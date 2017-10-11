Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn khiến chị em ngưỡng mộ với nhan sắc không tuổi

Giải trí 11/10/2017 16:49

Dù ở độ tuổi 43 và sinh đến 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 - Thu Ngân vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với nhan sắc trẻ trung không tuổi của mình.

Sở hữu làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt sáng cùng vóc dáng cân đối, chị Lê Thanh Hòa - mẹ Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu Thu Ngân khiến người đối diện không thể rời mắt.

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Bà Lê Thanh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng con gái là Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 Thu Ngân - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Bà thường xuyên khoe ảnh khi bên cạnh con gái Hoa hậu - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 Trần Thị Thu Ngân - Ảnh: Internet

Với nụ cười quyến rũ và nhan sắc không tuổi, nhiều người cho rằng người phụ nữ 43 tuổi này còn xinh hơn cả con gái hoa hậu của mình.

Theo Dân Việt, ngoài Hoa hậu Thu Ngân, bà Thanh Hòa còn có tới 7 người con nữa. Tất cả đều đang đi du học nước ngoài hoặc học ở những trường quốc tế nổi tiếng hàng đầu Việt Nam với mức học phí “trên trời”.

Hiện tại bà đang là một nữ doanh nhân thành đạt có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và giàu có bên chồng cùng các con. Mẹ của Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu đang làm chủ một spa sang trọng tại Hải Phòng. Ngoài ra, bà mẹ 8 con cũng làm chủ một công ty sản xuất linh kiện ô tô và giúp chồng quản lý nhiều công ty khác tại Quảng Ninh.

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng bà vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp không tuổi - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Dù đã qua 8 lần sinh con nhưng bà Thanh Hòa vẫn giữ được vóc dáng cân đối...

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Đặc biệt, mỗi lần đứng cạnh đọ sắc cùng con gái bà nhận được không ít lời khen ngợi từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Nhiều người còn cho rằng bà Thanh Hòa còn xinh đẹp hơn cả con gái - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Ngoài nhan sắc trẻ trung, nữ doanh nhân còn có gu thời trang tinh tế và sang trọng kèm theo các phụ kiện đắt giá làm tôn lên vẻ đẹp của mình - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi U50, 8 người con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân vẫn xinh đẹp
Hiện bà Lê Thanh Hòa đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và các con - Ảnh: Internet

 

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