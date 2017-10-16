Sau hơn 20 năm kết hôn với chồng Ấn Độ, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu khoe ảnh hạnh phúc xinh đẹp ở tuổi 50

Mới đây, khi xuất hiện ở một sự kiện tại TP. HCM cùng với chồng và con trai, Hoa hậu Diệu Hoa khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Diệu Hoa giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 1990. Cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ cách ứng xử thông minh, nhan sắc xinh đẹp và trình độ học vấn đáng nể của mình. Không những tốt nghiệp thạc sĩ ở Thái Lan, Hoa hậu Việt Nam 1990 còn được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là "Hoa hậu thông thạo nhiều ngoại ngữ nhất" khiến nhiều người nể phục.

Đặc biệt, Hoa hậu Diệu Hoa còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ lẫn... ghen tỵ khi có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng Ấn Độ và các con.

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1990 và kết hôn với chồng Ấn Độ, Diệu Hoa đã gạt bỏ những hào quang của showbiz Việt để toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng và các con. Đặc biệt, người đẹp còn hỗ trợ ông xã trong công việc kinh doanh. Sau hơn 20 năm kết hôn, hiện tại chị đang là giám đốc điều hành một công ty thương mại tại TP. HCM.