Tháng 7 nên đi du lịch tránh nóng ở đâu vừa rẻ vừa đẹp tha hồ chụp ảnh?

Sa Pa chắc hẳn là một điểm đến tránh nóng lý tưởng trong tháng 7. Nằm ở vùng cao có khí hậu mát mẻ, Sa Pa khiến du khách không khỏi nao lòng trước những vẻ đẹp của vùng núi đồi hùng vĩ, của những em bé vùng cao má đỏ hây hây.

Mùa hè là mùa của những chuyến đi. Lựa chọn xem nên đi du lịch giá rẻ ở đâu trong tháng 7 đẹp nhất mùa hè là điều không hề dễ đối với bất cứ ai. Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi với gia đình, bạn bè hoặc công ty trong tháng 7, bạn không nên bỏ qua những địa điểm cực kỳ đẹp và tốn ít chi phí khi du lịch dưới đây:

Đến với Sa Pa, bạn có thể dừng chân ở thị trấn nhỏ này, thưởng thức không gian yên bình vào ban ngày ở nơi đây và tham gia vào không khí náo nhiệt của Chợ Tình vào tối cuối tuần. Đừng quên ghé thăm bản Cát Cát để hòa mình vào nét văn hóa đậm đà bản sắc nơi đây.

Chinh phục đỉnh núi Fansipan cũng là một hoạt động cực kỳ thú vị bạn nên thử nếu có dịp ghé thăm Sa Pa. Đứng từ trên cao quan sát ra khắp xung quanh, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ chắc chắn sẽ đem đến cho bạn nhiều cảm xúc thú vị.

Cô Tô

Đảo Cô Tô nằm ở Quảng Ninh, được may mắn sở hữu những bãi biển đẹp hút hồn với làn nước xanh ngắt và bờ cát trắng phau trải dài. Du lịch Cô Tô, bạn sẽ không mất quá nhiều chi phí tham quan hay ăn uống vì nơi đây phần lớn là những cảnh sắc thiên nhiên cực kỳ hoang sơ và thi vị.

Cô Tô là hòn đảo hoang sơ với bờ biển dài thơ mộng - Ảnh: Internet

Đừng bỏ qua những giây phút nằm dài thư giãn trên bờ biển, tận hưởng hơi mát từ gió biển đưa vào kèm theo hương vi mặn mòi của biển cả, chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ quên những cảm xúc đó.

Đà Nẵng

Thành phố biển Đà Nẵng hấp dẫn, năng động đúng với tên gọi “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Du lịch Đà Nẵng không quá đắt do ẩm thực và phí dịch vụ rất phải chăng. Nếu là một người thích tắm biển, bạn có thể thuê một khách sạn gần bãi biển Mỹ Khê, hàng ngày có thể thỏa sức chơi đùa với những con sóng hiền hòa.

Đà Nẵng là điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Bán đảo Sơn Trà cũng là một địa điểm nên ghé thăm khi tới Đà Nẵng với những cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp. Đứng từ trên cao, bạn có thể nhìn ra khắp xung quanh thành phố, tận hưởng vẻ đẹp yên bình đến lạ kỳ.

Đà Lạt

Đà Lạt nổi tiếng là thành phố hoa đầy mộng mơ và cực kỳ lãng mạn. Đà Lạt phù hợp với một chuyến đi với người yêu hay với những người bạn thân thiết, cần thời gian để ở cạnh nhau và hiểu nhau hơn. Đà Lạt đẹp đến mức ở bất kỳ nơi đâu trong thành phố, bạn đều có thể chụp được những bức ảnh “sống ảo” để đời.

Đến Đà Lạt đừng quên chụp ảnh với hoa cẩm tú cầu đặc trưng của thành phố hoa - Ảnh: Internet

Nếu có dịp du lịch tới Đà Lạt, đừng bỏ lỡ những địa điểm nổi tiếng mà chắc chắn bạn sẽ nhớ mãi sau chuyến du lịch như: Vườn hoa thành phố, Lang Biang, vườn dâu, Nhà thờ con gà, Trường Cao đẳng Sư phạm, Ga Đà Lạt,...

Mũi Né

Mũi Né vừa có bãi biển dạt dào sóng vỗ, vừa có đồi cát Mũi Né trắng mịn đẹp như một sa mạc Sahara thu nhỏ. Đây sẽ là địa điểm cực kỳ phù hợp để bạn thỏa sức chụp ảnh nhí nhố với nhóm bạn thân hay lưu giữ những khoảnh khắc “diễn sâu” với thiên nhiên.

Đồi cát Mũi Né là địa điểm nhất định phải ghé khi tới Mũi Né - Ảnh: Internet

Hãy nhớ ghé thăm Tháp Chàm Poshanư, một không gian kiến trúc đẹp “rụng tim” của người Chăm. Bạn sẽ tha hồ “thả dáng” để đem về kha khá bức ảnh độc và đẹp khi tới nơi đây.