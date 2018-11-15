“Triệu hồi 500 anh em mang theo bạn bè, người thân, hàng xóm láng giềng chiều nay ra Bờ Hồ cổ vũ bóng đá!”

Để tiếp lửa cho các chàng trai sân cỏ, dù được trực tiếp đến sân xem các cầu thủ thi đấu hay theo dõi qua màn hình, lòng tin yêu cuồng nhiệt và tinh thần hết mình cổ vũ qua những dòng status hay băng rôn cổ vũ bóng đá dưới đây đều dễ thương và ấn tượng vô cùng.

“Các chàng trai tên Dũng thường rất đẹp trai và đá bóng hay”

“Thắng trên sân cỏ, thắng cả trong tim người hâm mộ. Cảm ơn các bạn, những người hùng!”

“Triệu trái tim đang cùng chung nhịp đập, hướng về đội tuyển! Chúng ta tự hào là người Việt, tạo nên dấu ấn lịch sử”

“Chiều nay đội tuyển Việt Nam thắng, em hứa sẽ bỏ nhậu, đi làm về sớm, nấu cơm cho vợ từ mai đến Tết luôn”

“Anh chúc cả đội: “Sức khoẻ tuyệt vời, phong độ đỉnh cao. Kỹ thuật như xiếc, kết hợp nhuần nhuyễn. Đón banh xuất sắc, chụp dính như keo. Tấn công áp đảo, không bị chơi xấu. Ghi bàn như chớp, sút thẳng khung thành”.

“Chúng ta là người Việt Nam. Hãy chiến đấu để xứng đáng với điều đó và tình cảm của người hâm mộ.” – HLV Park Hang Seo

"Tổ quốc luôn ở phía sau lưng các bạn, mỗi thành tích các bạn đạt được Tổ quốc Việt Nam lại được nhắc đến. Hãy chiến đấu như những chiến binh và lòng tự hào dân tộc. Chúc may mắn!"

"Chúng tôi, những con người mang trái tim Việt Nam luôn sát cánh cùng các bạn. Cố lên các bạn nhé. Hãy chiến đấu bằng trái tim dành cho Tổ quốc, để mang niềm vui về cho hơn chín mươi triệu trái tim luôn hướng về các bạn" .

Những câu cổ vũ bóng đá hay nhất dành tặng đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh những câu cổ vũ bóng đá hay nhất theo sát từng trận đấu, các câu danh ngôn, triết lý hay cổ vũ bóng đá cũng được người hâm mộ tham khảo, trích dẫn thường xuyên.

Những triết lý, danh ngôn hay về bóng đá

Các câu danh ngôn, triết lý hay cổ vũ bóng đá được người hâm mộ tham khảo, trích dẫn thường xuyên

“Bóng đá không còn là môn thể thao nữa… bóng đá là một tôn giáo.”

“Bóng đá được chơi với bàn chân nóng và cái đầu lạnh”

“Nếu bạn không nghĩ về bóng đá hàng ngày, hãy quên nó đi”

“Hãy chơi với niềm đam mê. Vì không có nó, bạn không chơi bóng đá”

“Những suy nghĩ vĩ đại nghĩ như nhau, nhưng những cầu thủ bóng đá tuyệt vời KHÔNG BAO GIỜ chơi như nhau”

“Một số gọi họ là đối thủ … Nhưng tôi gọi họ là nạn nhân!”

“Bóng đá có nghĩa là gì? – Không bao giờ bỏ cuộc”

“Cuộc sống giống như bóng đá, chúng ta cần mục tiêu”

Bóng đá là môn thể thao vua, đem đến cho người chơi và khán giả không ít cung bậc cảm xúc

Có thể nói, bóng đá là môn thể thao vua, đem đến cho người chơi và khán giả không ít cung bậc cảm xúc. Có thắng thì cũng có thua nhưng tình yêu với quả bóng tròn luôn mãnh liệt, đầy cảm xúc. Không ít lời động viên hay nhạc cổ vũ bóng đá trở thành niềm an ủi, khích lệ các cầu thủ nỗ lực giành lấy vinh quang.

Bóng đá là môn thể thao vua, đem đến cho người chơi và khán giả không ít cung bậc cảm xúc

“Đá hay mà không thắng thì vô nghĩa, đá thắng mà không hay thì nhàm chán”.

“Một cầu thủ bóng đá tuyệt vời không bao giờ hài lòng với màn thi đấu của mình”.

“Những người thua cuộc duy nhất trong bóng đá là những người bỏ cuộc”.

Lời động viên hay nhạc cổ vũ bóng đá là niềm an ủi, khích lệ các cầu thủ nỗ lực giành lấy vinh quang

Hơn bao giờ hết, hàng triệu người hâm mộ đang cùng hướng về các chiến binh sân cỏ, hòa cùng nhịp đập cổ vũ bóng đá Việt Nam.

Chỉ cần các chàng trai còn cố gắng, nỗ lực chiến thắng vì màu cờ sắc áo dân tộc, tình yêu của người hâm mộ cả nước cùng những câu cổ vũ bóng đá hay nhất sẽ luôn dành tặng đội tuyển Việt Nam.