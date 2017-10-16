Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50

Giải trí 16/10/2017 13:28

Ở tuổi 50, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn tự tin khoe nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ bên chồng Ấn Độ khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Mới đây, khi xuất hiện ở một sự kiện tại TP. HCM cùng với chồng và con trai, Hoa hậu Diệu Hoa khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tại sự kiện, Hoa hậu diện trang phục saree của Ấn Độ khoe vóc dáng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp không tuổi khiến nhiều chị em trầm trồ khen ngợi.

Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50 - Ảnh 1
Mới đây, Hoa hậu Diệu Hoa bất ngờ xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50 - Ảnh 2
Hoa hậu Việt Nam 1990 diện trang phục saree truyền thống của Ấn Độ, bên cạnh chồng và con trai út - Ảnh: Internet

Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50 - Ảnh 3
Con trai út của Hoa hậu Diệu Hoa và chồng Ấn Độ - Ảnh: Internet

Diệu Hoa giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 1990. Cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ cách ứng xử thông minh, nhan sắc xinh đẹp và trình độ học vấn đáng nể của mình. Không những tốt nghiệp thạc sĩ ở Thái Lan, Hoa hậu Việt Nam 1990 còn được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là "Hoa hậu thông thạo nhiều ngoại ngữ nhất" khiến nhiều người nể phục.

Đặc biệt, Hoa hậu Diệu Hoa còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ lẫn... ghen tỵ khi có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng Ấn Độ và các con.

Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50 - Ảnh 4
Sau khi kết hôn, Hoa hậu Diệu Hoa rời khỏi showbiz và chuyên tâm vào chăm sóc gia đình - Ảnh: Internet

Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50 - Ảnh 5
Dù không tham gia nghệ thuật nhưng trong căn biệt thự của Hoa hậu vẫn có đàn piano để hai vợ chồng thư giãn mỗi ngày - Ảnh: Internet

Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50 - Ảnh 6
Hoa hậu Diệu Hoa hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 3 người con - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1990 và kết hôn với chồng Ấn Độ, Diệu Hoa đã gạt bỏ những hào quang của showbiz Việt để toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng và các con. Đặc biệt, người đẹp còn hỗ trợ ông xã trong công việc kinh doanh. Sau hơn 20 năm kết hôn, hiện tại chị đang là giám đốc điều hành một công ty thương mại tại TP. HCM.

Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50 - Ảnh 7
Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 1990 đang làm giám đốc điều hành của một công ty thương mại lớn tại TP. HCM - Ảnh: Internet

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