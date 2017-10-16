Hoa hậu Hà Kiều Anh đã đẹp hết phần thiên hạ, nhìn sang nhan sắc của con gái cô càng choáng hơn

Con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh chỉ mới 2 tuổi nhưng sở hữu khuôn mặt với nhiều nét đẹp hoàn hảo không hề thua kém bà mẹ nổi tiếng. Cô bé được nhiều cư dân mạng ưu ái gọi là "Hoa hậu nhí", tương lai nhất định sẽ nối gót mẹ tỏa sáng ở các đấu trường nhan sắc.
Bé Huỳnh Viann là con thứ 3 của Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam, hiện đã 2 tuổi và rất thông minh, lanh lẹ. Không hổ danh là con gái của Hoa hậu nổi tiếng, bé Viann càng lớn càng khiến nhiều người ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp trong trẻo tựa như thiên thần.