3 ngày trước, chị L. bất ngờ nhận được số điện thoại lạ. Người ở đầu dây bên kia xưng là công an và hỏi có biết Đ.Đ.D không? Tiếp đó, người này hỏi về thông tin facebook của D. và báo D. đang gặp tai nạn. Anh chảy nhiều máu nhưng không có giấy tờ tuỳ thân. Đặc điểm nhận dạng duy nhất là hình xăm chữ Đ.Đ.D trên tay.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau 4 ngày xảy ra vụ án, chị M.L (người bạn cùng quê Nho Quan, Ninh Bình với nạn nhân Đ.Đ.D (25 tuổi)) cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị càng đau xót hơn khi đọc những lời khai máu lạnh của nghi phạm.

Chưa dừng lại, đối tượng còn kết bạn Zalo và gửi hình ảnh của D.. Lúc đó, chị L. vẫn không tin và yêu cầu phải gửi ảnh D. đang gặp nạn để báo cho người nhà. Đầu dây bên kia hỏi tiếp: "Có phải D. đi xe máy Winner L1 không? Nghe đúng dòng xe mà bạn đi, tôi càng hoang mang".

Sau khi nghe điện thoại xong, chị L. khá bất ngờ nên nghĩ là đối tượng lừa đảo. Người này không chỉ gọi cho chị mà còn gọi cho nhiều người trong nhóm bạn chơi cùng chị L. và nạn nhân nên chị L. càng không tin. Ngay lúc đó, chị đã thông báo cho em gái của nạn nhân để đề phòng lừa đảo.

Sau khi nhận ảnh, chị L. giật mình vì hình xăm ở tay phải nạn nhân giống với hình xăm trên tay bạn chị.

Chị L. thắc mắc không hiểu lý do công an lại gọi cho chị đầu tiên? Lúc đó, nghi phạm chưa được tìm thấy. Giấy tờ, điện thoại của D. cũng mất tích.

Từ trước đến nay, chị L. không liên hệ với D. qua số điện thoại này bao giờ.Vài giờ sau, L. thấy hình ảnh một người bị sát hại trong bụi cỏ được đăng tải trên Facebook. Nhìn hình xăm trong ảnh, mới tin đó là D. Ít phút sau, người nhà của D. cũng báo nhận được tin dữ từ công an.

Nghi phạm Công thực hiện hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Được biết, nạn nhân học hết lớp 12 rồi đi làm. Sau đó, anh đi nghĩa vụ quân sự. Trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân đang làm đầu bếp tại một nhà hàng ở Hà Nội. Vào ban đêm, anh chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Vừa qua, D. khoe mới có người yêu trong miền Nam. D. dự tính sẽ vào đó làm việc nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị sát hại.

L. cho biết, chị và nạn nhân đã chơi cùng với nhau gần 10 năm nay. Theo chị, nạn nhân là người hiền lành, chịu khó, vui vẻ, hòa đồng và luôn được mọi người quý mến. Trong mối quan hệ bạn bè, D. luôn hết mình hỗ trợ. Kể cả vào giữa đêm, nếu bạn nào cần giúp thì D. cũng sẵn sàng có mặt.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 20h ngày 16/7, Lê Văn Công (33 tuổi, trú ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) chuẩn bị một con dao gọt hoa quả để vào trong túi đeo chéo. Rồi đi xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình. Tại đây, Công lang thang đi bộ quanh khu vực bến xe để tìm "con mồi".

Đến khoảng 20h45, Công gặp anh D. mặc áo xe ôm công nghệ (Be) đang đi xe máy một mình. Công liền thuê anh D. chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, với giá 100.000 đồng.

Khi anh D. chở Công đến khu vực đường Kênh giữa (đối diện Bệnh Viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh) thì Công yêu cầu nạn nhân rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu rồi dùng dao đâm liên tiếp 3 phát vào vùng bụng trái, sườn trái và lưng. Sau đó, Công lấy một điện thoại, một túi xách của nạn nhân (bên trong có 50.000 đồng) và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Công an huyện Đông Anh đọc lệnh bắt nghi phạm Công để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Khoảng 15h50 ngày 18/7, Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ nghi phạm Lê Văn Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng.