Học ngay 12 bí quyết tạo dáng chụp ảnh đẹp đến ngỡ ngàng

Dáng chụp hình cơ bản nhất có thể nhắc đầu tiên đó là bỏ tay vào túi. Thay vì buông thõng cả 2 tay, bạn hãy bỏ tay vào túi để cánh tay trông bớt "thừa thãi".

Để có được những bức ảnh đẹp, sang chảnh trông thật thu hút khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ không hề khó. Bên cạnh cách make up, chọn trang phục, bạn cần biết cách tạo dáng chụp. 12 bí quyết tạo dáng chụp ảnh đẹp dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu những bức hình cực chất và sang chảnh không thua gì các người mẫu hay fashionista.

Chỉ cần để nhẹ tay lên túi, bạn đã sở hữu một kiểu ảnh trông rất sành điệu

Chỉ với cách đơn giản này thôi, trông bạn đã giống hệt một fashionista chính hiệu.

2. Giả bộ nhìn xuống

Động tác nhìn xuống giúp bạn trông thần thái hơn

Thay vì nhìn thẳng vào ống kính, động tác nhìn xuống sẽ khiến bạn trông thật đẳng cấp. Đây là động tác được các ngôi sao nổi tiếng thường áp dụng khi chụp ảnh street style.

Thay vì nhìn thẳng vào ống kính, tạo dáng nhìn xuống giúp bức ảnh thu hút hơn

Tạo dáng nhìn xuống và giả vờ như đang vuốt tóc, cầm điện thoại, chỉnh sửa túi xách bận bịu còn giúp bạn thần thái hơn hẳn.

3. Che nửa mặt

Bức ảnh thu hút và bí ẩn hơn với cách tạo dáng che nửa mặt

Kiểu tạo dáng khi chụp hình này vừa tự nhiên lại rất thu hút và bí ẩn. Bạn có thể dùng bàn tay, vạt áo, mái tóc hay khăn quàng cổ… để che đi nửa mặt.

Thần thái từ nửa gương mặt và ánh mắt là bí kíp để tạo nên độ chất của bức ảnh

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chừa đôi mắt ra để không làm mất điểm nhấn của bức hình. Cách pose ảnh này còn rất hữu hiệu trong những ngày da mặt bạn không được mấy tươi sắc.

Cách pose ảnh này rất hữu hiệu trong những ngày da mặt không được mấy tươi sắc

4. Tư thế ngồi thoải mái

Tạo dáng ngồi chụp hình đẹp

Không cần tốn công suy nghĩ nhiều, chỉ với dáng ngồi lên ghế và đặt tay lên một điểm cố định trông bạn sẽ thật thanh lịch mà chân tay cũng không bị “thừa thãi”.

Tạo dáng với tư thế ngồi thoải mái

Một mẹo hay dành cho bạn đó là giữ cho chân này so le chân kia sẽ giúp đôi chân trông dài hơn.

Không nhất thiết phải nhìn chằm chằm vào ống kính khi tạo dáng tư thế ngồi

Không nhất thiết cứ phải nhìn chằm chằm vào máy ảnh, nhìn xa xăm, mỉm cười nhẹ hoặc để mặt hững hờ là cách để bức ảnh thu được sẽ sáng tạo và nghệ thuật hơn rất nhiều.

5. Che mắt bằng kính râm

Chiếc kính râm có thể che đi khuyết điểm đôi mắt và giúp bức ảnh thật ngầu

Nhiều bạn khi chụp hình không biết cách tạo dáng nên trông ánh mắt không được hút hồn, biểu cảm như các người mẫu. Nhược điểm này khiến bức ảnh trông mất điểm hẳn. Bạn hãy dùng một chiếc kính râm thật ngầu để che mắt.

Đeo kính râm giúp tăng điểm cho bộ trang phục

Không chỉ giúp nhược điểm này không bị lộ, đây còn là cách giúp bạn trông "sang chảnh" hơn, và tăng điểm cho mọi bộ trang phục.

Bức ảnh trông sang chảnh hơn

6. Tạo dáng và chụp từ sau lưng

Các bạn trẻ khi đi du lịch rất thích chụp lưng. Với những tấm hình đi biển, tạo dáng chụp lưng sẽ giúp bạn khoe trọn vòng eo con kiến rất thu hút.

Tạo dáng chụp sau lưng giúp khoe trọn vòng eo con kiến

Dáng chụp này khi chụp ở những nơi phong cảnh đẹp sẽ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ và tạo cảm giác bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ.

Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước thiên nhiên hùng vĩ

Để khoe bờ vai mảnh mai của mình, các nàng nên mặc áo trễ vai, đầm hai dây và kết hợp chi tiết giơ tay lên trời cực "cool" .

Tạo dáng chụp từ sau lưng

7. Nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười

Nụ cười chính là món trang sức trang điểm hoàn hảo nhất. Do đó, các cô gái hãy sử dụng nó để làm dáng chụp ảnh đẹp “câu like”.

Dùng nụ cười để làm dáng chụp ảnh đẹp "câu like"

Rất đơn giản, bạn chỉ cần tự nhiên nhìn thẳng vào ống kính và cười thật tươi. Đây là dáng chụp ảnh luôn có khả năng "câu like" nhất. Bởi lẽ chẳng phải nụ cười chính là món trang sức trang điểm hoàn hảo nhất của mọi cô gái hay sao.

Cứ tự nhiên nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười

Hãy cứ tự nhiên nhìn thẳng vào ống kính và cười thật tươi. Bạn sẽ nhanh chóng sở hữu ngay bức ảnh "triệu like".

8. Tung váy

Xoay người và tung váy bay thật nhẹ nhàng

Động tác xoay người và tung bay váy thật nhẹ nhàng sẽ khiến bức ảnh của bạn chẳng mấy chốc trở nên sinh động, lung linh.

Bức ảnh trở nên sinh động, lung linh hơn

Tuy động tác này sẽ mất khá nhiều thời gian để ghi lại nhưng khi lên hình lại rất độc đáo, ấn tượng.

9. Bước đi một cách thật tự nhiên

Tạo dáng bước đi thật tự nhiên, "diễn mà như không diễn"

Bí quyết tạo dáng chụp ảnh đẹp đến ngỡ ngàng luôn thể hiện sự hiệu quả đó là tạo dáng bước đi thật tự nhiên, “diễn mà như không diễn”. Vừa bước đi vừa chụp liên tục để chớp lấy khoảnh khắc tự nhiên nhất.

Vừa bước đi vừa chụp để chớp lấy khoảnh khắc tự nhiên nhất

Với kiểu chụp hình này, bạn lưu ý di chuyển không quá nhanh. Bạn sẽ không cần đầu tư quá nhiều về background. Chỉ với góc phố hay góc tường màu rêu là đủ. Để không bị lặp nhàm chán, bạn có thể chọn background là cầu thang và tạo dáng bước đi trên từng bậc cầu thang.

10. Một chân co, một chân duỗi



Tạo dáng một chân co một chân duỗi thật thoải mái

Đây là kiểu tạo dáng dành cho trang phục năng động, cá tính. Trông bạn thật thooải mái và có chút bất cần đời. Bạn nhớ khéo léo khoe đôi chân để cách pose này thật kiêu kì.

11. Tựa vào vật gì đó

Nếu bạn còn đang lúng túng chưa quen với máy ảnh thì có thể đặt tay lên một điểm cố định hay tựa lưng vào tường.

Tựa lưng vào một vật cố định để tạo dáng

Để bức ảnh thêm phần nghệ thuật, bạn nên nhìn hướng khác và mỉm cười nhẹ hoặc để mặt hững hờ.

Cách tạo dáng chụp ảnh đẹp đến ngỡ ngàng

12. Đứng nghiêng người

Bức ảnh trông chất hơn với dáng nghiêng

Đây là cách tạo dáng sẽ giúp bạn trông thật thon gọn, thanh mảnh. Không những thế, bạn sẽ có thể khéo léo khoe đựợc các đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể.

Tạo dáng xoay nhẹ nghiêng người

Chụp ảnh đứng thẳng trước máy sẽ dễ tạo cảm giác "đơ". Bạn nên đứng xoay hẳn người 90 độ khi đứng trước ống kính để giúp bức ảnh trông tự nhiên hơn.

Giúp bạn có đường cong và duyên dáng hơn

Kiểu tạo dáng này rất hợp với những dịp đi biển và với những chiếc váy bồng bềnh, mỏng manh.

Kiểu tạo dáng nghiêng người giúp bức ảnh trông tự nhiên hơn

Với những bí quyết tạo dáng chụp ảnh đẹp đến ngỡ ngàng vừa được chia sẻ trên, bức ảnh của bạn sẽ trông quyến rũ hơn nhiều. Nhớ chuẩn bị sẵn một kiểu tạo dáng để sở hữu một bức ảnh triệu like.