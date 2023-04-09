Phố cổ Hội An lùi thời gian phân luồng du khách vào phố cổ như đã thông báo trước đó

Du lịch 09/04/2023 11:29

UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) sẽ triển khai bán vé tham quan theo quy định cũ đã được áp dụng. Những chủ trương mới về bán vé phân luồng du khách chưa được áp dụng vào 15/5 tới.

Theo nguồn tin từ VOV, trước mắt các hoạt động mua bán vé tham quan phố cổ Hội An vẫn sẽ tiếp tục tổ chức như trước dịch Covid-19; đồng thời thành phố tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân địa phương và dư luận để có sự điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành chủ trương mới.

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Từ ngày 15/5, UBND thành phố Hội An triển khai bán vé tham quan theo quy định cũ. Ảnh VOV

Lãnh đạo Thành uỷ Hội An cũng chia sẻ thêm với VOV, việc bán vé tham quan phố cổ Hội An đã được thực hiện từ lâu. Mới đây nhất, thành phố Hội An thực hiện việc mua bán vé tham quan trên cơ sở Quy chế Bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020 ngày 18/12/2020.

Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, từ năm 2019 đến năm 2021, phố cổ Hội An cũng như nhiều điểm du lịch trên cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề. Để thu hút du khách, các điểm tham quan đã áp dụng chính sách nới lỏng, miễn phí, giảm giá vé nhằm phục hồi du lịch.

Khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, lượng khách đến phố cổ Hội An tăng đột biến, chất lượng dịch vụ nơi đây chưa thích nghi kịp, nhiều thời điểm, không gian khu phố cổ Hội An rơi vào tình trạng quá tải.

Thành phố Hội An đang xây dựng lại Đề án về kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ theo đúng quy định Nhà nước. Trong đó, những nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm là: Có hay không việc tận thu thông qua bán vé tham quan? Du khách vào tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé hay khi vào thành phố Hội An cũng phải mua vé?

Phố cổ Hội An lùi thời gian phân luồng du khách vào phố cổ như đã thông báo trước đó - Ảnh 2
Từ ngày 15/5/2023, UBND thành phố Hội An sẽ triển khai bán vé tham quan theo quy định cũ

Bí thư Thành uỷ Hội An, Ông Trần Ánh, cho biết, chủ trương siết chặt hoạt động mua bán vé tham quan, phân luồng du khách vào phố cổ Hội An sẽ tác động đến nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là người dân đang sống trong phố cổ.

Việc triển khai chủ trương mới về mua bán vé, phân luồng du khách cần thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng nhằm đưa ra phương án phù hợp, hài hoà, đảm bảo sự công bằng cho du khách và đáp ứng yêu cầu bảo tồn di sản…, luôn giữ hình ảnh một Hội An “nhân tình thuần hậu”.

Theo ông Trần Ánh, hiện có nhiều ý kiến trái chiều về chủ trương mới trong quản lý mua bán vé tham quan phố cổ Hội An thể hiện tình cảm và trách nhiệm của người dân, du khách trong và ngoài nước đối với đô thị cổ. Thành phố Hội An sẽ cầu thị và lắng nghe dư luận để có sự điều chỉnh phù hợp.

Phố cổ Hội An lùi thời gian phân luồng du khách vào phố cổ như đã thông báo trước đó - Ảnh 3
Luôn giữ hình ảnh một Hội An “nhân tình thuần hậu”

Kể từ 15/5, UBND thành phố Hội An sẽ triển khai bán vé tham quan theo quy định cũ đã được áp dụng ở thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Những chủ trương mới về bán vé tham quan cũng như phân luồng du khách vào phố cổ chưa áp dụng từ ngày 15/5 như kế hoạch ban đầu.

Bí thư Thành uỷ Hội An khẳng định, bất cứ chủ trương nào nếu ảnh hưởng đến các giá trị di sản, tác động đến người dân sống trong lòng phố cổ thì thành phố sẽ kiên quyết không thực hiện.

“Thành uỷ Hội An đã đề nghị UBND thành phố Hội An trước mắt cứ thực hiện việc bán vé theo quy định cũ. Còn đối với những vấn đề mới trong đề án chúng tôi đề nghị UBND thành phố chuẩn bị kỹ báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ để tiếp tục bàn cho thấu đáo, đi đến thống nhất mới được triển khai. Trước khi triển khai phải tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp… nếu có sự đồng thuận cao thì những nội dung mới trong quản lý bán vé tham quan phố cổ mới được phép triển khai” - ông Trần Ánh nói.

Nóng: Từ 15/5, du khách vào phố cổ Hội An buộc phải mua vé từ 80.000 đến 120.000 đồng, kể cả đi dạo

Nóng: Từ 15/5, du khách vào phố cổ Hội An buộc phải mua vé từ 80.000 đến 120.000 đồng, kể cả đi dạo

Theo lãnh đạo TP Hội An việc mua vé là cần thiết nhằm đảm bảo công bằng đối với người dân địa phương và du khách.

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