Kim Ly (21 tuổi, ở Vĩnh Long) từng gây sốt mạng xã hội khi chỉ nặng 9kg và chiều cao hạn chế. Cô gái được nhiều người ưu ái với biệt danh "bé nhất Việt Nam". Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Ly vẫn luôn giữ luôn yêu đời, vui vẻ và lạc quan khiến nhiều người yêu mến. Khi được nhiều người biết đến, cô và bà ngoại được mạnh thường quân giúp đỡ nên có cuộc sống hiện tại “dễ thở hơn”.

Kim Ly (21 tuổi, ở Vĩnh Long) từng gây sốt mạng xã hội khi chỉ nặng 9kg và chiều cao hạn chế - Ảnh: Internet

Từ nhỏ, bà ngoại là người chăm sóc Ly. Cách đây ít hôm, Ly bị ốm, đau bụng nên phải đi viện. Sau vài ngày chữa bệnh, cô được trở về nhà và đang hồi phục sức khỏe. Trong suốt thời gian ở viện, ngoại là người luôn túc trực, chăm sóc cho Ly từng tí một. Trong đoạn clip mới chia sẻ trên mạng xã hội, Ly tâm sự, khi thấy những người xung quanh được mẹ chăm khiến cô có chút tủi thân. Dù ngoại bảo mẹ không có điện thoại và không thể vào viện chăm nhưng bản thân cô vẫn rất buồn.