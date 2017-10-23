Mâu thuẫn, cãi nhau với chồng, người phụ nữ tên T.T.Đ. (25 tuổi) trú tại thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã uống thuốc trừ sâu tự tử bỏ lại 2 con gái nhỏ bơ vơ.

Sáng 22/10, Trung tá Hoàng Minh Thụ - Trưởng Công an xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác minh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ 25 tuổi tên T.T.Đ. uống thuốc trừ sâu dẫn đến tử vong.

Báo Người Lao Động đưa tin, 21 giờ 50 tối 20/10, Trung tâm y tế Quân dân y huyện Lý Sơn tiếp nhận một bệnh nhân là phụ nữ uống thuốc trừ sâu tự tử. Khi được đưa đến cấp cứu, nạn nhân đã trong tình trạng co giật mạnh, tụt huyết áp và đã tử vong sau đó 5 phút.

Trước đó, chiều 20/10, anh D.V.B (29 tuổi), chồng của nạn nhân, đi nhậu với bạn bè. Sau đó, vì buồn bực, chị Đ. than vãn, trách chồng vô tâm trên mạng xã hội.

Sau khi nhìn thấy dòng trạng thái của vợ, anh B. chạy về nhà với thái độ tức giận vì nghĩ cô bôi xấu mình trước mặt bạn bè. Sau đó, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng.

Quá ấm ức vì bị chồng la mắng, chị Đ. đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày, gia đình tá hỏa phát hiện nạn nhân nằm gục và đang trong tình trạng nguy kịch vì uống thuốc trừ sâu. Tuy được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu ngay nhưng vì uống quá nhiều thuốc nên chị Đ. đã tử vong. Hai vợ chồng nạn nhân hiện có 2 con gái nhỏ.