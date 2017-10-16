Hoa hậu Hà Kiều Anh đã đẹp hết phần thiên hạ, nhìn sang nhan sắc của con gái cô càng choáng hơn

Giải trí 16/10/2017 11:35

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh chỉ mới 2 tuổi nhưng sở hữu khuôn mặt với nhiều nét đẹp hoàn hảo không hề thua kém bà mẹ nổi tiếng. Cô bé được nhiều cư dân mạng ưu ái gọi là "Hoa hậu nhí", tương lai nhất định sẽ nối gót mẹ tỏa sáng ở các đấu trường nhan sắc.

Bé Huỳnh Viann là con thứ 3 của Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam, hiện đã 2 tuổi và rất thông minh, lanh lẹ. Không hổ danh là con gái của Hoa hậu nổi tiếng, bé Viann càng lớn càng khiến nhiều người ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp trong trẻo tựa như thiên thần.

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Cứ mỗi lần Hà Kiều Anh chia sẻ hình ảnh của con gái lên mạng xã hội, cộng đồng mạng lại không thể ngừng dành tặng những lời khen có cánh cho Viann - Ảnh: FBNV
 

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Cô bé thậm chí còn đẹp lấn át cả bà mẹ nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh sở hữu khuôn mặt có nhiều điểm sáng - Ảnh: FBNV

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Điểm nhấn quan trọng nhất trên gương mặt của bé là đôi mắt to tròn và đen láy như mắt bồ câu - Ảnh: FBNV

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Dù nhìn ở góc nghiêng, bé Huỳnh Viann vẫn khiến nhiều người muốn "rụng tim" vì có gương mặt quá đẹp - Ảnh: FBNV

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Bé Huỳnh Viann chụp hình cùng anh trai. Hoa hậu Hà Kiều Anh và chồng doanh nhân có 3 người con chung, 2 con trai và 1 con gái - Ảnh: FBNV

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Sau khi hạ sinh liên tục 2 con trai, Hà Kiều Anh luôn mong mỏi sẽ một cô con gái cho vui cửa vui nhà. Và ở lần mang thai thứ 3, vợ chồng cô như vỡ òa trong hạnh phúc khi bác sĩ thông báo đó là một bé gái - Ảnh: FBNV

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh: FBNV

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh rất tự hào về con gái và thường xuyên chia sẻ ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Dù còn rất nhỏ nhưng khuôn mặt của con gái của Hà Kiều Anh trông rất phúc hậu, nét nào ra nét đó, được nhiều người nhận định sẽ trở thành Hoa hậu trong tương lai - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hà Kiều Anh con gái Hà Kiều Anh Bé Huỳnh Viann

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