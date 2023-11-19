Xưởng sản xuất, thu mua nấm lớn nhất Lâm Đồng bốc cháy dữ dội bị thiêu rụi trong tích tắc

Đời sống 19/11/2023 22:01

Xưởng sản xuất, thu mua nấm hương lớn nhất Lâm Đồng của Công ty NL ở huyện Lạc Dương bị ngọn lửa thiêu rụi trong tích tắc gây thiệt hại lớn.

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 15h45, trang trại nấm của Công ty CP nấm Nguyên Long ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng bốc cháy dữ dội. Hỏa hoạn khởi phát từ khu vực tạo phôi nấm rồi nhanh chóng lan ra nhiều khu vực khác của trang trại rộng hơn 3 ha. Do trời hanh khô, gió to và nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Xưởng sản xuất, thu mua nấm lớn nhất Lâm Đồng bốc cháy dữ dội bị thiêu rụi trong tích tắc - Ảnh 1
Trang trại nấm của Công ty CP nấm Nguyên Long ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng bốc cháy dữ dội. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng địa phương tổ chức cứu hỏa, dập tắt đám cháy. Đến gần 17h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Xưởng sản xuất, thu mua nấm lớn nhất Lâm Đồng bốc cháy dữ dội bị thiêu rụi trong tích tắc - Ảnh 2
Nhà xưởng có diện tích hơn 3ha, được tổ chức theo quy mô công nghiệp. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Nguyên Long là công ty nấm lớn nhất Lâm Đồng. Công ty thu mua và tổ chức sản xuất nấm cho toàn bộ bà con người đồng bào tại xã Đạ Nhim và xã Đạ Sar lân cận.

Nhà xưởng có diện tích hơn 3ha, được tổ chức theo quy mô công nghiệp, có hệ thống khép kín: làm phôi, trồng nấm, sơ chế, sấy, đóng gói và kho lưu trữ.

Xưởng sản xuất, thu mua nấm lớn nhất Lâm Đồng bốc cháy dữ dội bị thiêu rụi trong tích tắc - Ảnh 3
Lực lượng chức năng đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ghi nhận ban đầu, đám cháy bắt đầu ở khu vực tạo phôi nấm. Đây là khu vực có nhiều máy móc để hấp, sấy nhiệt đế phôi. Do cháy xảy ra vào chủ nhật, không có công nhân tại khu vực sản xuất nên may mắn không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nóng: Cháy lớn nhà xưởng ở quận 7, cột khói đen bốc cao nghi ngút, cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa, chưa thống kê được thiệt hại

Nóng: Cháy lớn nhà xưởng ở quận 7, cột khói đen bốc cao nghi ngút, cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa, chưa thống kê được thiệt hại

Cột khói đen bốc cao nghi ngút, lực lượng chức năng điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa tại nhà xưởng trong hẻm trên đường Bế Văn Cấm (quận 7, TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xưởng sản xuất thu mua nấm cháy lớn ở Lâm Đồng tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi