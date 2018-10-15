Cuối tháng 10 nên đi du lịch ở đâu đẹp nhất

Thay vào đó, thời tiết tháng 10 rất thích hợp với các hoạt động du lịch khám phá, nghỉ dưỡng. Có thể kể đến những vùng đất đặc trưng cho vẻ đẹp tháng 10 gồm:

Thời tiết trời thu tháng 10 khá mát mẻ với những tia nắng vàng óng ả trong buổi sáng sớm tinh khôi và những cơn gió heo may se lạnh. Lúc này, cái nắng bức của mùa hè giảm bớt nên các hoạt động du lịch biển bắt đầu giảm.

Bên cạnh đó, những đồi chè uốn lượn, xanh mượt, bát ngát của thảo nguyên xanh mát kéo đến tận chân trời tạo nên vẻ đẹp hoàn mĩ sẽ khiến du khách mãn nhãn và không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi đặt chân đến đây.

Mộc Châu là huyện rộng lớn nhất vùng núi tỉnh Sơn La, nằm cách Hà Nội 200 km về phía Tây. Mộc Châu cuối tháng 10 với sắc hoa cải rất bắt mắt và tràn đầy sức sống dưới màn sương mây bao phủ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp rất thu hút.

Mộc Châu mùa hoa cải trắng xứng đáng là điểm dừng chân trong tháng 10

Đến với Mộc Châu mùa hoa cải, đừng bỏ qua những địa điểm nổi tiếng tuyệt đẹp như: Rừng thông bản Áng, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, bản Cóc xã Đông Sang, Vân Hồ.

2. Đà Lạt mùa hoa dã quỳ nở rộ

Du lịch Đà Lạt tháng 10 ngắm những con đường hoa dã quỳ đẹp đến nao lòng

Tháng 10 nên đi du lịch ở đâu đẹp nhất trong nước? Đà Lạt cuối tháng 10 là thời điểm hoa dã quỳ nở rộ nên thu hút nhiều du khách tìm về để chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng lúc có nắng từ 9-10 giờ. Đến với thành phố ngàn hoa, du khách đừng quên đi dạo và chụp hình cùng sắc hoa dã quỳ vàng rực.

Trải nghiệm tại Đà Lạt hứa hẹn bạn một mùa thương nhớ trong tháng 10

Bên cạnh đó, một số địa danh nổi tiếng khác ở Đà Lạt có thể kể đến như: Hồ Xuân Hương, thung lũng Tình Yêu, chợ Đà Lạt, vườn Hoa Đà Lạt, Hồ Than Thở, hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm, Thác Pongour, Thác Dambri…

Hồ Than Thở

3. Sapa

Theo kinh nghiệm du lịch của các du khách, Sapa cuối tháng 10 là lựa chọn rất lý tưởng. Lí do bởi trong khoảng thời gian này, Sapa có sự chuyển mình mạnh mẽ và trở nên thật rực rỡ. Sắc vàng ấm nóng của lúa chín trải dài trên các khu ruộng bậc thang là nét cuốn hút riêng của Sapa.

Sapa cuối tháng 10 với sắc vàng ấm nóng rất cuốn hút

Đây là lúc tiết trời đột nhiên se se lạnh. Đến với mảnh đất Sapa khi này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt đẹp và lưu giữ những bức hình thật “chất”.

Thời tiết ở Sapa se se lạnh vào cuối tháng 10

Thời điểm này rất phù hợp để cùng sum vầy bên bếp lửa rực hồng, nướng thịt rừng, thưởng thức hương vị thơm ngon của rượu ngô. Món ăn nổi tiếng ở Sapa là món cá tầm và cá ba sa.

Thưởng thức hương vị món ngon ở Sapa

4. Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng

Có nên đi Đà Nẵng cuối tháng 10 không? Ở Đà Nẵng, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 năm sau. Do đó, để có thể tận hưởng một chuyến du lịch trọn vẹn nhất, nên tránh đến Đà Nẵng du lịch vào tháng 9, tháng 10, tháng 11. Đây là thời điểm mà trời Đà Nẵng sẽ mưa nhiều, việc di chuyển để tham quan giữa các điểm du lịch cũng rất khó khăn.

Nên tránh đi du lịch Đà Nẵng vào tháng 9, tháng 10, tháng 11

Mặc khác, khi đến đây, du khách sẽ dễ gặp trời mưa nhiều nên không được đi tham quan, tắm biển hay leo núi. Các dịch vụ trong ngày mưa cũng sẽ không được tốt như khi thời tiết đẹp.

Tháng 10 là thời điểm mà trời Đà Nẵng sẽ mưa nhiều và khó di chuyển

4. Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc

Sở dĩ, Hàn Quốc lôi cuốn khách du lịch tới vậy là bởi từ tháng 9 đến tháng 11 là giai đoạn có thời tiết tuyệt vời nhất cho những cuộc dạo chơi.

Hàn Quốc lôi cuốn khách du lịch tới nhiều trong tháng 9 đến tháng 11

Thời tiết cuối tháng 10 ở Hàn Quốc như thế nào? Vào khoảng tháng 10, ở Hàn Quốc có thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu và ít mưa rất thuận tiện cho việc dạo chơi, ngắm cảnh đẹp ở ngoài trời. Nhiệt độ ở Hàn Quốc lúc này có thể được coi là lý tưởng nhất, trung bình từ 7 - 20 độ C.



Vào khoảng tháng 10, ở Hàn Quốc có thời tiết mát mẻ dễ chịu và ít mưa

Với những gợi ý trên, không quá khó để biết được Tháng 10 nên đi du lịch ở đâu đẹp nhất. Tháng 10 đang là độ đẹp nhất của cảnh vật ngày thu, hãy đi và tận hưởng những phút giây thư giãn sau những tất bật của lo toan cuộc sống bận rộn. Hãy tham khảo và lựa chọn để có một chuyến du lịch thật trọn vẹn và thú vị nhất!