Thu Thủy sinh năm 1976, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994 . Sau đó, người đẹp tiếp tục đi du học tại Mỹ. Đặc biệt, sau khi về nước, cô không tích cực tham gia các hoạt động của showbiz mà dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC.

Trên trang Facebook cá nhân, Phương Anh cho biết rằng, cô thật sự không vui vẻ khi viết những điều này về người chị họ của mình.

Mới đây, dân mạng khá sốc khi chị Phương Anh, em họ nhà bác ruột của Hoa hậu Thu Thủy, bất ngờ tâm sự về nỗi đau khi bị người thân cướp chồng cách đây 12 năm.

“Tôi thương và đồng cảm với tất cả những người phụ nữ đã và đang phải chịu đựng nỗi đau giống tôi của 12 năm về trước. Nỗi đau của tôi, không biết làm sao diễn tả khi người cướp chồng lại là chị họ mình” - Phương Anh viết.

Theo chia sẻ, Phương Anh và hôn phu đã chia tay trước hôn lễ 20 ngày. Cô đau lòng khi trong thời gian bản thân vùi đầu vào chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình tại Hà Nội thì chồng tương lai lại bên một phụ nữ khác ở TP. HCM.

Khi biết được sự thật, Phương Anh đã hủy bỏ đám cưới. Ở tuổi 23, khi biết mình bị phản bội bởi người thân và người yêu, cô bỏ lại mọi thứ tại Hà Nội và vào TP.HCM làm lại từ đầu.

Cuối bài viết, Phương Anh gửi lời xin lỗi đến gia đình vì đã công khai chuyện không hay của người thân trên mạng xã hội.

Theo Zing, vì đang ở nước ngoài nên chị Phương Anh sẽ không nói gì thêm và mọi điều cần nói cô đã viết trên trang cá nhân. Về phía Hoa hậu Thu Thủy, cô cũng từ chối trả lời về thông tin trên.