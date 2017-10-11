Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn khiến chị em ngưỡng mộ với nhan sắc không tuổi

Với nụ cười quyến rũ và nhan sắc không tuổi, nhiều người cho rằng người phụ nữ 43 tuổi này còn xinh hơn cả con gái hoa hậu của mình.

Theo Dân Việt, ngoài Hoa hậu Thu Ngân, bà Thanh Hòa còn có tới 7 người con nữa. Tất cả đều đang đi du học nước ngoài hoặc học ở những trường quốc tế nổi tiếng hàng đầu Việt Nam với mức học phí “trên trời”.

Hiện tại bà đang là một nữ doanh nhân thành đạt có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và giàu có bên chồng cùng các con. Mẹ của Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu đang làm chủ một spa sang trọng tại Hải Phòng. Ngoài ra, bà mẹ 8 con cũng làm chủ một công ty sản xuất linh kiện ô tô và giúp chồng quản lý nhiều công ty khác tại Quảng Ninh.