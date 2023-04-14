Từ nhỏ, bà ngoại là người chăm sóc Ly. Cách đây ít hôm, Ly bị ốm, đau bụng nên phải đi viện. Sau vài ngày chữa bệnh, cô được trở về nhà và đang hồi phục sức khỏe.
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Kim Ly (21 tuổi, ở Vĩnh Long) từng gây sốt mạng xã hội khi chỉ nặng 9kg và chiều cao hạn chế. Cô gái được nhiều người ưu ái với biệt danh "bé nhất Việt Nam". Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Ly vẫn luôn giữ luôn yêu đời, vui vẻ và lạc quan khiến nhiều người yêu mến. Khi được nhiều người biết đến, cô và bà ngoại được mạnh thường quân giúp đỡ nên có cuộc sống hiện tại “dễ thở hơn”.
Từ nhỏ, bà ngoại là người chăm sóc Ly. Cách đây ít hôm, Ly bị ốm, đau bụng nên phải đi viện. Sau vài ngày chữa bệnh, cô được trở về nhà và đang hồi phục sức khỏe. Trong suốt thời gian ở viện, ngoại là người luôn túc trực, chăm sóc cho Ly từng tí một. Trong đoạn clip mới chia sẻ trên mạng xã hội, Ly tâm sự, khi thấy những người xung quanh được mẹ chăm khiến cô có chút tủi thân. Dù ngoại bảo mẹ không có điện thoại và không thể vào viện chăm nhưng bản thân cô vẫn rất buồn.
Chia sẻ thêm về bệnh của Ly, bà ngoại cho biết, muốn đổi món cho cháu nhưng không ngờ lại gặp nạn. Khi Ly kêu đau bụng và có triệu chứng nôn, bà liền gọi người đưa vào viện thăm khám. May mắn hiện tại Ly đã hồi phục và gương mặt trở lại tươi tắn hơn. Sau khi được bà thay đồ tắm rửa, cô gái vẫn ngay lập tức tô son đánh phấn làm đẹp như ngày nào. Ở tuổi 22, Ly rất thích làm đẹp, cô nàng chia sẻ sợ bản thân xấu xí. Dù cả ngày chỉ ở trong nhà nhưng cô nàng cho biết thích son môi thoa phấn để tự ngắm, như vậy cũng thấy vui.
Được biết, lúc mới sinh, Ly chỉ nặng 800g khiến mọi người hốt hoảng. Mẹ cô bé tự an ủi sẽ chăm sóc, hy vọng con lớn từng ngày nhưng kỳ tích đã chẳng xảy ra. Đến khi Ly tròn 2 tuổi và có dấu hiệu bất thường, mẹ em liền đưa con đi viện thăm khám và được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh. Thế nhưng bác sĩ từ chối phẫu thuật vì Ly quá nhỏ, không đủ sức khỏe.
Sau đó, do bố mẹ Ly mâu thuẫn trong tình cảm cũng như khó khăn trong việc chăm sóc em nên đã đường ai nấy đi từ. Vì vậy, hoàn cảnh của cô gái không cha mẹ bên cạnh này luôn khiến người ta thương xót không thôi.