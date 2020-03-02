Ý nghĩa ngày 8/3 quốc tế phụ nữ mà không phải ai cũng biết

Ngày quốc tế phụ nữ có nguồn gốc từ phong trào đấu tranh đòi nữ quyền của nữ công nhân Mỹ vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19. Khi đó, chủ nghĩa tư bản đang ở giai đoạn phát triển, lợi dụng, bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em.

Ngày 8/3 trên thế giới là ngày mà toàn bộ phụ nữ được tôn vinh và nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, ngày này có nguồn gốc như thế nào và ý nghĩa ra sao thì không phải ai cũng biết. Bạn hãy theo dõi những thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày 8/3 quốc tế phụ nữ .

Mặc dù bị chủ nghĩa tư bản đàn áp và dùng nhiều thủ đoạn đàn áp nhưng chị em phụ nữ vẫn kiên quyết đấu tranh đến cùng. Kết quả buộc chủ nghĩa tư bản phải nhượng bộ, lùi bước. Thắng lợi này đã đánh dấu mốc quan trọng, cổ vũ tinh thần đấu tranh quật cường, bền bỉ của phụ nữ lao động ở Mỹ.

Không chịu đựng trước sự áp bức, bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa tư bản, ngày 8/3/1899, cuộc đấu tranh nổ ra của lực lượng công nhân ngành dệt may ở Chicago và New-York để đòi tăng lương và giảm giờ làm.

Biểu tình nhằm đòi quyền lợi cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet.

Tháng 2/1909, lần đầu tiên phụ nữ Mỹ tổ chức “Ngày phụ nữ” để mít tinh, biểu tình nhằm đòi lại quyền bình đẳng cho phụ nữ ở nơi đây với lực lượng ít nhất 3000 chị em. Mục tiêu chung là nhằm phản đối chính phủ, phải công nhận quyền bầu cử của phụ nữ.

Các sự kiện này đã có sức ảnh hưởng, tiếng vang lớn trên toàn cầu. Đây là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho nhiều tầng lớp phụ nữ của nhiều nước trên thế giới. Điển hình là sự xuất hiện của hai nữ chiến binh lỗi lạc là bà Cơ-la-re-Zet-Kin (Ðức) và bà Rô-da-luya-Xăm-Bua (đến từ Hà Lan) đã phối hợp với vợ của Lê-nin là bà Nadezhda Krupskaya để lãnh đạo phong trào đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ.

Ngày 8/3 được lựa chọn làm ngày quốc tế phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trước sự lớn mạnh của các phong trào của các nữ chiến binh, ngày 26-27/8/1910, đại hội lần thứ 2 của phụ nữ được triệu tập tại thủ đô Đan Mạch. Tại đại hội này, đại biểu đã thống nhất lấy ngày 8/3 làm ngày quốc tế phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi lại những quyền lợi chính đáng dành cho phụ nữ và trẻ em.

Ý nghĩa ngày 8/3 quốc tế phụ nữ

Trong 365 ngày của năm và trong rất nhiều ngày lễ lớn khác, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 cũng là một ngày lễ quan trọng. Ngày này dành riêng để tôn vinh và cảm ơn một nửa của thế giới - những người phụ nữ xinh đẹp ở mọi nơi trên thế giới.

8/3 - ngày tôn vinh một nửa của thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vốn đã phải chịu khá nhiều thiệt thòi và hy sinh trong cuộc sống. Bởi vậy, ngày 8/3 là dịp quan trọng để bù đắp những vất vả của phụ nữ. Những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ ở đâu cũng có. Phụ nữ hy sinh để gia đình được êm ấm, hạnh phúc.

Phụ nữ ở nhiều nơi luôn gánh nhiều nhiệm vụ, vừa phải đảm việc nước, giỏi việc nhà. Họ vừa phải lo lắng cho sự nghiệp, vừa chu toàn, vun vén và giữ lửa gia đình. Vì vậy, phụ nữ là những người tuyệt vời và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, nhận được sự quan tâm từ một nửa còn lại của thế giới.

Phụ nữ hiện đại ngày càng chứng tỏ được vị trí của mình trong xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong thời hiện đại, phụ nữ ngày càng chứng tỏ vị trí của mình trong xã hội. Rất nhiều người thành công và có danh tiếng trên thế giới nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo cho tổ ấm. Phụ nữ hiện nay đang dần khẳng định mình không hề thua kém phái mạnh, họ là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước đây.

Vì vậy, ý nghĩa ngày 8/3 quốc tế phụ nữ là dịp để mọi người trên thế giới thể hiện sự tôn trọng, và yêu mến đến những người phụ nữ. Phụ nữ ở mọi nơi luôn xứng đáng được vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

Những lời chúc ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ

Để tôn vinh ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 8/3, cách đơn giản nhất là hãy dành những lời chúc ngắn gọn dưới đây:

“Ngày 8/3 chúc một nửa của thế giới luôn xinh đẹp, tươi trẻ và thành công trong cuộc sống. Chúc chị em luôn duyên dáng và rạng rỡ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc”.

“Phụ nữ được ví như những bông hoa hồng, rực rỡ, sắc sảo và mạnh mẽ. Chúc những người phụ nữ luôn mãi mãi xinh đẹp và kiên cường, ngát hương như những đóa hoa tươi thắm”.

Gửi những lời chúc để cảm ơn những người phụ nữ đã hy sinh cho thế giới xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

“Phụ nữ là kiệt tác vĩ đại mà tạo hóa ban tặng cho thế giới. Phụ nữ mang lại những điều tuyệt vời không thể thay thế được. Chúc những người phụ nữ luôn luôn hạnh phúc và nhận được sự trân trọng yêu thương của tất cả mọi người”.

Phụ nữ là đại diện cho phái đẹp, tượng trưng cho những gì nghệ thuật nhất, kiệt tác nhất của tạo hóa. Chúc “kiệt tác” của thế giới một ngày quốc tế phụ nữ thật hạnh phúc.

Trên đây là ý nghĩa ngày 8/3 quốc tế phụ nữ - ngày lễ tôn vinh một nửa xinh đẹp của thế giới. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Vì vậy, vào những ngày này, đừng quên dành những điều tuyệt vời nhất cho những “bông hoa” của thế giới.