Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao nhưng hai cô bé liên tục kể xấu nhau, từ chuyện hay xin thức ăn đến việc nựng em bé mạnh tay khiến ai nấy nghe xong đều không khỏi nhớ đến “tuổi thơ dữ dội” của mình.

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hai chị họ em cãi nhau khiến cư dân mạng không khỏi “phì cười”.

Thái độ của cô em khiến người chị bức xúc: “Mày nói đi, trong nhà chị em hung dữ còn ra ngoài thì hiền hiền như con cá đồng tiền vậy á”.

Lúc này, cô em bức xúc cự lại: “Tao không còn chị em gì với mày”.

“Mày nói gì? Không phải chị em mà tối ngày qua nhà tao xin đồ ăn không à. Thấy nhà tao có gì ngon là xin”, cô chị lại bức xúc tố giác.

Không còn gì để nói lại, cô em họ cãi: “Tôi xin ai biểu bà cho”.

Mặc dù cả hai đang cãi nhau nảy lửa nhưng khi có người xen vào thì hai cô bé vẫn đồng lòng cãi lại.

Chưa dừng lại ở đó, cô em gái còn tố giác người chị họ làm đau em trai mình khi “nựng thằng nhỏ má đỏ chét luôn kìa”.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Chuyện những nhà có 2 con gái

Với những gia đình có chị em gái thì những chuyện như thế này là việc xảy ra hết sức thường xuyên. Không chỉ vậy, giữa hai “nàng công chúa” này còn phát sinh nhiều tình huống hài hước hơn nhiều, chẳng hạn như:

Lúc nào một trong hai người cũng lề mề không chịu đi tắm, thế nhưng chỉ cần người kia vừa chuẩn bị quần áo thì ngay lập tức vọt vào phòng tắm đòi tắm trước.

Để đánh thức “sâu lười” trên giường, cha mẹ không cần phải lớn tiếng mắng chửi mà chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chị/em gái con đang dùng cái ABC của con kìa”. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy người vừa nằm không động đậy trên giường... bật dậy bằng tốc độ ánh sáng.

Mặc dù đang giảm cân, thế nhưng các cô gái sẵn sàng ăn hết đống thức ăn chỉ vì chị/em gái mình muốn ăn.

Ngoài ra, cuộc chiến tranh kéo dài nhất trong những gia đình có đông con chắc chắn là cuộc chiến dành lấy chiếc tivi hay dụng cụ điều khiển tivi.

Dù suốt ngày chửi, đánh nhau thế nhưng khi nghe chị/em gái mình bị nói xấu hay bắt nạt thì người kia chắc chắn sẽ ra mặt bởi “nó” chỉ để một mình bạn bắt nạt mà thôi.