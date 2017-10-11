Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn khiến chị em ngưỡng mộ với nhan sắc không tuổi

Dù ở độ tuổi 43 và sinh đến 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 - Thu Ngân vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với nhan sắc trẻ trung không tuổi của mình.
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Sở hữu làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt sáng cùng vóc dáng cân đối, chị Lê Thanh Hòa - mẹ Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu Thu Ngân khiến người đối diện không thể rời mắt.
Với nụ cười quyến rũ và nhan sắc không tuổi, nhiều người cho rằng người phụ nữ 43 tuổi này còn xinh hơn cả con gái hoa hậu của mình.
Theo Dân Việt, ngoài Hoa hậu Thu Ngân, bà Thanh Hòa còn có tới 7 người con nữa. Tất cả đều đang đi du học nước ngoài hoặc học ở những trường quốc tế nổi tiếng hàng đầu Việt Nam với mức học phí “trên trời”.
Hiện tại bà đang là một nữ doanh nhân thành đạt có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và giàu có bên chồng cùng các con. Mẹ của Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu đang làm chủ một spa sang trọng tại Hải Phòng. Ngoài ra, bà mẹ 8 con cũng làm chủ một công ty sản xuất linh kiện ô tô và giúp chồng quản lý nhiều công ty khác tại Quảng Ninh.