Loạt fanpage Facebook lớn nhỏ tại Việt Nam bất ngờ bị khóa, tước quyền đăng bài

Facebook không chỉ ra cho chủ fanpage bài đăng cụ thể họ vi phạm. Thay vào đó, thông tin mà chủ tài khoản nhận được chỉ nói chung chung về việc nội dung mà họ đăng tải bị đánh giá thuộc diện bài đăng chứa “hình ảnh bạo lực, ngôn từ gây thù ghét, quấy rối, bắt nạt, ảnh khỏa thân,...”.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 5/4, nhiều người sử dụng Facebook tại Việt Nam đã lên tiếng kêu cứu khi các trang fanpage mà họ quản lý bị mạng xã hội này vô hiệu hóa. Một số chủ tài khoản gặp phải tình trạng bài viết bị hủy đăng do trang fanpage đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook về spam (phát tán rác). Ở một fanpage khác, những người theo dõi không thể thấy được bài đăng của trang này cũng với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Theo anh Phong, toàn bộ nội dung trang đăng tải đều do đội ngũ quản trị viên vẽ tay, tự sáng tạo và đăng bài theo hẹn giờ cố định. Trước khi khóa fanpage, trang của anh không nhận được thông báo bất thường gì từ Facebook.

Chia sẻ với VNExpress, Thanh Phong, quản lý một fanpage hơn 500.000 lượt theo dõi, cho biết sáng sớm nay, Facebook bất ngờ gửi thông báo: "Trang của bạn đã bị hủy đăng. Nguyên nhân là do đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi về spam".

Ông Mai Thanh Phú, chuyên về marketing online, cho biết: "Không có thống kê cụ thể, nhưng từ sáng đã có nhiều người liên hệ nhờ lấy lại quyền đăng bài do bị Facebook khóa. Vẫn chưa rõ lý do vì sao có đợt khóa trang này. Tuy nhiên nhiều fanpage bị khóa đợt này là những trang chuyên bán hàng".

Theo các chuyên gia, ngoài việc fanpage có những bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, việc khóa trang có thể bị liên đới nếu tài khoản cá nhân của admin có vi phạm. Ông Phú cho biết, trong trường hợp này, quản lý trang vẫn có thể lấy lại quyền đăng bài nhưng thời gian sẽ lâu, ít nhất 30-60 ngày. Phí dịch vụ để mở khóa cũng khá cao.

Một fanpage thông báo bị đóng hôm 5/4 - Ảnh: VNExpress

Trong khi đó, Phan Tuấn Quang, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ điện tử, cho biết phần lớn doanh thu của cửa hàng là từ khách hàng trên Facebook. Việc fanpage đột ngột bị khóa ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. "Nhiều khách hàng lên Facebook để hỏi về bảo hành, sửa chữa nhưng không thấy fanpage, tưởng chúng tôi 'bỏ chạy' nên lo lắng, tìm đến tận cửa hàng. Chưa kể kẻ xấu có thể tranh thủ lúc này, lập fanpage giả mạo để lừa đảo người dùng", ông Quang nói.

Ông cho biết đã làm theo hướng dẫn của Facebook nhưng chưa "khiếu nại" thành công. Một số bên dịch vụ nhận mở khóa nhưng thời gian lên đến cả tháng. "Hy vọng đây chỉ là lỗi hệ thống. Trong trường hợp xấu nhất, cửa hàng có thể phải mua lại một fanpage để tiếp tục kinh doanh", ông Quang nói.

Theo Dân Trí, hiện Facebook chưa đưa ra bình luận gì về quyết định khóa hàng loạt fanpage tại Việt Nam. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Facebook có đợt "càn quét" và khóa hàng loạt fanpage tại Việt Nam. Trước đó, Facebook cũng đã nhiều lần quét hàng loạt trang và hội nhóm, bao gồm cả những fanpage và group có hàng triệu người theo dõi tại Việt Nam, đa phần với lý do "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng".

Nhiều người quản lý các fanpage trên Facebook vẫn chưa rõ lý do tại sao trang của mình lại bị khóa và cấm hoạt động - Ảnh: Dân Trí

Facebook thường lấy lý do "Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" để khóa fanpage, hội nhóm cũng như các tài khoản cá nhân của người dùng, tuy nhiên, trên thực tế đây là một lý do rất chung, mà mạng xã hội này không chỉ rõ ra những nội dung cụ thể nào vi phạm để người dùng được biết và khắc phục, điều này khiến không ít người cảm thấy bức xúc vì kiểu làm việc máy móc và quá rập khuôn của đội ngũ quản lý nội dung trên Facebook.