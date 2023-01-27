Xuất hiện điểm sửa xe táo tợn 'chém giá' 150.000 đồng/săm xe máy ở Vĩnh Long

Đời sống 27/01/2023 20:00

Lợi dụng thời gian nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, nhiều điểm sửa xe tự phát táo tợn “chặt chém” người đi xe máy khi xe bị thủng lốp…

 

Theo thông tin từ báo Giao Thông, anh N.C.T. (35 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, chiều 25/1 (Mồng 4 Tết), anh chở vợ đi chúc Tết gia đình một người bạn ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ về. Khi vừa thả dốc cầu Cần Thơ phía bờ Vĩnh Long, bất ngờ xe bị chao đảo.

Khi đó, anh mới phát hiện xe máy của mình xì lốp bánh trước. Nhìn từ xa, anh T. thấy có điểm sửa xe nên cho xe rẽ vào đường dân sinh hướng vào cổng khu công nghiệp Bình Minh (ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh), tấp vào điểm sửa xe để xử lý.

Xuất hiện điểm sửa xe táo tợn 'chém giá' 150.000 đồng/săm xe máy ở Vĩnh Long - Ảnh 1
Điểm sửa xe "chặt chém" người đi đường trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại đây, một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi bước tới nhìn xe rồi bảo, không có vá, chỉ thay ruột và vỏ (săm và lốp). “Hơi ngạc nhiên trước câu nói của ông ta nhưng tôi cũng đồng ý thay ruột. Sau hơn 15 phút tháo gỡ thay ruột mới cuối cùng thì cũng đã xong.

Đến lúc tính tiền tôi mới choáng vì giá được đẩy lên đến 150.000 đồng. Thường ngày thay ruột xe máy chỉ từ 70.000 - 80.000 đồng thôi, nay Tết có thể thêm một ít thôi chứ đâu mà gấp đôi vậy? Hôm đó tôi định báo ngành chức năng nhưng vợ tôi ngăn không cho vì sợ phiền phức”, anh T. chia sẻ.

Không chỉ có N.C.T, các chủ xe khác khi đến địa điểm này sửa xe đều “ngậm bồ hòn” làm ngọt trước hành vi “chặt chém” 150.000 đồng/ruột xe.

Xuất hiện điểm sửa xe táo tợn 'chém giá' 150.000 đồng/săm xe máy ở Vĩnh Long - Ảnh 2
Nhiều người đi xe máy đều "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi bị "chặt chém" với giá 150.000 đồng khi thay một ruột xe.

Chiều 26/1 (Mồng 5 Tết), PV Báo Giao thông đã có mặt tại điểm sửa xe tự phát này để tận mắt sở thị hành vi nâng giá, “chặt chém” người đi đường của gã đàn ông này. PV tấp xe vào đúng lúc ông ta đang thay xe ruột cho một xe khác.

Điểm này chỉ là một thùng xe thồ tự chế, trên thùng xe là máy bơm, phụ tùng và dụng cụ dùng để sửa xe... Một người đàn ông trạc 50 tuổi đang thay phụ tùng xe cho khách, đang ngồi chờ với PV còn có đến hai người khác…

Xuất hiện điểm sửa xe táo tợn 'chém giá' 150.000 đồng/săm xe máy ở Vĩnh Long - Ảnh 3
Đối tượng đã lợi dụng dịp Tết để trục lợi

Lúc đó, một thanh niên cũng tấp xe vào nhờ bơm hơi, ông này bảo: “Tự bơm đi”. Anh thanh niên liền xuống xe tự lấy dụng cụ bơm cho xe mình rồi trả 10.000 đồng do ông chủ định giá sẵn, “Bơm một bánh 10.000, hai bánh 15.000 đồng”, ông ta mạnh miệng nói. Trong khi giá bơm xe ở những nơi khác chỉ 2.000 đồng/bánh.

Chiều cùng ngày, trung tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an xã Mỹ Hòa cho biết, cũng vừa nhận được thông tin trên. Trước đó, công an đã phạt 750.000 đồng và trục xuất khỏi địa phương một người có hành vi tương tự.

“Đối tượng đã lợi dụng dịp Tết để trục lợi bất chính. Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có hành vi sai phạm của đối tượng này”, trung tá Nguyễn Hữa Toàn nói.

Trước đó, nhiều người phản ánh xe của họ bị cán đinh khi qua cầu Cần Thơ. Tình trạng này liên tục gia tăng trong thời gian vừa qua.

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