Yên Bái: Cứu sống một phụ nữ ngừng tuần hoàn, hô hấp do tự tử

Đời sống 05/04/2023 17:02

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân ở Yên Bái được kíp trực cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp. Sau khoảng 20 phút cấp cứu tích cực, người phụ nữ có mạch trở lại.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 22/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp nhận bệnh nhân nữ 44 tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, không bắt được mạch bẹn, vết bầm tím vòng quanh cổ.

Sau khi được chẩn đoán “ngừng tuần hoàn sau thắt cổ tự tử”, ngay lập tức bệnh nhân được kíp trực tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp.

Sau khoảng 20 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, được đặt ống nội khí quản, dùng thuốc vận mạch liều cao để duy trì tim đập.

Yên Bái: Cứu sống một phụ nữ ngừng tuần hoàn, hô hấp do tự tử - Ảnh 1
Bệnh nhân có tiến triển tốt nên đã được xuất viện. Ảnh Pháp Luật 

Dẫn nguồn tin từ Zing News, trong nhiều ngày tiếp theo, người phụ nữ hôn mê sâu, duỗi cứng tứ chi, co giật từng cơn, suy hô hấp, sốt liên tục, tăng nhu cầu sử dụng oxy. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi bệnh viện do vi khuẩn đa kháng, hôn mê sau ngừng tuần hoàn.

May mắn, các bác sĩ đã kịp thời hội chẩn, đưa ra những quyết định kịp thời giúp bệnh nhân qua khỏi "cửa tử".

Sau hơn một tháng nằm viện, bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, tự thở, các phản xạ tốt. Người phụ nữ này đã được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho xuất viện.

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