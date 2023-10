Phố cổ Hội An lùi thời gian phân luồng du khách vào phố cổ như đã thông báo trước đó

Theo nguồn tin từ VOV, trước mắt các hoạt động mua bán vé tham quan phố cổ Hội An vẫn sẽ tiếp tục tổ chức như trước dịch Covid-19; đồng thời thành phố tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân địa phương và dư luận để có sự điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành chủ trương mới.

Từ ngày 15/5, UBND thành phố Hội An triển khai bán vé tham quan theo quy định cũ. Ảnh VOV

Lãnh đạo Thành uỷ Hội An cũng chia sẻ thêm với VOV, việc bán vé tham quan phố cổ Hội An đã được thực hiện từ lâu. Mới đây nhất, thành phố Hội An thực hiện việc mua bán vé tham quan trên cơ sở Quy chế Bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020 ngày 18/12/2020.