Cách tạo dáng với áo blouse sành điệu

Thời trang 21/06/2018 13:59

Áo blouse luôn là một trong số những item nên có trong tủ quần áo của phái đẹp, bởi không chỉ chất liệu mỏng nhẹ thoải mái mà còn ở sự phối đồ, tạo dáng cực kì đa dạng và thời trang. Cùng cách tạo dáng với áo blouse sành điệu, bạn sẽ luôn tỏa sáng với phong cách và cá tính riêng của mình.

1. Trẻ trung, thanh lịch với áo blouse dáng xòe

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Áo blouse dáng xòe đem lại sự trẻ trung, tươi tắn mà vẫn vô cùng thanh lịch

-Ảnh: Internet

Áo blouse dáng xòe là những chiếc áo có phần gấu xòe tròn điệu đà mà không quá sến sẩm giúp bạn khoe được vòng eo nhỏ gọn hoặc phần nào che bớt khuyết điểm nếu vòng 2 của bạn “lỡ” hơi đẫy đà. Khi kết hợp với quần jean hay chân váy, áo blouse dáng xòe đem lại sự trẻ trung, tươi tắn mà vẫn vô cùng thanh lịch mỗi khi bạn dạo phố hay đi chơi với bạn bè.

2. Nhẹ nhàng, tinh tế với áo blouse đan dây

Khoe chút đường nét gợi cảm với chi tiết đan dây ở cổ hay sau lưng nhưng vẫn kín đáo, không quá hở hang cho người mặc là những gì mà ta có thể nói về mẫu áo blouse đan dây năm nay.

Cách tạo dáng với áo blouse sành điệu - Ảnh 2
Khoe chút đường nét gợi cảm với chi tiết đan dây ở cổ -Ảnh: Internet

Dù bạn mặc ở nơi công sở hay đi chơi, đi tiệc, áo blouse đan dây đều thể hiện sự nữ tính, nhẹ nhàng và tinh tế, giúp bạn đa dạng hơn với phong cách thời trang của mình.

Cách tạo dáng với áo blouse sành điệu - Ảnh 3
Áo blouse đan dây giúp thể hiện sự nữ tính, nhẹ nhàng và tinh tế -Ảnh: Internet

3. Điệu đà mà trang nhã với áo blouse tay phồng

Cách tạo dáng với áo blouse sành điệu - Ảnh 4
Điệu đà, nữ tính mà không kém phần trang nhã, thanh lịch-Ảnh: Internet

Với điểm nhấn là cổ tay loe phồng vừa phải, áo blouse tay phồng còn có nhiều kiểu kết hợp hoa văn, bèo nhún.

Cách tạo dáng với áo blouse sành điệu - Ảnh 5
Điệu đà, nữ tính mà trang nhã, thanh lịch -Ảnh: Internet

Áo blouse tay phồng đem lại nét điệu đà, nữ tính mà không kém phần trang nhã, thanh lịch.

Cách tạo dáng với áo blouse sành điệu - Ảnh 6
Áo blouse tay phồng với kết hợp với quần âu đơn giản -Ảnh: Internet

Hãy là một cô tiểu thư quyền quý khi kết hợp áo blouse tay phồng với chân váy midi hay là một cô nàng công sở thời thượng khi kết hợp với quần âu đơn giản để tôn lên sự nổi bật của áo blouse tay phồng.

Cách tạo dáng với áo blouse sành điệu - Ảnh 7
Kết hợp áo blouse tay phồng với chân váy midi -Ảnh: Internet

3. Mới mẻ và cá tính với áo blouse dáng croptop

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Áo blouse dáng croptop -Ảnh: Internet

Phải nói là với kiểu áo này, bạn tha hồ thay đổi phong cách nhờ khả năng mix đồ đa dạng. Dù phối với quần jean, quần âu hay chân váy, áo blouse dáng croptop cũng đem lại cho bạn sự mới mẻ, trẻ trung và ấn tượng.

4. Duyên dáng, dịu dàng với áo blouse dây rút

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Áo blouse dây rút trước ngực -Ảnh: Internet

Không khó để bắt gặp những cô nàng tự tin diện áo blouse dây rút trước ngực để đi chơi, đi dạo phố trong mùa hè này.

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Tự tin diện áo blouse dây rút -Ảnh: Internet

Khi mix cùng quần jeans hay chân váy ngắn, áo blouse dây rút vẫn toát lên nét duyên dáng, dịu dàng khiến bao nàng thích mê.

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Áo blouse dây rút toát lên nét duyên dáng, dịu dàng -Ảnh: Internet

4. Ngọt ngào, gợi cảm với áo blouse trễ vai

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Áo blouse trễ vai với phong cách ngọt ngào, gợi cảm  -Ảnh: Internet

Nếu những chiếc áo phông khiến bạn cảm thấy nhàm chán thì hãy chọn ngay cho mình một chiếc blouse trễ vai để khoe khéo bờ vai trần gợi cảm, ngọt ngào.

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Áo blouse trễ vai giúp bạn trông thu hút -Ảnh: Internet

Với khả năng mix-match ấn tượng, áo blouse trễ vai có thể giúp bạn trở thành tâm điểm trước mọi chàng trai.

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Áo blouse trễ vai giúp khoe khéo bờ vai trần gợi cảm, ngọt ngào -Ảnh: Internet

Từ sàn runway cho đến đường phố, công sở, áo blouse đã chinh phục chị em phái đẹp với những kiểu mẫu hay cách tạo dáng với áo blouse sành điệu. Ngoài những kiểu kết hợp quen thuộc, bạn còn có thể sáng tạo những cách kết hợp táo bạo, nổi bật để tự tin tỏa sáng với gout thẩm mỹ của mình. Vì thời trang là không giới hạn.

Chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công!

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