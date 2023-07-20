Ngày 20/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi, Đồng Nai) về hành vi đánh chết mẹ bằng cây sắt rồi bình thản lên giường ngủ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 20/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa) tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Tùng tại tòa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo cáo trạng, tối ngày 18/11/2022, Tùng đi nhậu về rồi qua nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Liêm (70 tuổi) ở kế bên để lấy cơm ăn. Lúc này, bà Liêm cằn nhằn Tùng suốt ngày nhậu nhẹt, không chịu làm ăn, không lo cho gia đình.

Lúc này, ông Tùng bực tức bị mẹ mắng, liền về nhà lấy cây sắt đánh mẹ tử vong. Sau khi gây án, Tùng cất cây sắt rồi bình thản lên giường ngủ.

Sáng ngày 19/11/2022, Tùng thức dậy báo cho người thân về sự việc mình đã gây ra và bị bắt giữ ngay sau đó.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 3/7, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Vũ Văn Tâm (33 tuổi, quê Trà Vinh) tù chung thân về tội giết người.

Vũ Văn Tâm giết chết mẹ ruột vì sử dụng ma túy đá - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo hồ sơ, ngày 16/4/2019, Tâm bất ngờ dùng thanh sắt tự đâm vào mắt mình nên bà L.T.K. (mẹ ruột Tâm) đưa đến Bệnh viện quận Bình Tân khám.

Tối ngày 17/4/2019, bà K. đến nhà trọ của Tâm để chăm sóc cho Tâm.Trong cơn ngáo đá, Vũ Văn Tâm đã dùng dao cắt cổ, giết chết mẹ ruột của mình sau đó, tự tử nhưng bất thành. Tâm tiếp tục lấy con dao khác chạy ra đường rồi đuổi theo nhiều người để chém nhưng bị người dân xung quanh khống chế bắt giữ giao công an.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời thừa nhận đã sử dụng ma túy đá từ nhiều năm trước. Tâm cho biết trước khi xảy ra án mạng đau lòng này khoảng 5 - 7 ngày, Tâm đã sử dụng ma túy nên có hiện tượng ngáo đá.

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