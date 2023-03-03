Xổ số kiến thiết là gì? Cơ cấu chi tiết giải thưởng của loại hình trò chơi có thưởng hợp pháp!

Xổ số là một dạng trò chơi có thưởng mà người chơi sẽ thông qua những tờ vé số và kết quả trả thưởng thuộc nhà nước phát hành. Đây là hình thức chơi hợp pháp và có rất nhiều hình thức, luật chơi và cơ cấu giải thưởng khác nhau.

Trong bài viết hôm nay, quý độc giả hãy cùng Phụ nữ và Gia đình đi tìm hiểu về Xổ số kiến thiết - xổ số 3 miền - một trong những loại hình xổ số lâu đời và phổ biến nhất tại Việt Nam nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

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Xổ số kiến thiết 3 miền là gì?

Xổ số kiến thiết là loại hình xổ số truyền thống có từ năm 1962, đây là hình thức xổ số đầu tiên tại Việt Nam và chỉ có nhà nước mới được phép phát hành chính thức vé số này. Mỗi tờ vé số kiến thiết được biểu hiện dưới dạng là tờ vé số có ghi số dự thưởng, kỳ quay số và cơ cấu giải thưởng. Hiện tại, đây cũng là loại hình có số lượng người chơi đông đảo nhất.

Xổ số kiến thiết mang lại lợi ích cho người chơi và góp phần vì lợi ích nước nhà!

Chữ "Kiến Thiết" đằng sau từ Xổ Số là vì một phần lợi nhuận thu được từ Xổ Số sẽ được sung vào công quỹ. Quỹ này sẽ được sử dụng cho các việc công ích, phát triển xã hội, cơ sở hạ tầng.

Hiện tại xổ số truyền thống được chia thành 3 miền và ở mỗi miền sẽ có các tỉnh/thành phố luân phiên nhau thực hiện mở quay thưởng mỗi ngày trong đó:

- Xổ số kiến thiết miền Bắc: Đây là loại xổ số được ra đời đầu tiên và có lịch sử lâu đời nhất ngành xổ số kiến thiết. Xổ số kiến thiết miền Bắc được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô. Người chơi sẽ mua xổ số trong ngày và bắt đầu nhận kết quả vào lúc 18 giờ 15 phút hằng ngày. Xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 6 đài quay số trúng thưởng và mỗi đài quay số một ngày trong tuần. Tuy nhiên chỉ có duy nhất đài Hà Nội được quay vào hai ngày trong tuần là thứ 5 và thứ 2 hằng tuần.

- Xổ số kiến thiết miền Nam: Xổ số kiến thiết miền Nam được ra đời sau xổ số kiến thiết miền Bắc và gồm 21 tỉnh/ thành phố tham gia quay số mở thưởng vào 16 giờ 15 phút mỗi ngày. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 tỉnh/ thành phố tham gia quay số trúng thưởng theo một lịch quay cố định. Tuy nhiên, cũng như ở xổ số kiến thiết miền Bắc, đài xổ số Thành phố Hồ Chí Minh được quay 2 lần/ 1 tuần.

- Xổ số kiến thiết miền Trung: Xổ số kiến thiết miền Trung bao gồm 14 tỉnh/ thành phố tham gia quay số mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút hằng ngày. Mỗi ngày cũng có từ 2 đến 3 đài quay số công bố kết quả. Tuy nhiên đài Khánh Hòa và đài Đà nẵng có tần suất quay 02 lần/ 1 tuần.

Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết 3 miền

Chi tiết cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết!

Vé số truyền thống với mệnh giá 10.000 đ có tất cả 18 lô trúng: 9 giải thưởng, 9 giải phụ đặc biệt, 45 giải khuyến khích trong đó:

– Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.

VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 367828 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000đ mỗi giải.

– Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).

VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 467829 hay 467838 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000đ mỗi giải.

Trên đây là tổng hợp thông tin chi tiết về xổ số kiến thiết 3 miền - xổ số truyền thống của Việt Nam. Tóm lại, đây là một loại hình trò chơi hợp pháp với cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn, người chơi cần tỉnh táo và thêm chút may mắn sẽ dành chiến thắng. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích tới bạn nhé!