trên Ngoisao.net, Thu Ngân đã sinh con trai cách đây 2 tháng. Cậu bé nặng 3.5 kg và rất đáng yêu. Trước nhiều lời bàn tán về việc con gái vội vàng kết hôn với chồng đại gia hơn 19 tuổi, mẹ Thu Ngân thẳng thắn: “Gia đình tôi cũng khá giả, chứ không nghèo đến mức phải gả con gái cho đại gia. Tôi không quan tâm đến việc dư luận nói gì, chỉ cần con gái hạnh phúc là đủ”.

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 bất ngờ khoe ảnh con trai mới sinh đẹp như thiên thần - Ảnh 3
Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 - Ảnh: Internet

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 bất ngờ khoe ảnh con trai mới sinh đẹp như thiên thần - Ảnh 4
Tháng 1/2017, người đẹp bất ngờ kết hôn với đại gia Doãn Văn Phương hơn 19 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, người đẹp gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của làng giải trí Việt mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Tuy nhiên cách đây ít ngày, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội với vóc dáng thon gọn, cân đối nên khán giả khá sốc về việc cô âm thầm sinh con cách đây hai tháng.

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 bất ngờ khoe ảnh con trai mới sinh đẹp như thiên thần - Ảnh 5
Thu Ngân gây được ấn tượng trong lòng công chúng nhờ gương mặt xinh đẹp và chiều cao đáng mơ ước - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn khiến chị em ngưỡng mộ với nhan sắc không tuổi

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn khiến chị em ngưỡng mộ với nhan sắc không tuổi

Dù ở độ tuổi 43 và sinh đến 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 - Thu Ngân vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với nhan sắc trẻ trung không tuổi của mình.

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