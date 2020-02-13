Hướng dẫn cách làm socola Valentine thơm ngon, ngọt ngào khó cưỡng

Đời sống 13/02/2020 09:18

Vài ngày nữa thôi, Valentine sẽ lại đến và gõ cửa trái tim những con người đang yêu. Cùng tham khảo những cách làm socola valentine ngọt ngào dưới đây để tặng cho người ấy.

Trong tất cả các món quà thì socola sẽ được nghĩ đến đầu tiên nhờ vị ngọt quyện cái đắng cay của tình yêu. Tự tay làm socola tặng cho nửa kia trong ngày Valentine là một hành động vô cùng ý nghĩa. Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình học cách làm socola Valentine ngon tuyệt trong bài viết dưới đây!

Cach lam socola Valentine 1
Hướng dẫn cách làm socola Valentine thơm ngon, ngọt ngào khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm kẹo socola cho Valentine

Socola có nhiều hình thức khác nhau, từ đơn giản cho tới phức tạp, từ một màu nâu quyến rũ cho tới nhiều tầng rực rỡ. Theo một cách nào đó, chúng đều tạo nên những dư vị kỳ lạ cho ngày Lễ Tình nhân. Cùng tham khảo cách làm socola Valentine đơn giản sau.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Socola hương vị tùy sở thích: 100g.
  • Khuôn làm socola (khuôn nhựa hoặc khuôn silicon).

Cách thực hiện

  • Dùng dao cắt nhỏ socola thành nhiều miếng, cho vào nồi rồi đun cho đến khi socola tan chảy hết.
  • Dùng đũa khuấy đều, sau đó múc socola cho vào khuôn để tạo ra những hình dáng thú vị.
  • Lót giấy bạc vào hộp rồi sắp socola lên để tạo nên một hộp socola trông thật hấp dẫn.
Cach lam socola Valentine 2
Tự làm socola Valentine đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm socola nhiều màu

Nếu bạn đã quá nhàm chán với những loại socola đơn điệu với những màu sắc đơn giản, chỉ trắng và đen thì socola nhiều màu sắc sẽ tạo ra một làn gió mới cho món quà của bạn. Cách làm socola Valentine nhiều màu dưới đây sẽ giúp bạn thu hút đối phương và tạo ra nhiều sự bất ngờ, độc đáo.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Socola đen khoảng 150g
  • Socola trắng khoảng 150g
  • Socola hồng khoảng 100g
  • Khuôn làm socola bằng silicon hình trái tim
Cach lam socola Valentine 3
Socola 3 màu cho ngày Valentine thêm rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Bước 1: Dùng dao cắt nhỏ 3 loại socola trắng, đen, hồng rồi cho vào 3 bát khác nhau.

Bước 2: Đun cách thủy socola đến khi tan chảy hết.

Bước 3: Múc socola bằng thìa rồi đổ vào khuôn (chỉ ⅓ độ sâu của khuôn). Đến khi thấy socola đông cứng lại thì tiếp tục đổ màu socola khác lên (cao ⅔ độ sâu của khuôn). Cuối cùng, đổ socola màu còn lại vào lấp đầy khuôn.

10 phút sau thấy socola đông lại thì dùng tay nhẹ nhàng tách khỏi khuôn. Vậy là bạn đã hoàn thành món quà thật xinh xắn và đáng yêu rồi.

Cách làm socola dừa

Để tăng phần độc đáo với hương vị mới lạ, bạn có thể tham khảo công thức làm socola vị dừa dưới đây.

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Socola Valentine vị dừa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Bột mì: 85g
  • Bột nở: ½ muỗng cà phê
  • Muối: ¼ muỗng cà phê
  • Trứng: 2 quả
  • Đường: 200g
  • Dầu thực vật: 80ml
  • Nước cốt dừa đậm đặc, lẫn xác dừa: ⅓ chén
  • Socola không đường được đun chảy: 1 thỏi

Cách thực hiện

Bước 1: Cho bột mì, muối, bột nở vào một cái tô to.

Bước 2: Đập trứng rồi cho vào tô trên. Dùng máy đánh trứng để đánh hỗn hợp cho đến khi sánh lại và có màu nước chanh.

Bước 3: Lấy một cái tô khác và cho nước cốt dừa đậm đặc vào. Đổ ½ hỗn hợp bột vừa mới đánh vào. 

Bước 4: Đun chảy socola, rồi cho phần bột còn lại vào và trộn đều.

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Đun chảy socola - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho hỗn hợp socola vào khay nướng bánh. Sau đó, rưới hỗn hợp nước cốt dừa lên trên. Nếu thấy không đều, bạn dùng dao hoặc thìa để trộn 2 loại hỗn hợp với nhau.

Bước 6: Bật lò lên sau đó cho khay bánh vừa làm vào và nướng ở nhiệt độ 180 độ C, thời gian khoảng 20-25 phút. Để kiểm tra socola đã chín hay chưa, hãy dùng một que tăm cho vào khay. Nếu rút ra mà bánh dính nhiều chứng tỏ socola chưa chín hẳn, dính ít tức món socola dừa đã hoàn thành.

Bạn có thể sử dụng socola vị dừa để làm món tráng miệng hoặc ăn vặt. Trước khi ăn, hãy dùng dao cắt thành từng miếng vuông để vừa miệng. Thời hạn bảo quản socola này là tối đa trong vòng 1 tuần, do đó bạn có thể dành tặng nó có người mình yêu trong dịp lễ Valentine hoặc cùng bạn bè, người thân thưởng thức vào những dịp lễ cuối năm, tăng thêm hương vị ngọt ngào và tình yêu thương.

Cách làm socola chữ cái

Cách làm socola Valentine này cực kỳ ý nghĩa và thể hiện được thông điệp mà bạn muốn truyền tải tới nửa kia. Mỗi viên socola sẽ được gắn liền với một chữ cái, thể hiện một câu nói, ví dụ I love you.

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Socola hình chữ cái - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Socola đen: 200g
  • Socola trắng: 100g 
  • Khuôn làm socola bằng silicon chữ mỏng
  • Khuôn làm socola hình trái tim
  • Túi bắt kem
  • Hộp đựng socola

Cách làm socola Valentine

Bước 1: Dùng dao cắt nhỏ 2 loại socola đen và trắng rồi cho vào 2 túi bắt kem riêng. Buộc chặt đầu túi bắt kem lại rồi ngâm vào bát nước nóng. Lưu ý không để nước tràn vào socola.

Bước 2: Chờ đến khi thấy socola đã tan chảy hết, bạn hãy lấy túi socola đen ra và cắt đầu túi rồi đổ đầy khuôn hình trái tim. Đợi cho socola đông cứng rồi lấy ra khỏi khuôn.

Bước 3: Lấy túi socola trắng ra khỏi nước rồi cắt đầu, cho từ từ socola vào khuôn chữ cái mỏng. Khi thấy socola đông cứng lại thì tách rời khuôn.

Bước 4: Dùng socola đen còn dư lại bôi một ít lên mặt sau của chữ cái bằng socola trắng vừa làm. Sau đó, gắn lên mặt của hình trái tim màu đen cho dính. Đợi khoảng 30 giây để socola đen cứng lại.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng khuôn làm socola bằng silicon chữ cái dày để trực tiếp tạo chữ cái trên bề mặt viên socola mà không cần phải gắn chữ lên.

Hy vọng với những cách làm socola Valentine ở trên, bạn có thể tự vào bếp với những công thức tuyệt vời. Chúc bạn có một mùa Valentine vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu.

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