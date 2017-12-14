Bị bà xã 'bóc phốt' những lần lăng nhăng, không ngờ NSƯT Nguyễn Chánh Tín phản ứng thản nhiên thế này

Mới đây, trong một chương trình talkshow, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nguyễn Chánh Tín và bà xã Bích Trâm đã có những chia sẻ bất ngờ về những thăng trầm trong hôn nhau sau 40 năm chung sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những ngày tháng mặn nồng hạnh phúc, Nguyễn Chánh Tín và vợ cũng có những thời gian "đen tối" trong đời sống hôn nhân. Đặc biệt, bà xã nam diễn viên Ván bài lật ngửa đã bất ngờ công khai những lần phát hiện chồng ngoại tình làm khán giả cả trường quay sửng sốt.

Mở đầu câu chuyện, NSƯT Nguyễn Chánh Tín và vợ kể lại rằng cả hai bắt đầu rung động sau những buổi tập luyện văn nghệ cùng nhau khi còn là sinh viên trường Luật. Sau 6 tháng hẹn hò, tình yêu của cả hai được gia đình hai bên chấp nhận.

Nhớ lại lần đầu tiên và duy nhất bắt ghen, bà xã NSƯT Nguyễn Chánh Tín kể: "Xưởng phim lúc đó có gửi công văn tới nhà cho tôi biết nơi ở của anh ấy với cô người yêu ngoài Bắc vào, xin lỗi vì cô diễn viên này mất rồi. Hãng phim kêu lên và bắt cô thư ký đọc cho tôi viết một đơn thưa cô người yêu đó, sợ cô ấy gặp anh rồi tôi khổ. Đó là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của tôi chứ tôi không bao giờ bắt ghen".

"Một đêm chở tôi đi hát về rồi bỏ ở nhà, anh ấy lại đi. Qua ngày hôm sau, có một cô từ Nha Trang vào kiếm anh ấy. Tôi cũng mời cô đó vào nhà, mời uống nước và ăn sáng. Khoảng 9h anh ấy về tới, vừa vào cửa - tôi nói: Anh ơi có cô gì ấy từ Nha Trang vào kiếm anh. Anh ấy bảo ủa vậy hả rồi quay xe đi luôn", người bạn đời của nam diễn viên vào vai Nguyễn Thành Luân tiết lộ thông tin về người tình ở Nha Trang của chồng.

Đặc biệt nhất có lẽ là lần nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đi ngoại tình lại bị công an bắt nhốt, bà chia sẻ: "Một lần khác, anh lại đi, rời khỏi nhà vào lúc đêm. Anh đi được một lúc, tôi được công an khu vực gọi báo anh ấy bị bắt với một cô gái".

Bị vợ kể hết những lần đi lăng nhăng, thay vì im lặng, NSƯT Nguyễn Chánh Tín lại bất ngờ kể chi tiết về câu chuyện đi ngoại tình nhưng bị công an bắt.

Nam diễn viên gạo cội kể: "Đó là đêm Noel, cô ấy đi vào thăm tôi bất ngờ. Tôi đưa cô ấy về phòng ngủ, vừa về tới nơi hai đứa bị té. Bị ngã, công an dựng xe giúp tôi. Tôi cãi lộn với họ nên hai đứa bị bắt nhốt, vì thế mới bị lộ với vợ".

Dù rất buồn vì chồng thường xuyên có những mối quan hệ ngoài luồng nhưng bà xã nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đều "ngó lơ" cũng như chỉ tập trung vào việc chăm sóc con cái. Bà cũng chia sẻ có lẽ vì cảm thấy có lỗi với vợ mà ông xã đã dần thay đổi.

NSƯT Nguyễn Chánh Tín cũng bộc bạch vì có những lần vui chơi thâu đêm cùng bạn bè hay ở xa nhà, ông mới nhận ra mình nhớ và yêu vợ đến chừng nào.

"Càng ở xa hay những lúc không ngủ ở nhà, thức dậy mới cảm thấy cô độc, nhớ gia đình. Lúc đó mới nhận ra mình không thể quên Bích Trâm được rồi", nam nghệ sĩ trải lòng.