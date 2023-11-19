Xưởng sản xuất, thu mua nấm lớn nhất Lâm Đồng bốc cháy dữ dội bị thiêu rụi trong tích tắc

Xưởng sản xuất, thu mua nấm hương lớn nhất Lâm Đồng của Công ty NL ở huyện Lạc Dương bị ngọn lửa thiêu rụi trong tích tắc gây thiệt hại lớn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 15h45, trang trại nấm của Công ty CP nấm Nguyên Long ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng bốc cháy dữ dội. Hỏa hoạn khởi phát từ khu vực tạo phôi nấm rồi nhanh chóng lan ra nhiều khu vực khác của trang trại rộng hơn 3 ha. Do trời hanh khô, gió to và nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Trang trại nấm của Công ty CP nấm Nguyên Long ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng bốc cháy dữ dội. Ảnh: Báo Tiền Phong. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng địa phương tổ chức cứu hỏa, dập tắt đám cháy. Đến gần 17h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Nhà xưởng có diện tích hơn 3ha, được tổ chức theo quy mô công nghiệp. Ảnh: Báo Tiền Phong. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Nguyên Long là công ty nấm lớn nhất Lâm Đồng. Công ty thu mua và tổ chức sản xuất nấm cho toàn bộ bà con người đồng bào tại xã Đạ Nhim và xã Đạ Sar lân cận. Nhà xưởng có diện tích hơn 3ha, được tổ chức theo quy mô công nghiệp, có hệ thống khép kín: làm phôi, trồng nấm, sơ chế, sấy, đóng gói và kho lưu trữ.

Lực lượng chức năng đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong. Ghi nhận ban đầu, đám cháy bắt đầu ở khu vực tạo phôi nấm. Đây là khu vực có nhiều máy móc để hấp, sấy nhiệt đế phôi. Do cháy xảy ra vào chủ nhật, không có công nhân tại khu vực sản xuất nên may mắn không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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