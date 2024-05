Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt người phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" du khách nước ngoài 500 nghìn đồng cho 3 quả dứa.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, ngày 30/4, Trung tá Nguyễn Chí Thành, Trưởng Công an phường Hàng Đào cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh người bán hàng rong “chặt chém” khách nước ngoài 500 nghìn đồng cho 3 quả dứa, Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Công an phường Hàng Đào cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh.

Công an phường Hàng Đào xác định người bán hàng là bà N.T.T (SN 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội), hiện đang thuê trọ trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Công an lập biên bản xử phạt người bán hàng rong - Ảnh: báo Công An Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đại diện của Công an phường Hàng Đào cho biết chiều ngày 29/4, bà N.T.T. đã đến trình diện tại cơ quan Công an. Qua đó, Công an phường Hàng Đào đã lập hồ sơ xử lý bà N. theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người phụ nữ này cũng ký cam kết không tái phạm.

Hành vi của người phụ nữ trên đã gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch trên địa bàn.

Trước đó trên mạng xã hội xôn xao với thông tin 2 nữ du khách nước ngoài bị người bán hàng rong "chặt chém" 3 quả dứa (trái thơm) với giá 500 ngàn đồng. Sự việc được cho xảy ra tại khu vực phố Hàng Buồm giao nhau với phố Hàng Đường, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Người phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" 2 du khách 500 ngàn đồng cho 3 quả dứa - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo đoạn clip ghi lại, do thấy giá quá cao, 2 nữ du khách nước ngoài đã phản ứng mạnh, đòi người bán hàng rong trên trả lại tiền nhưng người này không trả lại. Tuy nhiên, với sự can thiệp sau đó của những người dân chứng kiến, người phụ nữ bán hàng rong đã phải trả lại 500 ngàn đồng cho 2 nữ du khách nước ngoài.

