Bỏ Hồ Ngọc Hà, đại gia kim cương hẹn hò vào khách sạn với Maya?

Bên cạnh đó, không chỉ một người mà rất nhiều thông tin khác cũng chứng kiến sự việc tương tự.

Maya là nữ ca sĩ, diễn viên sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng và phong cách khá Tây. Khi sự nghiệp đang tiến triển, cô bất ngờ mất hút khi mang thai với người tình bí mật và sang Mỹ định cư. Vì vậy, sinh linh trong bụng của cô vướn nhiều tin đồn là không ai khác ngoài của chủ nhân đại gia Chu Đăng Khoa.

Còn phía nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, sau những ồn ào trong thời gian qua, nhiều người không còn thấy cảnh cô và đại gia kim cương tay trong tay tình tứ. Nữ ca sĩ gốc Quảng Bình gần đây thường xuyên lẻ bóng khi đi diễn hay sự kiện mà chẳng ai tháp tùng. Bên cạnh đó, vài lần mọi người nhìn thấy cô và Cường Đô la lại công khai hình ảnh qua lại với con trai.

Maya và Hồ Ngọc Hà từng cạch mặt nhau vì chuyện tình cảm. Trong chương trình The Remix vừa qua, khi đảm nhiệm vai trò giám khảo khách mời, Hồ Ngọc Hà bỏ qua phần nhận xét trước tiết mục của Maya. Nhìn một hướng khác, trong khi Maya là người đến trước và âm thầm thì Hà Hồ lại ngang nhiên công khai, bấp chấp dư luận dèm pha, ném đá kịch liệt.

Đại gia kim cương tên thật là Chu Đăng Khoa, có thời gian dài sống ở Nam Phi, chuyên kinh doanh sừng tê giác, ngà voi và kim cương. Trên thương trường vị đại gia này còn có tên gọi khác là "K. Nam Phi". Ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây sốc khi công khai bén duyên tình mới với đại gia sinh năm 1982, dù anh đã có vợ và hai con.

Vị đại gia sinh năm 1982, quê Nghệ An là người sở hữu chiếc siêu xe Poscher có biển số đẹp 37A - 0.3333... Anh cũng từng gây xôn xao cả nước khi chiếc xe này bị công an tạm dừng điều tra do vi phạm luật giao thông, chưa dừng lại đó, Chu Đăng Khoa còn có hành động quá khích với một số phóng viên đang tác nghiệp.