SỐC: Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy bị tố cướp chồng của em họ ngay trước lễ cưới 20 ngày

Giải trí 16/10/2017 11:04

Dân mạng bất ngờ khi Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy bị em họ tố cướp chồng chỉ 20 ngày trước hôn lễ.

Thu Thủy sinh năm 1976, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994. Sau đó, người đẹp tiếp tục đi du học tại Mỹ. Đặc biệt, sau khi về nước, cô không tích cực tham gia các hoạt động của showbiz mà dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC.

SỐC: Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy bị tố cướp chồng của em họ ngay trước lễ cưới 20 ngày - Ảnh 1
Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994 - Ảnh: Internet

Mới đây, dân mạng khá sốc khi chị Phương Anh, em họ nhà bác ruột của Hoa hậu Thu Thủy, bất ngờ tâm sự về nỗi đau khi bị người thân cướp chồng cách đây 12 năm.

Trên trang Facebook cá nhân, Phương Anh cho biết rằng, cô thật sự không vui vẻ khi viết những điều này về người chị họ của mình.

“Tôi thương và đồng cảm với tất cả những người phụ nữ đã và đang phải chịu đựng nỗi đau giống tôi của 12 năm về trước. Nỗi đau của tôi, không biết làm sao diễn tả khi người cướp chồng lại là chị họ mình” - Phương Anh viết.

Theo chia sẻ, Phương Anh và hôn phu đã chia tay trước hôn lễ 20 ngày. Cô đau lòng khi trong thời gian bản thân vùi đầu vào chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình tại Hà Nội thì chồng tương lai lại bên một phụ nữ khác ở TP. HCM.

SỐC: Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy bị tố cướp chồng của em họ ngay trước lễ cưới 20 ngày - Ảnh 2
Sau khi giành vương miện hoa hậu, Thu Thủy không tích cực tham gia showbiz mà dành thời gian cho kinh doanh, làm MC - Ảnh: Internet

Khi biết được sự thật, Phương Anh đã hủy bỏ đám cưới. Ở tuổi 23, khi biết mình bị phản bội bởi người thân và người yêu, cô bỏ lại mọi thứ tại Hà Nội và vào TP.HCM làm lại từ đầu. 

Cuối bài viết, Phương Anh gửi lời xin lỗi đến gia đình vì đã công khai chuyện không hay của người thân trên mạng xã hội.

Theo Zing, vì đang ở nước ngoài nên chị Phương Anh sẽ không nói gì thêm và mọi điều cần nói cô đã viết trên trang cá nhân. Về phía Hoa hậu Thu Thủy, cô cũng từ chối trả lời về thông tin trên.

SỐC: Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy bị tố cướp chồng của em họ ngay trước lễ cưới 20 ngày - Ảnh 3
Bị tố giật chồng của em họ trước ngày cưới nhưng Hoa hậu Thu Thủy vẫn từ chối phản hồi về thông tin trên - Ảnh: Internet

Ngất ngây trước vẻ đẹp như thiếu nữ 18 của Hoa hậu Thu Thủy sau 23 năm đăng quang

Ngất ngây trước vẻ đẹp như thiếu nữ 18 của Hoa hậu Thu Thủy sau 23 năm đăng quang

Dù đã bước sang tuổi 41, có đến 2 mặt con nhưng Hoa hậu Thu Thủy vẫn sở hữu làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng cân đối chẳng khác gì thiếu nữ tuổi 18 khiến nhiều chị em phải ganh tỵ.

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